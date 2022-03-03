Предисловие

Рунет захлестнула катастрофическая волна фейков о военной операции на Украине — как в соцсетях, телеграм-каналах и почте, так и в СМИ. Эти фейки появляются не просто так, не стихийно, как результат «свободы слова» и свободного выражения мнения массами пользователей, они — инструмент информационной войны. Их давление сейчас ощущает каждый, кто пытается что-то узнать о ходе военной операции России на Украине или просто заходит в Интернет, открывает приложение мессенджера или скачивает электронную почту. Чтобы не дать внешним манипуляторам «зохавать» свой мозг, нужно осознать, что мы находимся на поле информационной войны, постараться понять, как устроена индустрия фейков, кто их производит, научиться их распознавать и соблюдать информационную гигиену.

Кто всё это делает?

В 2015—2021 годах в Грузии, Прибалтике, на Балканах начали работу «Национальные центры цифровых расследований», развился центр «обучения гражданской журналистике» в Праге, мощные центры инфовойны в Польше и т. п. . Естественно, с 2014 года были созданы многочисленные, щедро финансируемые сетевые структуры информационной войны и на Украине.

Эти структуры управляются из США, они открыто публикуют планы информационной войны против России, а госструктуры США и околоправительственные фонды «за развитие демократии» открыто публикуют свои бюджеты, выделенные на инфовойну с Россией. Эти центры нанимают эмигрантов, уехавших в Европу и США из России и СССР, а также русскоговорящих жителей бывших советских республик. Этим людям нужны работа и деньги, а Россию и русских они натуральным образом и давно не любят, то есть запас информационных рекрутов у противника практически бесконечный.

Эти структуры неустанно производили и засевали фейки в нашем инфопространстве все последние годы, но сейчас у них — звёздный час. К ним присоединились несколько тысяч граждан Украины, которые раньше зарабатывали на российском рекламном рынке арбитражом трафика, копирайтерством, дизайнерством: они хорошо знают русский язык, умеют работать с креативами и рекламными инструментами. Им даны приказы работать день и ночь. И результаты все мы видим непосредственно в своём информационном окружении.

Как это делается

Для координации создания и распространения фейков и пропагандистских материалов в последние недели созданы десятки каналов в Телеграме. К производству и трансляции контента привлечены десятки украинских «арбитражников трафика» — людей, ранее профессионально занимавшихся рекламой, привлечением клиентов и рекламированием «грязных» продуктов и услуг, находящихся в «серой» зоне.

Этими «арбитражниками» за неделю с начала военной операции созданы тысячи графических и видеоматериалов (только в одном выкачанном репозитории украинских «кибервоинов» содержится более пяти тысяч единиц визуального контента). Для распространения этих материалов привлекаются серьёзные бюджеты — так, отдельные активисты тратят до $100 в сутки на раскрутку только одного рекламного объявления, созданного на основе фейкового контента. Эти бюджеты им предоставлены не только ВСУ, но и самими интернет-платформами.

Создаваемые материалы предназначены не только для психологической дестабилизации россиян. С самого начала деятельности этих центров существенная часть материалов ориентирована и на западного пользователя для создания на Западе ложной картины происходящего и формирования симпатий к украинскому режиму. В последние дни также резко активизировалась пропаганда, направленная на белорусскую аудиторию.

Эти фейки предназначены не только для информационной войны, но и для заработка на трафике. Собираемый трафик направляется на «площадки приземления» — специально созданные сайты и каналы, которые помимо психологического давления и дезинформации активно собирают пожертвования, идущие на усиление ресурсов самих групп распространителей, а также на финансирование ВСУ.

В этих же каналах производится вербовка технических аналитиков и ИТ-специалистов для ведения разведывательной деятельности в интересах ВСУ.

Часть каналов прямо посвящена технологическим диверсиям, прежде всего массовым атакам (т.н. DDoS) на сайты российских государственных служб и ведомств, гражданские сервисы, банки и СМИ. В этих каналах постоянно публикуются списки целей, распространяется специализированное ПО для атак и координируются действия атакующих.

В координационных каналах и чатах также распространяется программное обеспечение для совершения телефонных звонков с использованием подменных номеров. С его помощью сейчас проводятся массовые обзвоны россиян (преимущественно в ночное время), направляющие абонентов на те же целевые площадки или проигрывающие голосовые сообщения («обращение Зеленского», «заберите трупы ваших сыновей» и т. п. ).

В чём цель фейков? Фейки, конечно, призваны нагнетать истерию, стресс, возбуждение, но основная их цель, похоже, заключается в довольно своеобразном и прочном заблуждении западных политтехнологов и кремленологов: а именно, в идее, что нужно внести раскол в российское общество, максимально «напрячь» разные его слои и тогда удастся сменить режим в России. Чтобы наше общество наконец решило, что такая власть ему не нужна, и сбросило ненавистного Путина, который — как уверены эти «эксперты» — является единственной причиной никому не нужной и абсолютно беспричинной украинской войны.

То есть эта довольно дикая идея заключается в том, чтобы создавать максимальное количество неприятностей для «простых россиян» и российской элиты, попутно рассказывая им сладкие утешительные байки, что так-то Запад им в целом-то не враг, а нужно просто избавиться от Путина и его режима, и наступит Щастье для всех и даром.

Поэтому фейки разнообразны, часто узконаправленны, очень тщательно «заточены» на определённые страты и сегменты нашего общества — элиту и «элитку», родителей военнослужащих, креативный класс, программистов и т. п. Например, особенно мощный поток фейков и прокламаций направлен на матерей военнослужащих, которых запугивают неизбежным проигрышем ВС РФ и смертью их сыновей. На специалистов ИТ-индустрии (программистов, стартаперов, разработчиков, системных администраторов) массово посыпались «офферы» о работе, многие из которых — фальшивые, и имеют целью психологическое расшатывание и навязывание идеи «пора валить из Рашки».

Украинские пропагандисты используют и оппозиционные настроения в России, пытаясь привлечь на свою сторону сторонников оппозиции. Ими продвигаются и рекламируются соответствующие ресурсы внутри в России с целью дестабилизировать социально-политическую обстановку и спровоцировать граждан на столкновения с силовыми структурами.

Почему верят фейкам, а не объективным данным? Это просто. Объективные новости — даже с полей войны — гораздо скучнее фейков и пропаганды, они не содержат социально-психологических «крючков», не так бьют по нервам, не захватывают мозг, не стимулируют к дальнейшему распространению. Они не создают так называемой «дофаминово-эндорфиновой петли» ужаса, не создают зависимости. Они ещё и менее многочисленны.

Ну и кроме того, фейки мощно продвигаются, раскручиваются, в том числе с помощью самих цифровых платформ, которые активно включились в войну. Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, Гугл не только целенаправленно продвигают фейки, но и душат, блокируют, понижают в рейтингах российские официальные источники, уже не особенно озабочиваясь обоснованиями.

Ну и, как известно, что фейки — скоропортящийся товар, они живут недолго, за день-два они пробегают сквозь медийное пространство, как лесной пожар, делают свою работу в умах, а опровержения — всегда запаздывающие — читает в 100−200 раз меньше читателей, чем сами фейки.

Борьба с фейками.

Казалось бы, если фейки — инструмент противника, то есть очевидное зло, то в воюющей стране с ними нужно бороться, как с изменой. Возникают очевидные вопросы:

Почему фейки нельзя распознать автоматически? Потому что фейк — это несоответствие сообщения реальной жизни. Никакой цифровой ИИ не может слетать на место военной операции и проверить соответствие сетевого сообщения реальным фактам. Можно автоматически оценивать и маркировать источники ( СМИ и аккаунты), блокировать на 100% лживые и т. п. Но новый фейк распознать автоматически — практически нельзя. Почему государство не разоблачает фейки? Государство даёт опровержения , публикует свои данные о ходе военной операции — но , как говорилось выше , испытывающая стресс и страх перед быстрыми изменениями публика жаждет ещё большего ужаса , эмоций или наоборот , успокоения и утешения; официальным СМИ массы не верят ( а это один из основных психологических крючков фейка « власти скрывают , вам всё лгут , а мы скажем настоящую , обжигающую правду»). Почему фейки не блокирует государство? Государство кое-что блокирует , Роскомнадзор занимается выявлением самых токсичных источников. Например , по требованию Генпрокуратуры заблокированы Дождь и Эхо Москвы , потому что они уже перешли все красные линии.

Но , поскольку фейков — буквально миллионы , опровержений никто не читает , а официальным СМИ россияне привычно не верят , то наше общество и государство в борьбе с этим цунами фейков — пока проигрывают. Почему за фейки не наказывают? Имеющийся закон о фейках , принятый два года назад в РФ , не наказывает за пропаганду и сообщение неверных сведений , а только за те фейки , которые могут вызвать опасные последствия ( типа крика « пожар» в переполненном кинотеатре). Фейки , о которых мы говорим — не таковы , это просто оголтелая ложь и пропаганда противника.

Видимо , нужно менять закон в условиях военной операции. Госдума уже одобрила законопроект о наказании за фейки о действиях ВС РФ на Украине.



Специальные проекты по разоблачению и маркировке фейков (см. «Меморандум по противодействию фейкам», подписанный осенью 2021) пока не запущены в полную силу.

Сказанное означает, что гражданам придётся и самим научиться отделять фейки от правды, усвоить и соблюдать правила элементарной ментальной гигиены.

Как читателю распознавать фейки и получать объективную информацию

Прежде всего в условиях информационной войны нужно обращать внимание на подбор источников.

Источники

Качество информации принципиально зависит от её источника. Вот простые соображения о том, какие источники следует и не следует «употреблять в пищу»:

Неизвестные аккаунты соцсетей. Не доверять в принципе. Многие из них были изначально созданы как « спящие» аккаунты , будущие сливные бачки , которые вместо вялой публикации годами котиков и пейзажей начинают в час Х бешено распространять фейки; другие — это внезапно впавшие в медийное бешенство пользователи , которые не знают куда броситься , чтобы снять стресс от ужаса перед шокирующим происходящим и неизвестным будущим , которым кажется , что распространение фейков — хоть какое-то действие.

Не доверять в принципе. Многие из них были изначально созданы как спящие» аккаунты будущие сливные бачки которые вместо вялой публикации годами котиков и пейзажей начинают в час Х бешено распространять фейки; другие — это внезапно впавшие в медийное бешенство пользователи которые не знают куда броситься чтобы снять стресс от ужаса перед шокирующим происходящим и неизвестным будущим которым кажется что распространение фейков — хоть какое-то действие. «Френды» в соцсетях. Лучше просто не читать или читать очень дозированно , сейчас массы пользователей соцсетей перевозбуждены и не контролируют себя от стресса перед грозными тектоническими сдвигами в мире.

Лучше просто не читать или читать очень дозированно сейчас массы пользователей соцсетей перевозбуждены и не контролируют себя от стресса перед грозными тектоническими сдвигами в мире. Западные СМИ. Им нельзя доверять совершенно , они все уже рекрутированы на информационную войну против России , они фактически занимаются « отмывкой» и легитимизацией украинских фейков для западной аудитории. Все публикуемые новости , фото , видео — только с одной , украинской стороны , подавляющая их часть — никакие не новости , а специально созданные фейки.

Им нельзя доверять совершенно они все уже рекрутированы на информационную войну против России они фактически занимаются отмывкой» и легитимизацией украинских фейков для западной аудитории. Все публикуемые новости фото видео — только с одной украинской стороны подавляющая их часть — никакие не новости а специально созданные фейки. Западные цифровые платформы. То же самое — они активные участники инфовойны , они распространяют фейки , размещают рекламу фейковых и пропагандистских ресурсов , а также занимаются политической цензурой: блокируют российские официальные каналы и государственные СМИ безо всяких оснований , вообще , просто за то , что они русские.

Роскомнадзор уже начал замедлять Фейсбук за прямое участие в инфовойне , не исключено , что западные цифровые платформы вообще будут заблокированы , как минимум , на время военной операции.

То же самое — они активные участники инфовойны они распространяют фейки размещают рекламу фейковых и пропагандистских ресурсов а также занимаются политической цензурой: блокируют российские официальные каналы и государственные СМИ безо всяких оснований вообще просто за то что они русские. Роскомнадзор уже начал замедлять Фейсбук за прямое участие в инфовойне не исключено что западные цифровые платформы вообще будут заблокированы как минимум на время военной операции. Западные « аналитические» службы и проекты. Как правило , это просто пиар-отделы американской и британской разведок ( наподобие Bellingcat). Они продуцируют обычно стопроцентную ложь , оформленную в виде « журналистских расследований» или « гражданской журналистики» с массой как бы достоверных , сфабрикованных деталей.

Как правило это просто пиар-отделы американской и британской разведок наподобие Bellingcat). Они продуцируют обычно стопроцентную ложь оформленную в виде журналистских расследований» или гражданской журналистики» с массой как бы достоверных сфабрикованных деталей. Обращения в телеграм-каналах , мессенджерах , почтовый спам. Тут особых разъяснений не требуется , подавляющая часть этих обращений — профессиональная пропаганда центров инфовойны , остальное — классические цепочечные « Письма Щастья», то есть тоже посев мозговых вирусов и откровенная пропаганда , просто самодельная.

Тут особых разъяснений не требуется подавляющая часть этих обращений — профессиональная пропаганда центров инфовойны остальное — классические цепочечные Письма Щастья», то есть тоже посев мозговых вирусов и откровенная пропаганда просто самодельная. Русскоязычные « иноагенты». Дают достаточно умеренную и более-менее объективную картину событий в своих « онлайнах» и лентах о военной операции , однако редакторские материалы и авторские колонки — обычно полны антироссийской пропаганды. Новости , фото и видеоматериалы также имеют явный обвинительный уклон.

Дают достаточно умеренную и более-менее объективную картину событий в своих онлайнах» и лентах о военной операции однако редакторские материалы и авторские колонки — обычно полны антироссийской пропаганды. Новости фото и видеоматериалы также имеют явный обвинительный уклон. Официальные и государственные российские СМИ. Дают относительно взвешенную и сухую картину событий; ленты и «онлайны» — объективны. Редакционные материалы и колонки публицистов ( даже имеющих « патриотическую» точку зрения), тем не менее , тоже читать не стоит — для сохранения душевного равновесия , как и вообще любые частные мнения о военной операции.

Дают относительно взвешенную и сухую картину событий; ленты и «онлайны» — объективны. Редакционные материалы и колонки публицистов даже имеющих патриотическую» точку зрения), тем не менее тоже читать не стоит — для сохранения душевного равновесия как и вообще любые частные мнения о военной операции. Российская « деловая пресса». В среднем объективна , «онлайновые» ленты содержат сухие факты , а вот авторские колонки и большие редакционные статьи также читать не стоит — для сохранения спокойствия и равновесия.

Ключевые маркеры фейка в содержании

Нагнетание эмоций, истерия. Фейки отличаются от сообщений СМИ прежде всего градусом истерии. Отличия по уровню эмоций настолько явные, что распознать эти перегретые сообщения нетрудно. А распознав, нужно пересиливать себя и не читать их.

Неконкретность. Как правило, фейк имеет некоторую явную неконкретность: общие слова, преувеличения, отсутствие деталей — географических указаний, адресов, времени. Если при чтении даже длинного сообщения возникает желание узнать подробнее и больше, пробиться сквозь пелену какой-то неясности, неконкретности — это признак фейка.

Отсутствие подтверждений в известных лентах и источниках. Если не удаётся найти следов «новости» в новостных лентах «настоящих» новостных агентств, официальных аккаунтах, государственных СМИ, тематических лентах и онлайн-трансляциях ТАСС, Коммерсанта, Ведомостей, Ленты.ру, даже в лентах иноагентов наподобие Медузы — скорее всего, это фейк.

Требования действовать. В фейках сейчас практически всегда содержится побуждение зрителя к действию — распространить дальше, подписать петицию, выйти на улицу. Любой такой призыв — явный маркер фейка.

Мат, брань, лексика и риторика ненависти. Фейковые новости и пропаганда сейчас легко отличимы по лексике. Любое матерное или бранное слово в «новости», что в СМИ, что в соцсетях, брань и инвективы в адрес России, её правительства, «олигархов», Путина — повод немедленно закрыть сообщение, это точно фейк или пропаганда.

Сопли с сиропом. В большинстве русскоязычных СМИ-иноагентов и в западных СМИ идут косяком видео и фото, изображающие страдания беженцев из Украины. Обязательно с замотанными в шарфы женщинами, грустными глазами детей, грудными детьми на руках, с кошечкой в переноске и рыбкой в пакетике, и т. п. В сущности, это тоже фейки, даже если фото настоящие.

Эта турбированная сентиментальность и давление на жалость — тоже маркер фейка. Здесь стоит помнить известную историю, как труп утонувшего в Средиземном море мальчика-мигранта западные корреспонденты многократно перекладывали по пляжу, чтобы получить наилучший ракурс фото, ведь дети и смерть — самая эффективная комбинация для пропаганды. Мы же помним, что ровно для тех же канальчиков и СМИ регулярные убийства детей в Горловке и Луганске в 2014—2022 годах — вовсе не были трагедией и даже не представляли собой инфоповод.

Нелепости и алогичность. Любые нелепые выдумки типа «русские солдаты в обносках», «у них ржавая техника», «они массами дезертируют и сдаются в плен», «сотни их трупов валяются неубранные на улицах», «срочники», «ехали на учения», «сожгли сотни танков коктейлями», «сбили пять самолётов» — это мрии, неуклюжие фантазии украинских националистов и их пропагандистов, то есть явный маркер фейка.

Упор на фото и видео, как на доказательство. Во многих фейках используются старые фото и видео, из совсем других времён и мест, из старых конфликтов. Например, видео пятилетней давности с разбитой техникой ВСУ в Луганске могут выдавать за современный ролик о российской технике под Харьковом. Часто это можно выяснить поиском по картинкам. Иногда на самих видео присутствуют явные признаки фейка (форма без знаков отличия, старая советская техника, остатки зенитной (а не артиллерийской) ракеты внутри разрушенной квартиры жилого дома, странная форма пехотинцев, неизвестное место, не то время года и т. п. ).

Будьте внимательны: фото и видео сейчас не могут служить доказательством чего-либо. Тем более, что сейчас широко доступны инструменты для фабрикации «дипфейков» — модифицированных фото и видео, в которых подделку невозможно отличить глазом или на слух.

Прямые обращения к русским. Если в новости, сообщении, электронном письме, звонке есть прямые призывы к «населению России», «русским солдатам», «матерям русских солдат», «горячая телефонная линия», «вернись живым из Украины», «забирайте трупы» и т. п. — это гарантированно фейк и пропаганда.

Это, по сути, точный аналог нацистских листовок «красноармеец, сдавайся, политрук тебе лжёт, а в немецком плену ты получишь горячую пищу».

Информационная и ментальная гигиена

Хотя наше государство делает всё возможное для того, чтобы отбить эту цунами фейков, каждый отвечает за сохранение своего здравого рассудка сам. Для этого нужно понимать и применять элементарные принципы ментальной гигиены.

Нужно понимать, что мы являемся объектом атаки. Против нас работает могучая Империя лжи, она последние полвека производит ложь в сорока тысячах видов — пареную, вяленую пакетированную, строганую, шлифованную, кованую и т. п. , это её главный продукт (даже не хаос, не Голливуд и не доллар). И этот продукт давно отравил Интернет и медии.

Поэтому нужно наконец перестать воспринимать медийное пространство, особенно социальные сети, как пространство «правды». Это токсичное пространство многослойной лжи и манипуляции, а также неконтролируемой истерики интернет-хомячков. В нём нужно быть крайне осторожным, не подбирать с пола всякое и не тащить в голову.

Не поддаваться медийной истерии. Нужно отойти на шаг и успокоиться. Основная задача медийной манипуляции — вызвать у нас панику, истерику и стресс, заставить что-то сделать в панике, наскоро, не думая. Нужно «досчитать до десяти».

Не впадать в зависимость от потока новостей, снизить дозу. Ожидание новостей, особенно в условиях ведущихся страной боевых действий, может перерасти в зависимость. Ожидание сообщений — это даже не психологическая, а биохимическая зависимость, стресс ожидания, дофаминовая петля, как говорилось выше.

Никакая зависимость не полезна. Борьба с ней всегда начинается со снижения уровня потребления, с умеренности. Уменьшайте дозу. Не читайте новости ежеминутно или ежечасно — самое важное вы в любом случае никак не пропустите.

Выработать свой набор чистых источников. Нужно отобрать для себя источники, которым вы доверяете, и которые не попадались на публикации и распространении фейков. Это могут быть официальные СМИ, ленты Министерства обороны, какие-то более или менее солидные СМИ, наподобие ТАСС, Коммерсанта и Ведомостей. Практически все западные СМИ сейчас — инструмент пропаганды, как говорилось выше. Почти никакие аккаунты соцсетей сейчас не заслуживают доверия — если их владельцы и не работают прямо на Империю лжи, они могут быть жертвами информационных вирусов, захвативших мозг и требующих распространения.

Лучше всего, если у вас есть родственники на Украине, которым можно позвонить или написать. Те, у кого они есть, описывают реальность на местах, разительно отличающуюся от виртуальной реальности фейков и истерии в соцсетях. При этом нужно не путать их пересказы украинских новостей и рассказ о том, что с ними реально происходит.

Перепроверять. Нужно искать любую острую новость в нескольких источниках, в том числе в официальных. Если новость реальна и важна — она будет везде в течение нескольких часов, сначала в лентах «онлайнов», потом везде.

Фейки, напротив, пробегают, как лесной пожар, а потом исчезают отовсюду. В ленты серьёзных новостных агентств, СМИ и в официальные источники они не попадают вообще никогда.

Подождать полтора-два дня после события, прежде чем формировать мнение. Любой сюжет в сети и в СМИ имеет тенденцию «вилять», менять свой ход, совершать 1−3 сюжетных излома и поворота за полтора-два дня. Всегда появляются новые данные, разоблачения, опровержения, уточнения. Очень часто всё оказывается не совсем так или совсем не так.

Не нужно бросаться выкрикивать в сети своё очень ценное мнение сразу же после прочтения бьющей по нервам новости — потом может быть очень неудобно.

Не распространять и не поддерживать фейки

Нужно помнить, что наша страна сейчас проводит военную операцию. На наших глазах меняется мировой порядок. Нам угрожают санкции, изоляция, на нас ведётся всесторонняя экономическая, политическая и медийная атака Западного мира, управляемого США.

В нашей стране в результате происходит по сути окончательная национализация элиты, бизнеса, креативного класса, промышленности, финансовой сферы. В условиях войны многое из прежнего становится неважным, важно лишь, «в какую сторону ты стреляешь».

В этих условиях распространение явных и топорных фейков, призывов, петиций — это работа на противника.

На Западе, заметим, так никто и не делает: что бы ни творили их страны, они знают цену национальной солидарности. Они зачищают своё инфопространство железной рукой. Они не стыдятся за свои страны никогда. Например, только что канцлер Германии Олаф Шольц сказал публично, что ему не стыдно за немецкое историческое прошлое.

Даже если вам не нравится эта война, её обоснования, причины, ход военных действий — это не повод сгоряча вычёркивать себя из русских. Когда всё «устаканится», придётся пересматривать свои мнения и высказывания — проверяли ведь уже в 2014—2015 на присоединении Крыма.

Как сказала Маргарита Симоньян, «если вам стыдно быть русским — не волнуйтесь, вы не русские». Хотя на Госуслугах пока нет услуги «выписать себя из русских», распространение фейков и вешание на себя жовто-блакытной аватарки — это как раз оно и есть.

Даже если до слёз обидно, что вот теперь из-за решения ввести войска весь мир против нас, теперь не дадут визы в Европу, не удастся «поесть нежнейшего сыра в горной деревушке недорого», «посидеть с изумительным кофе в уличном кафе на средневековой улочке древнего города» и т. п. — не стоит включаться в работу против своей страны.

Не позволяйте управлять вами и вашей жизнью тому, на что вы всё равно сейчас повлиять не можете. Распространение фейков — точно не способ повлиять на руководство страны и ход военной операции.