В суде города Клинцы, что в Брянской области, на рассмотрении находится громкое дело местного хакера, взломавшего собственную игровую приставку, чтобы запускать на ней нелицензированные компьютерные игры.

Некоему Сергею Куковерову инкриминируются сразу две статьи уголовного кодекса: 272 ч.1 «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и 273 ч.1 «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до четырех лет и штраф до двухсот тысяч рублей.

Подобные преступления регистрируются в России с завидной регулярностью: на любой компьютерной барахолке можно найти человека, который поставит вам нелицензионный софт или разлочит фирменное устройство за скромную плату в несколько тысяч рублей. Полно таких объявлений и в интернете. И, если надо приподнять статистику по раскрытию киберпреступлений, далеко ходить не надо. Контрольная закупка, понятые, протокол — готово. Дают за эту мелочевку как правило немного — ограничение свободы от полугода до полутора, к чему зверствовать. Рутина.

Только вот клинцовское дело слегка выбивается из общего потока. Обвиняемый ломал приставку не для продажи, а свою собственную. И вряд ли занимался этим в общественном месте. Обстоятельства преступления не раскрываются, в пресс-релизе областного управления СК дано очень скупое описание: «Предварительным следствием установлено, что в октябре 2020 года обвиняемый, находясь по месту своего жительства в городе Клинцы Брянской области, с целью модификации и блокировки программной защиты игровой консоли скачал в информационно-телекоммуникационной сети Интернет необходимую компьютерную программу и модифицированное системное программное обеспечение, после чего установил их на игровую консоль, получив возможность воспроизводить на ней нелицензионные программные продукты».

Трудно даже представить, какой объем проделанной следствием работы кроется за этими сухими протокольными строчками. Вдумайтесь: кто-то, где-то скачал и установил себе программу: нужно же своевременно почувствовать («чу! я слышу плейстейшна взлом!»), что это случилось, понять, где и кто вновь нарушил закон, получить ордер, прийти и изъять доказательства, найти потерпевшего, в роли которого выступает, конечно же, не производитель консоли, а некая российская «Ассоциация по противодействию компьютерным преступлениям». Работа, требующая подлинного профессионализма, высочайшего чутья и истинной преданности своему делу.

Нам, обывателям, вовек не понять, каким образом вообще можно установить факт домашней возни с собственной приставкой. Вряд ли в Клинцах регулярно проводятся тотальные облавы по квартирам потенциальных киберзлодеев. Может быть, конечно, что Куковерова сдал внедренный сотрудник из клининговой компании? Тоже вряд ли.

Тем более, что в сообщении СК говорится, что факт преступления был установлен мимоходом, при расследовании другого уголовного дела. Какого? Неизвестно. И что не так с тем делом, если понадобилось заниматься перепрошитой приставкой? Черт его знает, можно только фантазировать.

Вряд ли Куковеров собрал на кухне ракету для Ким Чен Ына или продал восточноевропейским сутенерам ленивца из брянского зоопарка для проведения игрищ, связанных с похотью и развратом. А вот пост в защиту Оксимирона и Нойза, которых инициативная группа граждан обвинила в реабилитации нацизма — да, написал-таки. Еще и песни приложил. Как раз за четыре дня до установления позорного акта хакерства. Неосторожно.

Пока передовая техника клинцовского правоохранительного киберпрорыва остается тайной, никто из нас не сможет чувствовать себя спокойно. Замутил рутовый доступ на своем телефоне? Добро пожаловать в дивный мир окружённый спиралью Бруно. Поставил паленую винду? Пройдемте, мистер Андерсон. Скачал с торрентов очередной блокбастер? Готовь смену белья и дошик в прозрачном пакете.

А что вы хотели, двадцать первый век на дворе, век нейротехнологий.

(Тексты авторов могут не отражать их мнений)