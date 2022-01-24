Пять главных ошибок в разговоре о средствах массовой информации. Для начинающих


Разговоры о СМИ — очень популярный жанр, однако большинство его участников или не должны были бы судить выше сапога, или в принципе никогда не сталкивались с реальностью существования медиа изнутри. Хотелось бы людям, интересующимся предметом, дать несколько точек опоры для разговоров по теме, хотя бы и в виде советов «никогда не».

Ошибка первая: надо осторожно использовать выражение «Рынок СМИ» *
Термин «рынок» к этой отрасли применим с очень большой натяжкой. А если честно, то вообще неприменим. Рынок — это что? Спрос vs предложение, ну правда же? Типа, есть потребитель с потенциалом самоудовлетворения, есть производители, удовлетворяющие первого в надежде на его деньги.

Про предложение чуть попозже, давайте про спрос. Кто у нас покупатель на этом рынке? Читатель? Аудитория? Ой, блин, ну вряд ли. Они платят только за лишнее электричество и амортизацию смартфона, но эти деньги до производителя контента не доходят. Рекламные клики? Это не затраты, это тремор — плевать, руки или головы. Про донаты и пейволы вообще молчу. Ладно. Тогда, наверное, потребитель — те, кто платят за то, чтобы эти СМИ существовали? Такие есть, безусловно (ну, иначе, откуда это все). Но — парадокс, платят-то не потребители, а какие-то совсем другие люди. Классическая схема все равно рассыпается.

Теперь предложение. Вы давно видели, чтобы кто-то запустил СМИ в надежде быстренько так запросто раскрутиться, выйти в плюс и начать обкусывать купоны? (Видеоблогеров не берем сейчас, это отдельная тема). Не, безусловно, я до сих пор встречаю симпатичных вполне людей, которые прям предлагают: а давай сделаем нормальное, хорошее СМИ, к нам все потянутся, читатели, рекламодатели, вот это вся рожь. Обычно удается вовремя сбить их с ног, отпоить минералкой и отвести в привокзальную ночлежку, где их вымоют и накормят.

Нету в СМИ никакого рынка, и не было никогда. Экономических моделей у СМИ примерно три**.

Первая: оно очень давно существует, у всех на слуху, хотя уже сто лет полное г., родилось в другой общественной парадигме, популярность обрело в незапамятные времена, сейчас худо-бедно выживает за счет старых заслуг, слизывет последние сливки с былого величия. Появление нового такого невозможно в принципе. Это не рынок, это музей.

Вторая: кому-то понадобилось СМИ и этот кто-то готов финансировать хронический убыток для каких-то своих целей, например, политических. Это не рынок, это ЧВК.

Третья: идиот с идеей плюс немного денег. Деньги кончатся, и оно закроется. Это… ну сами обзовите как-нибудь.

Ну и что это за рынок такой, на который нельзя зайти в принципе? Как производитель вы там нафиг не нужны, как покупатель — покупать нечего, потому что незачем. Нет сегодня экономической модели, которая превращала бы СМИ в бизнес в традиционном понимании. Секта, крепостной театр мецената, корпоративное подразделение, пропагандистская рота, диагноз — что угодно, но не рынок.

Вторая ошибка — это думать, что журналист отражает позицию инвестора
Чаще всего они вообще не знакомы. Редакция — это десять тире сто человек. Это сорок тире триста материалов в день. Инвестору, чтобы вникнуть в треть повседневной деятельности «своей» редакции, нужна голова размером с планетарий. Но на самом деле даже в самом заказармленном, заангажированном СМИ хозяина волнует ну пара статей в неделю. В период какой-нибудь особенно ужасно грязной целевой кампании — ну не пара, а пять. Все остальное журналистами делается самостоятельно, по велению души.

Да, где-то есть правила-ограничения, черные списки, «блоки на говно», где-то на летучках иногда разъясняют про «двойные сплошные», но это всё единицы процентов от основного контент-потока. А в девяти из десяти всем пишущим глубоко плевать на пожелания хозяина, они зачастую даже не особо вникают, кто он и есть ли вообще.

Это скучная подвальная рутина: нашел повод, худо-бедно соорудил заметку, спер картинку «из интернета», выложил, поставил галочку. Девяносто процентов того, что вы читаете (воспринимаете, интерпретируете, реагируете) сотворено наемным работником с квалификацией в разы ниже вашей и с кругозором испанского храмового дятла. Падежи не путают — уже отлично.

Ещё одна ошибка — это отрицание существования независимых СМИ
Ох уж эти независимые, как же они бесят. Ну какие вы независимые, когда вы вот против этого и за это, а вам за это донаты, гранты, поддержка от сочувствующих. Какие вы после этого независимые?
(часто можно услышать в привокзальной пивной, я сам это много раз слышал)

И это очень распространенная ошибка. Вы не путайте независимость с беспристрастностью. Ну вот собрались невменяемые люди, которым и профессия дорога, и что-то в окружающей жизни слегка не устраивает. А потом кто-то захотел их безумие поддержать рублем-долларом-евро. Это — тут внимательно — их не делает зависимыми. Вы курицу любите? Я тоже. Ну и что теперь, мы на крючке у всех краснодарских птицефабрик? Фиг. Независимые СМИ вполне могут финансироваться организациями, в том числе и иностранными, которым существование такого СМИ зачем-то надо. Это они здесь зависимые, а вовсе не те СМИ.

Вот если наоборот, как у нас часто бывало: утром деньги, вечером СМИ, тогда да, все как обычно. Но они и живут, мягко говоря, недолго. Ну, потому что и СМИ выходят никакие, и фигуранты быстро устают.

А независимые — ну они как-нибудь продолжат работу, даже когда курица кончится, а за костями постучатся. Больные люди, что с них взять.

Понятная, но частая ошибка — думать что СМИ — это инструмент влияния
Полная чушь, но про это мы обычно говорить не любим. Неловко, даже неприлично. Но — увы: чем ширше в наших СМИ это самое «М», массовость — тем меньше смысла во всех наших усилиях. Очень хорошо видно, когда вытаскиваешь выстраданное в соцсети, где реакция читателя видна как на ладони — в комментариях. Практика показывает, что в тексте на тысячу знаков прочитывается примерно треть, адекватно воспринимается одна шестая. В тексте на восемь тысяч знаков до конца доходит десять процентов, многодневный труд в двадцать тысяч знаков предназначен для твоего корректора ну и тех троих, с которыми тебе давно уже спорить не о чем.

Ну и в итоге вы «влияете» либо на тех, кто априори с вами согласен — обнимемся, либо раздражаете тех, кто изначально, еще до первой буквы текста уверен, что вы сейчас наврете — он найдет подтверждение своему видению в каждой вашей фразе. Все же очень трудно смириться с мыслью, что массовый читатель — идиот (для желающих поспорить: адрес автора есть в редакции, в рабочие дни, после 18:00, 75 кг).

Ошибка — думать, что у нас всё кривенькое-косенькое, а где-то есть другой мир
Сам почти не был, руки не доходят, но не верю ни на грош. Обыватель — везде обыватель, политик — везде политик, благонамеренный халтурщик — пандемия. Средства массовой информации нигде — от CNN до Га-Ареца не способны удержаться от того, чтобы не скатиться в мнение, в обслуживание либо интересов владельца, либо (чаще) своих собственных представлений о том, что правильно, а что нет. По-человечески — это нормально, ну или как минимум — не лучше того что у нас.

Парадокс

Самое удивительное во всем этом, что СМИ по-прежнему существуют.

---
* Про бумажные СМИ все еще более верно, а про телевизор я настолько не понимаю ничего, что даже начинать не хочу.
** Исключения есть, но они на то и исключения.

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Венедиктов — генерал-майор ФСБ, ему доверили держать контактный зоопарк либерастов, чтобы граждане смотрели на их оскаленные хари и развевающиеся немытые седые кудри, пену у рта, слышали их яростный визг и в ужасе отпрыгивали от решёток в центр прохода: нет, нет только не эти.

    Насчёт разносторонней пропаганды — опыт привлечения детей на митинги в ТикТоке и Тюбике 19−23 января прошлого года показывает, что иногда эта пропаганда становится настолько гомогенной и мощной, из каждого утюга, что всем 5−7-классникам страны можно перепрошить моск за четыре дня.

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  • Ответить
    Роман Эсторских

    (для желающих поспорить: адрес автора есть в редакции, в рабочие дни, после 18:00, 75 кг).

    Если вы готовы драться с идиотами, (адекватные люди, просто не воспримут на свой счет) — за право называть их идиотами то кто из вас больший идиот ?
    Прям отсылка про: Дон Кихот — Сервантеса. Борьба с ветряными мельницами. Если так случилось что нечитали и не знаете чем себя занять то будет по повестке так сказать.
    И да если бы люди не осиливали больше 8 т.з. То не СМИ первое бы умерло, а издатели книг.

  • Ответить
    Роман Эсторских

    Надо же как-то развлекаться человеку в его глуши.

    Простите это в какой сейчас глуши, при наличии интернета, единственное развлечение после работы драка с читателями?)))

    Издатели книг, в принципе, не сказать, что хорошо живут.

    Ну тут смотря кто. Впрочем, как и во всем остальном бизнесе.

    Но книга, в любом случае, это не новости, это отдельный продукт.

    Если сравнивать со СМИ, то да. Если говорить про не возможность, поглощения больших объёмов информации то, наверное, уже нет. Если раньше: согласование с издателем, редактура, верстка, печать, доставка до магазинов, реклама и прочие круги ада книга печати занимали огромную кучу времени по мимо написания материалов. То сейчас с цифровой дистрибуцией появление книги сопоставимо с объёмным материалом расследованием. Разве что книга всё-таки по объёмнее будет. Вот и вся разница.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Разве что книга всё-таки по объёмнее будет. Вот и вся разница.

    Не-не-не, это другой формат. Возня с издательством тут не при чём.

    Книга должна читаться, глава за главой, не отпускать.
    У неё должны быть начало и конец, логика изложения и т. п.

    Рекомендую по случаю вот такую, например, с этим свойством:
    https://www.piter.com/collection/bezopasnost/product/tsifrovaya-gigiena

  • Ответить
    zubilo

    Понятная, но частая ошибка — думать что СМИ — это инструмент влияния

    Возможно, текст специально так написан, но мы можем повторить рассуждения для соцсетей — по комментариям видно, что посты никто не читает, читатель либо изначально с вами согласен, либо не согласен. И получается, что СМИ это не инструмент влияния, соцсети это не инструмент влияния. А инструменты влияния вообще существуют, или массовый читатель (зритель, слушатель) идиот и на него повлиять невозможно?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Этот конкретный текст — не инструмент влияния, потому что он бредовый, а автор влиять не умеет, что через СМИ, что иначе.

    А так-то всё — инструмент влияния.

  • Ответить
    Юрий Синодов > Игорь Ашманов контекст

    Я думаю, что автор влиять вполне себе умеет и через СМИ, и вообще лично.
    В том числе и удалённо.

    Но, вообще, если учесть, сколько народу слушает «Эхо Москвы», например, с целью их поненавидеть, то это вопрос хороший: если СМИ инструмент влияния, то почему они все уже не построились свиньёй вместе с Венедиктовым?

    Наверное, потому что СМИ не гарантирует своё влияние? Хотя иногда и получается.

  • Ответить
    Роман Эсторских > Игорь Ашманов контекст

    должна читаться, глава за главой, не отпускать.
    У неё должны быть начало и конец, логика изложения и т. п.

    Ну так и для большой статьи, это тоже — эм как бы не плохо. Даже скорее необходимо если автор хочет, чтобы её прочитали не?

    Рекомендую по случаю вот такую, например, с этим свойством:
    https://www.piter.com/collection/bezopasnost/product/tsifrovaya-gigiena

    Ну если похожа на «Жизнь в нутри пузыря». То да скорее всего, так оно и есть. По случаю если покупать в бумаге, можно автограф на книге от обоих авторов?

  • Ответить
    Роман Эсторских > Юрий Синодов контекст

    Не имеея печатные издания силы то такие вещи как Агитация и Пропаганда не работали и не существовал по сей день. > Но, вообще, если учесть, сколько народу слушает «Эхо Москвы», например, с целью их поненавидеть, то это вопрос хороший: если СМИ инструмент влияния, то почему они все уже не построились свиньёй вместе с Венедиктовым?
    Потому что кто слушает — с целью по «ненавидеть» — воспринимают его как фрик шоу = развлечение?
    Или по тому что у Венедктова нет цели устраивать построения «свиньёй» с кем-либо?
    Если так-то у Каца при меньшей аудитории — в таком случае влияние больше, ибо его цели — которые он озвучивает хотя бы в каком-то процентном соотношении исполняться.
    А кстати какие у Венидиктова и «Эхо Москвы» — цели которые они не как не могут реализовать с помощью своего влияния по-вашему?

    Наверное, потому что СМИ не гарантирует своё влияние? Хотя иногда и получается.

    Есть такой феномен в РУ — сегменте интернета как «Эффект Pikabu» — когда разгневанная/воодушевленная толпа творит — добро/справедливость. Разве это отсутствие влияния?
    В EN — сигменте интернета, есть эффект Reddit. И так далее и тому подобное.
    Возможно кто-то пропустил революцию в СМИ, и занимается отрицанием?
    Не имея печатные, интернет, и т. д. издания силы то такие вещи как Агитация и Пропаганда не работали и не существовал по сей день.

  • Ответить
    Юрий Синодов > Роман Эсторских контекст

    Есть существенное отличие, ребята. Печатная агитация столетней давности не имела конкурентов

    Сейчас же пропаганда столь разносторонняя и её настолько невозможно избежать ни из одного лагеря, что вспоминается басня о лебеде, раке и щуке.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Венедиктов — генерал-майор ФСБ, ему доверили держать контактный зоопарк либерастов, чтобы граждане смотрели на их оскаленные хари и развевающиеся немытые седые кудри, пену у рта, слышали их яростный визг и в ужасе отпрыгивали от решёток в центр прохода: нет, нет только не эти.

    Насчёт разносторонней пропаганды — опыт привлечения детей на митинги в ТикТоке и Тюбике 19−23 января прошлого года показывает, что иногда эта пропаганда становится настолько гомогенной и мощной, из каждого утюга, что всем 5−7-классникам страны можно перепрошить моск за четыре дня.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Роман Эсторских контекст

    Ну если похожа на «Жизнь внутри пузыря».

    Нет, непохожа, там беллетристика, тут нехудожественная литература.

    По случаю если покупать в бумаге, можно автограф на книге от обоих авторов?

    Можно, но это нужно как-то организовать.

  • Ответить
    internet_gign

    человек очень далеко от темы, не владеет фактическим материалом и историю СМИ не знает, начиная с 15 века (протестантизм возник фактически с помощью СМИ, проповедь Лютера вышла за рамки прихода с помощью газеты) и до 2022 года
    и не понимает что СМИ очень разные бывают, вымерший классифайд это тоже СМИ
    и рынок СМИ есть/был
    тут даже дискутировать не о чем, даже постановки вопроса нет
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB#:~:text=%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%20 (%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.%20Watergate%20scandal),%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201972%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB#:~:text=%D0%A3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%20 (%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB.%20Watergate%20scandal),%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8%201972%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
    Отличный фильм: Секретное досье
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)

  • Ответить
    Роман Эсторских > Игорь Ашманов контекст

    Нет, непохожа, там беллетристика

    Может быть, но лично я для себя подчерпнул из книги многое. И в первую очередь: думай в кого/что вкладываешь — время/деньги. Обычно в подобных книгах про успех/неудачу написано: В случае удачи — у нас была команда мечты — и идея, которая ну просто не могла не выстрелить. В случае неудачи: Весь мир был против нас у нас была команда мечты и идея, которая не могла не выстрелить — но она появилось слишком рано мир к ней был не готов. У вас же достаточно откровенно описан опыт работы в крупной корпорации опыт от первого лица так сказать.

    Можно, но это нужно как-то организовать.

    Написал вам во Вконтакте (не нашёл вашу почту).

  • Ответить
    internet_gign

    Я его опыт не знаю, поиск особо ничего не дал. У меня опыт со СМИ примерно такой же, с 1997 года. Написал комментарий исключительно по написанному. СМИ которые к примеру приносили 5−10 млн $ прибыли в месяц в России я знаю.

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