Одним из моих любимых заходов со стороны сотрудников прессы, когда журналистам надо обосновать свои загоны и запилы, слабо совпадающие с реальностью, является высказывание о том, что общество без журналистики пропадёт и не выгребет.

Ведь общество не заметит недостатки, общество не отреагирует на них вовремя, вследствие чего всё будет плохо — так полагают владельцы цифрового пера и физической клавиатуры.

Поэтому всё, что напишут журналисты, должно — полагают коллеги из медиацеха — рассматриваться как безусловное благо, а, если кто-то и считает, что журналисты где-то неправы, — позор им! Ведь они пытаются закрыть рот апологетам свободы, а то и заретушировать свои собственные недоработки.

Нет более далёкого от действительности заблуждения относительно роли журналистов в сегодняшней жизни.

Перед раздачей советов было бы очень неплохо понимать, как устроена та область, в которую кавалерийским аллюром заходит журналист, взявший на себя роль не только акына и осветителя окружающей действительности, но и «управленца».

Надо помнить простую вещь — особенностью госуправления является то, что:

В нём занято чудовищное количество людей. Эти люди, простите меня, пожалуйста, не самой высокой квалификации, набранные с земли.

В целом, с людьми высокой квалификации, способными следовать простой и понятной инструкции, у нас проблемы. Не в последнюю очередь потому, что всякий суслик в своём поле мнит себя агрономом.

Приведу пример из жизни одного крупного телеком-оператора:

Компания собрала с разных концов страны операционных сотрудников на заплыв через Волгу. Предоставила гидрокостюмы. Предупредила, что ногтями в неопрен вонзаться не надо, натягивать костюмы надо, будучи смоченными мыльной водой и оперируя подушечками пальцев. В итоге, от компании в аренду от которой были получены гидрики, были получены десятки рекламаций по повреждению гидриков, с фотографиями следов ногтей, прорвавших материал.

Эта история учит нас простой вещи: очень мало сформулировать свою хотелку и сказать «я хочу так, а вы исполняйте». В этой точке при управлении массами вы упрётесь в то, что кто-то вас просто не услышит, а кто-то — услышит, но решит, что ему виднее что и как нужно делать.

Возвращаемся к блогерам и журналистам.

У журов просто нет понимания того, как реагируют люди на приказы и управляющие команды в их сторону. Самое же главное — высказывая благие пожелания, медийщики не хотят и не готовы нести хоть какую-то ответственность за выданные мнения и рекомендации. Они всё время изображают пассажиров, которые хотят крутить руль, перехватывая его у водителя, но в случае аварийной ситуации говорящих: «Нет, это не мы. За рулём был другой человек, а мы предупреждали и помогали».

Из людей, понявших и признавших, что они сотворили со своей медийностью, я видел только Станислава Говорухина, который говорил, что он не может себе простить, что участвовал в развале СССР. Ни один из моих знакомых журналистов (а их много) не высказывал сожалений о работе в 80-х или о медиаобслуживании олигархии в конце девяностых или в нулевых.

Ну, время было такое. Ну, жить как-то надо было.

Никто не хочет считать себя ответственным за постоянную деградацию общества в девяностые.

Журналистика, безусловно, влияет на происходящие события. Однако, управляют происходящими событиями другие. И для них блогеры и журналисты лишь инструмент.

Без осознания этого простого факта, без понимания того, что управление невозможно без ответственности за это управление, люди из медиа обречены на игнорирование своих пожеланий.

А при попытках не просто осветить действительность, но ещё и сказать как надо (при принятии на себя нулевой ответственности за такие советы) медийщики просто рискуют тем, что их отодвинут в сторону, как людей бесполезных и мешающих тем, кто не только управляет, но и принимает на себя ответственность за принятые решения.

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