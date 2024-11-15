Разгулявшиеся по сети скриншоты о том, кому предлагают, а кому — нет, работу в «Яндексе», подняли на поверхность очевидные вопросы:
- Не пора ли отрасли (глупо отрицать, что похожие подходы исповедуют эйчары не только в «Яндексе») начинать отказываться от эйджизма. Студентам нулевых уже как раз 45-50, и они далеко не всегда второй сорт.
- Не пора ли отрасли перестать ссылаться на то, что «старпёры не вписываются в коллектив», а просто создавать такие коллективы, где есть место и старпёрам, и молодёжи?
При этом, если часть претензий (владение языками программирования, наличие софт-скиллов) может быть формализована, и кандидатов можно отсеивать при недостижении некоторой планки, то формализованные ограничения по возрасту — серьёзный залёт, несмотря на оговорку, что бывают исключения.
Установить то, бывают исключения или нет, запросто можно по данным СФР, куда отправляются сведения о всех нанятых сотрудниках: выборка данных об их возрасте и характер кривой в районе 40 лет позволит сделать достаточно уверенное суждение, существует ли возрастная дискриминация в «Яндексе» или нет.
Такое исследование может быть поводом для серьёзного разговора с компанией, занимающей в ряде сегментов рынка (например, в такси) совершенно исключительное положение, которое вполне должно было бы сочетаться с социальной ответственностью.
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Если человек — хороший специалист — его из из ВУЗа сразу заберут. Дискриминуируют вылезших из теплицы мамкиных гениев, прыгающих с места на место в поисках огромных заработков без адекватных знаний и навыков. А тут уж как повезет: либо начинать с нижних планок заработка, либо пристроят по знакомству, либо надеяться на некомпететных кадровиков