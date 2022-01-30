Доклад Ашманова: как заставить платформы отказаться от плохого контента


27 января был опубликован список поручений
Президента РФ по итогам встречи с
советом по правам человка (СПЧ).
Первым пунктом значится поручение «рассмотреть
представленные президентом акционерного
общества «Крибрум» Ашмановым И.С.
предложения по реализации проекта
создания саморегулируемого реестра
токсичного контента в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в целях защиты
несовершеннолетних и при необходимости
принять соответствующие меры поддержки"
(ответственный — С. В. Кириенко).

Игорь предоставил нам полный текст
доклада для СПЧ, редакция Roem.ru публикует
его с незначительными поправками

Юрий Синодов, Roem.ru

Помимо запрещённого законом контента в Интернете, который блокирует Роскомнадзор, существует также обширная серая зона деструктивного и вредоносного контента: группы про серийных убийц, шок-контент, школьные расстрелы, идеология бездетности (чайлд-фри), ненависть к семье и материнству (ЯжМать), радикальный феминизм, уличное насилие: культ грубой силы (оффники), ультрадвижение (ультрас, околофутбола, лесное движение, хулиганы), АУЕ, аниме с насилием и сексуализацией детских образов, педофилия, ЛГБТ+, зоофилия Фурри, аутодеструктив: депрессия, причинение вреда себе, суициды и прочее.

Этот токсичный контент не запрещён, законных оснований для блокирования его в сети и преследования его распространителей — нет.

Между тем, токсичный контент противоречит основным ценностям России, её стратегическим документам, приоритетам и программам.

Пример: повышение рождаемости и защита семьи и семейных ценностей — один из приоритетов внутренней политики Российской Федерации — следовательно, радикализованные группы чайлдфри с ненавистью к детям, семье, мужчинам, с призывами к абортам — это вредный контент на территории РФ.

Токсичный контент разъедает сознание молодёжи, детей и подростков, служит первым уровнем вовлечения в запрещённую и криминальную деятельность.

Довольно большое количество граждан России — в первую очередь родители — обеспокоены разрастанием токсичного контента в цифровой среде, готовы были бы как-то бороться с этим явлением, быть волонтёрами, но им нужен инструмент для этого.

Воронка вовлечения в деструктив

Токсичный контент устроен в виде воронки вовлечения. Первый слой этой воронки — всегда достаточно «невинный», не вызывающий отторжения у детей и подростков. Это группы широкого тематического охвата, например, картинки о насилии, катастрофах, смертях, увечьях, другой шок-контент, вызывающий острый интерес подростков к необычному, острому, бьющему по нервам. Далее следуют более «токсичные» уровни, на которые переводят (заманивают) тех, кто наиболее внушаем и проявляет готовность выполнять разные «дрессирующие» задания.

В оперделённый момент общение переходит в закрытый режим, где уже выдаются задания для исполнения в реальной жизни (драки, грабежи в АУЕ, «челленджи» — например, «ударь пенсионера», «нанеси себе порезы и сними на смартфон», «ударь чужого шумного ребёнка» и т. п.).

Радикализация токсичных сообществ

Весь «спорный» и «токсичный» контент в условиях свободного развития имеет тенденцию к радикализации. А радикализация приводит к реальным деструктивным последствиям в «офлайне» — в обществе и государстве:

  • Романтизация насилия: драки, «бойцовские клубы», выезды в лес, уличное насилие, беспорядки, школьные расстрелы;
  • Романтизация и оправдание наркопотребления: рост потребления, втягивание детей и подростков в потребление и распространение (в работу закладчиками и т. п.);
  • Аутодеструктив: суициды, депрессия, причинение реального вреда себе;
  • Романтизация уголовной жизни (АУЕ): преступления в реальной жизни, драки, сбор денег на «грев зоны», криминальные задания;
  • Борьба с семейными ценностями: рост числа разводов, рост числа одиноких людей, падение рождаемости, аборты;
  • Сексуальные извращения: сексуальные преступления, насилие, растление несовершеннолетних, падение рождаемости, одиночество.

Токсичный контент всегда в конце концов радикализуется и выходит в офлайн и отравляет реальную жизнь детей и подростков.

Допускать радикализацию нельзя в любой сфере: от «левых» движений до правого национализма, сектантства и экстремизма. А «ловить» и предотвращать её нужно на предыдущих уровнях вовлечения, чтобы потом не пришлось применять административное и полицейское воздействие.

Политизация токсичных сообществ

Маргинальные движения быстро политизируются и участвуют в любой политической «движухе» против государства и общественных устоев:

  • Атаки на Победу в ВОВ, народных героев, историю России;
  • Раскрутка коронавирусной паники;
  • Атаки на поправки к Конституции;
  • Атаки на выборы, власть, Единую Россию и В. Путина;

Наш анализ этих атак показывает, что маргиналы демонстрируют классическое стайное поведение. При появлении очередной политической задачи весь «актив» мобилизуется и разом поворачивается в одном направлении, независимо от собственной «темы» (ЛГБТ+, радфем, «экологи», веганы, чайлдфри, зоощитники, антиваксеры и т. п.), стараясь «вытащить» на улицу детей и подростков. Это в том числе показывает, что многие экстремальные меньшинства создаются и выращиваются внешними операторами для политической атаки на российское общество и государство.

Концентрация контента в российском медийном пространстве

Как и в химии, в идеологическом и культурном пространстве критически важна концентрация идей. Наши исследования социальных сетей показывают, что:

  • Концентрация запрещённого контента — стабилизируется или падает. Токсичные группы мутируют, пользователи перебегают, шифруются, дают иногда всплески, но общее число подписчиков и их активность — падают или стабилизируются (здесь подходит аналогия с герпесом, который есть в организме всегда, но активизируется при создании условий — переохлаждение, падение иммунитета);
  • Концентрация разрешённого токсичного контента резко растёт. Токсичные группы множатся, количество пользователей и сообщений растёт по экспоненте, в несколько раз за год, группы радикализируются, переходят в политическую плоскость и в офлайн. Здесь имеется активная фаза болезни, воспаление.

По сути, токсичный, но не запрещённый контент имеет энергичный «тропизм», как у бактерий и сорняков — он всегда стремится занять максимально возможный объём. Поэтому, как и в случае с сорняками, токсичный контент нужно систематически выпалывать: подавлять: блокировать, маркировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ.

Почему блокировки Роскомнадзора недостаточны

По закону у нас блокируется только запрещённый интернет-контент. Он блокируется только постфактум: по обращениям граждан и по представлениям уполномоченных ведомств и решениям судов. К этому времени он уже успевает проделать свою разрушительную работу в умах детей и подростков.

Блокирование контента Роскомнадзором — это длительная процедура, содержащая обязательные по закону предупреждения, задержки и лишние логистические «петли»; а за время, потраченное на поиск, посылку предупреждений и прочее, токсичный контент успевает мигрировать на другие сайты и в другие группы и бурно размножиться.

Имеется также сопротивление цифровых платформ: платформы сами не хотят удалять «рейтинговый» контент, сопротивляются давлению государственного регулятора — из соображений сохранения просмотров и прибыли.

При этом государство и регулятор регулярно вызывают в социальных сетях и либеральной части СМИ шквал либеральной критики за «удушение демократии и свободы выражения мнения».

Мы считаем, что токсичный контент обоих типов нужно подавлять на превентивной и добровольной основе, на «той стороне», то есть на стороне самих цифровых платформ. Для этого нужен механизм добровольной досудебной блокировки токсичного контента самими цифровыми платформами в рамках их внутренних правил и политик и взаимодействия с обществом.

Обществу нужен инструмент гражданского контроля за контентом

Социальные платформы имеют свои внутренние политики относительно неприемлемого контента, но они слишком мягкие, закрытые и нечёткие, а кроме того — сильно отличаются от платформы к платформе.

С учётом роста угрозы «токсичного» контента возрастает потребность российского общества в единой и общей этической платформе для цифровой среды. Такая этическая платформа у нас в общем в стране наработана, в том числе в Конституции, законах и в документах стратегического планирования, просто она не полностью артикулирована и осознана в обществе.

Её можно явно обозначить путём запуска гражданского, общественного проекта по составлению «этического меморандума» цифрового пространства и реестра этически неприемлемого контента.

Уже есть примеры такого гражданского и отраслевого согласия по этике поведения в цифровой среде, а именно: Кодекс этики ИИ, подписанный отечественной ИТ-индустрией в октябре 2021 года, Альянс защиты детей (создан летом 2021), Меморандум по борьбе с фейками (лето 2021) и др.

Мы предлагаем создать аналогичный кодекс общественно приемлемого поведения площадок, авторов и пользователей в цифровой среде. Это должен быть общественный, открытый проект по добровольному присоединению к общей этической платформе — в том числе в форме открытого Реестра токсичного контента.

Управлять им будет Общественный Экспертный Совет, который объединит экспертов-волонтёров: психиатров, психологов, педагогов, учёных, представителей специалистов по социальным сетям.

Механизм реализации: общественное, гражданское, волонтёрское движения

Мы предполагаем, что Совет по контролю за токсичным контентом и Реестр токсичного контента будет организован на базе общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). Ведением, поддержкой реестра будут заниматься эксперты-волонтёры — психологи, психиатры, специалисты по девиантному поведению, представители родительских ассоциаций.

Для поддержки цифровыми платформами от них потребуется подписание меморандума о противодействию токсичному и запрещённому контенту в сети Интернет большинством цифровых платформ: VK, Яндекс, Rambler, Rutube, Альянс защиты детей ИРИ, информационные агентства, представители игровой индустрии, СМИ, ТВ-каналы, блогеры, прочие медийные игроки. Конечно, необходимо привлечь и зарубежные цифровые платформы, и СМИ (параллельно с реализацией закона о «приземлении»).

Структура Совета и реестра будет включать следующие механизмы:

  • Стимуляция платформ и «экосистем» к добровольному подключению к Реестру и подписанию меморандума;
  • Добровольность фильтрации: платформа после добровольного присоединения будет сама решать, каковы процедуры и уровень фильтрации на основе Реестра;
  • Публичные события: подписание Меморандума, конференции, общественные слушания, законодательные инициативы;
  • Технические средства взаимодействия с Реестром: доступ к рубрикам реестра по программным протоколам, подписка на уведомления, автоматическая рассылка сообщений о найденном волонтёрами токсичном контенте в платформы и сервисы, в РКН.

Обсуждение и поддержка

Идея общественного совета по контролю за контентом обсуждена с Администрацией Президента, с Советом по правам человека, с Роскомнадзором, РОЦИТом, Общественной палатой, родительскими ассоциациями. Все в целом поддерживают идею. В РОЦИТе уже создана рабочая группа по этому вопросу.

В обсуждениях проекта в конце прошлого года задавались очевидные вопросы:

  • Как добиться поддержки реестра основными цифровыми платформами?
    Ответ: общественным воздействием на них, через Альянс защиты детей, с помощью публикаций, общественных слушаний, а также с помощью создания рейтингов загрязнённости платформ, своего рода «Доски позора» (или «Доски почёта»). Планируется также обеспечить поток жалоб на контент от волонтёров проекта в сторону цифровых платформ.
  • Как обеспечить равные условия для иностранных и отечественных цифровых платформ?
    Ответ: Этот вопрос нужно постепенно решить в ходе параллельного процесса «приземления» иностранных цифровых платформ в российскую юрисдикцию.
  • Как не допустить того, чтобы Реестр стал просто пропагандой плохого контента?
    Ответ: Реестр в любом случае будет материалом категории 18+. Это значит, что нужно верифицировать возраст пользователей, получающих доступ к его содержанию. Наиболее адекватным способом такой верификации представляется регистрация через ЕСИА. Отсутствие анонимного доступа и возрастной барьер, по нашему мнению, снимут вопрос с «пропагандой». Кроме того, Реестр будет содержать описание категорий, но не будет содержать ссылок на сам контент.

Выводы

Общественный проект по контролю токсичного контента позволит охватить «серую зону» формально незапрещённого контента. При этом он частично снимет моральную ответственность с государства и выведет его из зоны медийного давления за чистку цифрового пространства, перенеся моральную ответственность за контент на цифровые платформы, где ей и место.

Мы сможем таким образом обеспечить «нулевую общественную толерантность» по отношению к экстремальным меньшинствам, к токсичному контенту, разрушающему традиционные ценности у детей и подростков и противоречащему стратегическим приоритетам Российской Федерации.

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Лучшие комментарии

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Юра, по порядку твоих вопросов:

    «Концептуально меня смущает то, что немного шатается норма „разрешено всё что не запрещено“. Контент не запрещён, но его нельзя даже опубликовать так, чтобы… Чтобы что? Общественность заругала»?

    Норма не шатается, если ты про норму нормативно-правовую. Закон по-прежнему действует точно так. Здесь речь не про закон.
    Здесь речь про создание общественного согласия (ну и порицания).

    Эту модель ты знаешь, в «свободном мире», она цветёт и пахнет, называется cancel culture.
    Понятно, что в их фарисейском, лицемерном мире, где «цензура» — до сих пор абсолютное табу, понятие «фейкньюс», «контента ненависти» и т. п. — это эвфемизмы для цензуры, а также для беззаконного, «общественного» забанивания, «отмены," всего, что не нравится мейнстриму.
    Сама по себе cancel culture — нехорошая практика, особенно, если помнить, кто именно оседлал эту социальную машину.

    Да, заимствовать такую стрёмную модель — стрёмно. Но мне кажется, что можно сделать это в очень ограниченном, умеренном варианте.

    «Что будет если постепенно игроки рынка, пусть и согласившиеся с модерацией серого контента, оглядываясь друг на друга постепенно отпустят вожжи»?

    Ну, важно не дать им это сделать. Но про это пока речи нет — пока нужно заставить их эти вожжи натянуть. Сейчас в соцсетях абсолютная вакханалия, беспредел.
    Мы же видим в Крибруме, какое количество дряни там.

    Я напомню тебе историю, когда в сеть утекла переписка модератора токсичной мерзкой группы с админом ВК, в которой админ ВК учил модератора, как ему отбиваться от наскоков родительских ассоциаций — вместо того, чтобы проявить элементарную совестливость и социальную ответственность и снести эту дрянь заподлицо.
    То есть платформа действует заодно с мерзавцами против общества.
    Вот это нужно изменить.

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Например, она заканчивается на организационной границе.

    Предположим, вам пришло письмо, где некий очень солидный мущщина предлагает вам деньги на совместный проект.
    Вам письмо кажется вполне адекватным, а идея получить денег на халяву — привлекательной. Текст вообще очень убедительный.

    А антиспам-система вашей публичной почты, напротив, видит, что ровно такие же письма отправлены веером в сто тысяч адресов. И антиспам-системе не нужно анализировать адекватность и привлекательность денежного предложения нигерийского вельможи — она по логистической сигнатуре отлично понимает, что это точно спам и скам.

    Точно так же «критика," которая разом вброшена в тысячи аккаунтов в соцсетях одновременно, так что сообщения полностью совпадают по основному ядру лексики за исключением синонимов, которая исходит в основном из анонимных спящих аккаунтов с 3−5 друзьями — это точно атака, а не «критика».

    Таких признаков атаки — много.
    Например, внезапное получение дохлыми аккаунтами на ТикТоке, имеющими 500−1000 подписчиков, по 2−3 миллиона просмотров за несколько часов в сообщениях с призывом идти на митинг навальнеров — это спланированная атака, поддержанная самой платформой и её рекомендательным алгоритмом, а не свободное распространение информации.

    Но это всё не имеет отношения к обсуждаемому документу, он не про это, просто политически озабоченных зацепил именно этот абзац.

  • Контекст комментария

    Александра Виграйзер

    Задам дополнительно несколько вопросов, кроме обозначенных Синодовым, чьи тоже разделяю
    Первый — очевидный. Судьи кто?
    Даже если опустить разнообразие мнений в среде «профессиональных общественников», где легко встретить людей абсолютно полярных, а часто и вполне деструктивных (личных) воззрений, легко заметить, что и психологи, и психиатры нередко расходятся в оценках одного и того же явления. С этим сталкивается любой человек, перепробовавший хотя бы пару психологов, терапевтов, психиатров. Там, где один изыщет болезнь, другой оценит её как вариант нормы. Банальный пример — нежелание иметь детей, пресловутое «чайлдфри». Опросим десять специалистов и получим пяток мнений, среди которых будет и «примите себя, ничего страшного». Какое из них станет основой для политики? То, что разделяет автор манифеста или «куратор проекта», или то, что наберёт «больше голосов». Если второй вариант, то как определим «больше» — опросим ВСЁ сообщество, или только избранных? Как выбирать?
    Второй вопрос. Какую задачу всё-таки планируется решить?
    Если речь о том, что мы боремся с проблемами из реального мира, а не с тем, чтобы «глаза наши не глядели на неприятный контент», то такая работа, безусловно допустима и может только приветствоваться. Но в таком случае кажется здравой идеей проложить под концепт реестра некую обширную теоретическую базу. Так, например, исследовать реальное влияние рисованной порнографии с малолетними героинями на число половых преступлений против несовершеннолетних. Групп вроде «я же мать» на рождаемость. Групп про «Колумбайн» на число школьных стрелков. «Стрелялок» на рост насилия. И желательно сделать это не в формате «все серийные убийцы пили воду — вода делает людей серийными убийцами». Эти вопросы выглядят задачей для серьёзной академической работы, но никак не могут отдаваться на откуп личному мнению экспертов, даже очень нхороших и компетентных в чём-то. То есть, говоря абстрактно нам нужно некое НИИ контента, которое (что важно) на длинном историческом плече рассматривает последствия тех или иных медийных трендов. К слову, представляется, что на базе Крибрума можно было бы построить некую «социологическую машину времени», которая бы прослеживала по соцсетям человека (за несколько лет) траекторию увлечений и взглядов. Это дало бы возможность понять, есть ли реальный эффект от того, что в 14 лет, кто-то читал чайлд-фри группы. По крайней мере это сократило бы во многом время на такие исследования.
    Третий вопрос. Какой эффект у борьбы с производными явлениями, если первопричина не исчезает?
    Приведу пример. Нам всем очевидно, что чрезмерное похудение вредно. Но что является причиной того, что девушки (как правило) увлекаются этими практиками и доводят себя до больницы (а, порой, и до смерти). Группы? Или всё-таки нереалистичные стандарты красоты в обществе, насмотревшись на которые, люди и идут в группы за рецептами? То есть, да, объективно, нет ничего хорошего в этих группах с рецептами «умори себя голодом за 14 дней», но не появляются ли группы потому, что запрос есть и тема изначально, простите за слэнг, «хайповая»? Какие последствия будут, если мы вычистим промежуточное звено — группы про «40 килограмм». Исчезнет ли стремление худеть до состояния «ветром сдует»? Снизится ли число случаев РПП? Или, столкнувшись с тем, что запрос приводит его в очищенный информационный вакуум, человек не уймётся, а пойдёт в чёрный интернет, и проблема просто уйдёт из зоны видимости?
    Из этого вытекает четвёртый вопрос. Сейчас мы видим, что ищущий обрящет — можно идти глубже и глубже, пока не найдёшь в открытом доступе что-то совсем за гранью (пусть не закона — РКН работает), но морали. Каким будет «пользовательский путь», когда мы уберём (пессимизируем, заблокируем) деструктивный контент?
    Когда есть многоуровневая система, довольно очевидно, что на каждом шаге отваливается некий процент публики. Условно: из 100% тех, кто почитает подробные описания убийств, только 5% (а то и меньше) дойдут до просмотра снафф-видео. И едва ли можно сказать, что даже один процент из них решится воплотить в реальности свои болезненные желания. Цифры конверсии очень условные, взяла с потолка. Но, собственно, типичная воронка продаж так и работает, а в обозначенных темах конверсия, предположу, много ниже, так как градус ада сложно выдерживать. Допустим, что «серой зоны» в открытом доступе больше нет. Конечно, часть людей отвалится на уровне «ухода в даркнет» и прочих аппаратных проблем. Но те, кто пройдут этот фильтр, сразу, без всякой воронки, попадут в пространство, где не «хентай со школьницами», а прямо детское порно; где не диуретики для похудения, а, скажем, спиды. Где не депрессивные картинки с китами, а подробные описания рецептов суицида и заодно продаются препараты, с которыми можно этот суицид совершить. Так не окажется ли, что мы, пребывая в благодушии и радости по поводу чистых соцсетей, просто поможем увеличению конверсии ярмарки зла.
    Кроме того, что уход в подполье может повысить конверсию, он, очевидно, повысит ещё и интерес (как ко всему запретному), но что хуже — вырастет вовлечённость и сплочённость. Это сейчас перед глазами у человека, который сомневается в эффективности АРВТ не только ВИЧ-диссидентские группы, но и множество ресурсов с научной точкой зрения. А что будет, когда он окажется в «темном интернете»? В закрытых чатах и каналах, где «деструктив» будет стимулироваться не только контентом, но и радостью принадлежности к сообществу. Буквально к «клубу избранных».
    Пятый вопрос. Кто будет отвечать за заполнение лакун?
    Природа пустоты не терпит и логичным вторым шагом после «зачистки» видится заполнение информационного пространства неким «годным» контентом. Что в совокупности с перенаправлением пользователтского внимания, может даже и дать позитивный результат. В докладе этот вопрос не затрагивается (по понятным причинам, тема другая), но опишу некоторые свои наблюдения. Хорошего контента мало даже там, где люди обязаны своей должностной инструкцией его создавать. Темы, которые затронуты в докладе, вызывают очевидный интерес (см вопрос 3). Кажется, что разумно на этот интерес как-то отвечать. И здесь почва очень зыбкая — помимо того, что вряд ли (говорю как редактор в печали) получится набрать достаточно людей хотя бы с руками из плеч, которые способны генерировать качественный контент, ещё хуже всё обстоит с определением качественный/некачественный. Простой пример — ВИЧ. На волне борьбы за общественную мораль было множество кампаний о профилактике. С замечательным советом про верность одному партнёру. Совет хороший, вот только верность партнёру не помогает в профилактике, если сам партнёр совету не следует. Это типичный «хороший совет», который, по факту делает плохо — люди становятся более уязвимыми — потому что они чувствуют себя в безопасности там, где этой безопасности на деле нет. То есть, говоря прямо, в примере контент некачественный, хотя слова все хорошие.
    Все «сложные вопросы», если мы хотим их решать, требуют не просто какого-то «контента» (это деструктивной задаче на пользу любой), а «контента» хорошего, вариативного, в зависимости от аудитории и задачи. Ну и, конечно, качественного, обоснованного, проработанного с точки зрения фактуры и психологии потребителя. А это долго, дорого и непонятно как построить фабрику информации таких масштабов.
    Шестой вопрос. Как определить деструктивность и урон? То есть приоритеты регулирования.
    Тут долго пояснять не буду. Урон там, где речь идёт о человеческих жизнях — смерти, насилии — очевиден и не требует обсуждения. Но есть зоны, которые в докладе не затронуты, не регулируются никак, а вреда могут нанести и поболе. В сети прекрасно себя чувствуют и процветают коучи, псевдо-психологи, инфоцыгане. Финансовый урон, который они наносят людям, понятен, полагаю. Но есть ведь и скрытый. Человек с депрессией, попав в лапы таких специалистов, ничуть не в меньшей (а то и в большей) опасности, чем забредший в «группы смерти». Хотя делается всё это под «хорошими и конструктивными» лозунгами о терапии, саморазвитии и прочих замечательных вещах. Оценка вреда — дело сложное и тонкое, линейки для изменения не видно, а главное, что такой «позитивный контент», в котором нет очевидных маркеров типа расчленёнки и прочего, может быть куда опаснее обычной чернухи, которую в основном используют, чтобы «пощекотать нервы».
    Под лозунги о защите детей цветут движения вакцино-диссидентов (и я не про ковид, бог с ним, с ковидом) и ВИЧ-диссидентов. Под разговоры о морали и борьбе с развратом подросткам наносятся порой психические травмы, несовместимые с жизнью. Не стала бы приводить этот пример (очень уж тенденциозный), но лично столкнулась недавно в довольно дальнем, слава богу, окружении со случаем корректирующего изнасилования — родители нашли рецепт в соцсетях. Я уж не говорю о том, насколько популярны и промоутируются ройзмановские методы лечения наркозависимости.

  • Контекст комментария

    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Саша, отвечаю по порядку, но коротко.

    1. Я хочу создать общественное движение по выработке общественного же консенсуса о том, что в нашей стране приемлемо, а что нет.
      На этой стороне — родительские ассоциации, различные группы и движения, которые уже пытаются бороться со всей этой дрянью. Например, есть движение «против пирамид», борющееся против финансовых разводок, таких много.
      Их нужно канализировать, отделить от маргиналов и городских сумасшедших, дать им инструмент и канал общения с цифровыми платформами.

    На той стороне — цифровые платформы, которые сейчас вообще берегов не видят. Им нужно дать понять, где эти берега, что недостаточно объявить какую угодно внутреннюю «политику», увязанную в основном с прибылью и законом, она должна быть согласована с мнением общества.

    1. Ты не прочитала про радикализацию. Опять та же песня про «нежелание иметь детей», кагжитаг, это же свобода слова и т. п.

    «Нежелание иметь детей» в этих группах обсуждалось пять-шесть лет назад, когда они притворялись няшными; сейчас это абсолютная ненависть к детям, их называют исключительно «личинками, «паразитами», делятся рецептами, как заткнуть, ударить, напугать чужую «личинку," мешающую потреблению и отдыху, воспитывают аццкую ненависть к мужчинам, к браку, требование свободы абортов за госсчёт и т. п.

    Радикализация в любой сфере — это зло; распознать эту радикализацию, язык ненависти», вовлечение в криминал — относительно легко.
    Я пока не создал методики разметки уровней токсичности, но это нужно будет сделать.

    1. Про «пути пользователя» и «лакуны», а также про «необходимость теории сначала» — то есть про «а вы сначала докажите».

      2. На мой взгляд, это усложнение довольно простой ситуации, по сути неосновательное, пустое умничание. Какая-то версия сказки про Глупую Эльзу и пилу в подвале.
      Есть простой закон: концентрация влияет. Плохие сообщества развращают добрые нравы, как говорит Библия.

    Наличие массовой, легкодоступной, заразной и аддиктивной дряни в сети само по себе влияет — а не «социальный климат», «плохое материальное положение» и т. п., как любят врать разные комментаторы школьных расстрелов.
    Наибольшая часть негатива — от сытых и благополучных, но развращённых.

    Никем не блокируемые бодрые разговорчики с шутками и прибаутками про наркотики — влияют на потребление наркотиков и втягивание в закладки.

    Сейчас концентрация всей этой дряни в сети запредельна. Её нужно понижать.

    Я, условно говоря, за то, чтобы водопровод, ведущий в квартиру, перестал быть токсичным и вызывать отравления и диарею.

    Здесь ты, внезапно исполнившись гражданского негодования, спрашиваешь: а как же, как же, это же интересные вещества, они же кому-то нужны и стали привычны, где же потом желающим купить эти или другие яды, вещества и бактерии?!
    Потом будет потом. Ну, не сможешь из-под крана выпить дряни, пойдёшь на обочину, купишь палёный алкоголь, или наоборот, поедешь в супермаркет и купишь ещё более чистую бутилированную воду.

    Теории, конечно, есть. Есть исследования. Я в конце концов, заведующий Кафедрой цифровой социологии в МГУ и основатель Крибрума.

    Но что за сложная теория нужна для того, чтобы понять, что движение АУЕ с его несколькими миллионами активных пользователей, из которых миллион-два — подростки, вредно, втягивает детей в криминальную культуру, ведёт к реальным криминальным инцидентам в реальной жизни?

    Да, мы исследовали, подавали отчёты куда следует, с лета 2020 это движение наконец-то признано экстремистским и запрещено. А до этого бешено росло.

    Ну, теперь можно поплакать, попереживать, что вот же образовалась «лакуна» (неплохо бы в этом месте, конечно, предъявить развитую и доказательную Теорию лакун, да?), что теперь эти подростки толпой ломанутся в TOR, искать любимый воровской ход. Но я лично в это не поверю, нет там никакой «лакуны», просто понизилась концентрация дряни.

    Что за сложная «теория» нужна для того, чтобы понять, что аниме, в котором сексуализируют детей — прекурсор для более тяжёлого педофильского контента? Да, есть исследования и «теория» тех, кто ловит педофилов. Они говорят ровно то же: есть ненулевая конверсия из тех, кто «просто смотрит», в тех, решается осуществить реальный подход к ребёнку.
    Выше масса входного слоя — больше реальных случаев педофилии.

    Та же история с суицидными группами, да практически с любыми воронками вовлечения, где на первом слове просто интересненький контент с душком, который ну так же хочется, хочется смотреть и обсуждать, а на нижнем — смрадные преступления.

    А за позитивным контентом обращайся в ИРИ и Управление общественных проектов Администрации Президента.

  • Контекст комментария

    Юрий Синодов Roem.ru

    Ну пожалуй.

    Кстати, тут показал ссылку один человек незарегистрированный на Roem.ru, как выглядит уже сейчас в Яндекс.Дзене борьба с развратом:

    https://www.facebook.com/g.yaltchik/posts/10223746907452371

    (по ссылке рассказывается, что рецензий на фильм «Дом в котором я живу», должна быть размечена 18+ (ну и, соответственно, получить «гирю» в продвижении на Дзене), потому что в фильме героиня изменяет своему мужу)

    То есть, рецензии фильмы вроде «Любовь и голуби», «Дело было в Пенькове» (где главгерой весь фильм живёт на два дома) — тоже противоречат семейным ценностям уже сейчас.

    То ли это итальянская забастовка со стороны платформ, то ли просто какая-то дичь.

  • Контекст комментария

    pvp

    Это не дичь. Это следствие того, что по формулировкам в нашем замечательном законе «О защите детей от информации…" никак нельзя точно и однозначно определить, к какой категории следует отнести материал. Вот народ и завышает категорию, страхуясь, чтоб не прилетело.
    А теперь нам к этому вот списку неопределенных критериев из закона планируется добавить целый Греховный Реестр, в котором тоже будет содержаться список неопределенных категорий, но уже другой. Это, несомненно, повысит и расширит, а также углубит, но я пока не понимаю, что…

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    Юрий Синодов Roem.ru

    У меня по тексту доклада возникло несколько мест вызвавших вопросы, напрямую с Игорем обсудить времени не хватает, отмечу их тут для памяти, да и Игорь может распишет эти моменты для читателей:

    1. Концептуально меня смущает то, что немного шатается норма «разрешено всё что не запрещено». Контент не запрещён, но его нельзя даже опубликовать так, чтобы… Чтобы что? Общественность заругала?
      Что будет если постепенно игроки рынка, пусть и согласившиеся с модерацией серго контента, оглядываясь друг на друга постепенно отпустят вожжи?

    Что если издержки от потери контента на грани (не забудем названия Edge Rank!) будут выше от издержек присутствия на «Доске позора» и стоимости реакции на жалобы общественников? Ведь понятно какой выбор сделает бизнес.

    1. Допустим, общественность значима и на неё хочется обращать внимание. Но кто конкретно источником представления о норме и пределах отклонения этой нормы? Не будет ли эта норма «плавать» туда сюда при смене подрядчика по оценке контента?

    2. Действительно ли запрещённый контент исчез? Может быть он просто исчез из поля зрения правоохранительных органов? С учётом существования реестра ОРИ было бы странно ожидать от «чёрных» контентщиков присутствия в тех соцсетях, которые фактически напрямую заявляют о предоставлении постоянных возможностей для отслеживания пользователей, даже без какого-либо предоставления запроса в соцсеть

    3. А точно ли есть прямая связь между токсичным контентом и поведением людей?
      Про самоубийства такое влияние обнаружили (уж не знаю насколько строго и научно, но ладно), но есть и другие пункты?

    4. Как сработает отчуждение тех, кто хочет писать про серый контент, потому что у него, например, плохое настроение и он хочет писать про самоубийства, про свои проблемы с наркотиками, про свой опыт посещения «Анонимных наркоманов»? Ведь между теми кто вписывается в норму и нет тут же увеличится медийный зазор, по сути это cancel culture. Не ухудшит ли это состояние людей в и так не очень простых ситуациях?

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    milmilkmilka@yandex.ru

    Тогда сразу вопрос И.Ашманову, знаком ли данный участник СПЧ при президенте со ст. 136 УК РФ дискриминация по признаку пола с использованием служебного положения ?? Именно с этой статьей Мы огромнное число неравнодушных женщин по поводу запрета наших прав человека пойдем в Генпрокуратуру и там против всех, кто приложит руку к прямому запрету информации про феминизм, выдвинем обвинения. Напоминаю, срок по 136 УК до 5 лет тюрьмы, она касается конкретно людей во власти на местах, которые проводят дискриминацию и прочие ограничения по признаку расы пола нации и т. д. Почитайте УК и Конституцию страны, ценности, которые вы собрались защищать, при этом нарушая напрямую права граждан, вводя цензуру, они не содержатся в основных статьях Конституции, основные статьи Конституции говорят как раз о равенстве прав и свобод всех граждан, в не зависимости от чего либо. А любая цензура на тер-ии РФ запрещена ст. 29 Конституции.
    Поэтому вопрос: Каким образом член СПЧ в принципе выступает против прав человека и свободы слова?

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    dmitry.leontiev@mantle3d.com

    Эрэфовский совок уверенно движется по кривой дорожке вслед за США копируя самые мерзкие их черты в мелочах. В миниатюре это уже происходит в отдельных сообществах. Самый выпуклый пример это peremogi в жж, откуда ушли все сколь-нибудь адекватные люди и остались только шапкозакидыватели и диванные воены, побеждающие в своем воображении весь мир под предводительством дурака хроно61, который полностью повадками стал напоминать пучковскера в его тупичке.
    Закончится эта инициатива вполне предсказуемо:
    С одной стороны будет интернет через vpn для нормальных людей, аналоги «бастиона» для свободного общения, тотальное шифрование. Молодежь не тупая, в отличие от ашманова, и тоже поймёт, что в современном мире vpn обязателен: «У тебя нет vpn? не зареган на бастионе? ты из какой пещеры вылез, может еще и телевизор смотришь?».
    С другой будет «кванмён», где будут тусоваться поцреоты на зарплате и шайки ихних умственно отсталых подпевал. Они будут сами себя зарывать, точно также как это сделал американский агитпроп: лицемерием, ложью,
    По мере нарастающего завоза мигрантов, роста цен, преступности, накопления случаев «впоследствии не значит вследствие» и «это никак не связано с жижей», ситуация будет все больше приближаться к позднему совку, когда не только молодежь, но большинство населения станет сознательными врагами эрэфовского совка. И этот совок-2.0 сдохнет, как и первый.

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    dmitry.leontiev@mantle3d.com

    Пожалуй добавлю еще кое-что.
    У нас под боком находится фашистское государство «украина». Отдельные жители этого государства создавали в наших соцсетях группы «синий кит», занимались телефонным минированием, мошенничеством от имени службы безопасности банков, да даже в том же вконтаке полно групп тамошних фашистов. И знаете как их блокируют? только на территории РФ! вот есть например реальный зигонавт oleg_leusenko в ЖЖ, который ведет свой блог на сайте принадлежащем российской компании. И его просто не показывают в РФ, но зиговать — да сколько угодно. Телефонных террористов вообще блокировать не собираются, и вряд ли потому что связь на реле сделана и чертежи утеряны и её не перепрограммировать. Просто не хотят. И это я молчу про моргенштернов и элджеев всяких.
    Таких примеров бесконечность. Ни эрэфовских главарей, ни ашманова не интересовали такие мелочи никогда, хотя вот эти проблемы решаются по щелчку пальцев.
    В госдуме сидела целая шайка чупакабр, по заказу из-за рубежа сочинявшая «закон о домашнем насилии», и нормально. Соглашение с ВОЗ в 2014 м подписали чтоб они управляли здравоохранением. Четвертая промышленная революция? да легко. «эрэф» уже пора переименовывать в новую швабию в честь президента рф клауса шваба.
    Так с чего же вдруг проснулась такая «забота о нравственности»? А причина-то проста: эрэфия входит в штопор по целому ряду причин благодаря дальновидной политике властей. Решено картинкой в СМИ затыкать дыры. Но поскольку перед западными партнерами неудобно делать цензуру «по закону», решено было просто скопировать ихнюю модель, когда цензура частная.
    Ну и по советской традиции, все это делается «по просьбе трудящихся».
    Особенно забавно читать про «сохранение семьи». Русские не вымирайте, нам нужны рабы.

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    Роман Эсторских > Юрий Синодов контекст

    Отличный комментарий, Юрий Сергеевич. Вот если бы статьи такие, от вас или под вашей редактурой — цены бы roem.ru — не было.

    Контент не запрещён, но его нельзя даже опубликовать так, чтобы… Чтобы что? Общественность заругала?

    А это — и так сейчас происходит. Только в негативном ключе. Например: Видео на котором: водитель не пропустил скорую — казалось бы ну абсолютное зло. Так нет на определённых ресурсах данный персонаж получает поддержку в виде одобрительных комментариев.
    Второй пример: Фотография машины которая перегораживает тротуар, пешеходный переход и т. д.И тут будет тонна поддержки от комментаторов, человеку, который совершает правонарушение. Аля может быть торопился и так далее. А вот сделавший фотографию и разместивший ее получит «тонну» хэйта и угроз в свой адрес. И самое без обидное будет: «Вам больше всех что ли надо», «Дятел/стукач» и т. д.
    Можно даже далеко не ходить, 22 января текущего года. Под Омском в не большой деревне совершилось тройное убийство. Через три дня следователи установили, что 14 — летняя дочь вместе с своим молодым человеком 17 — лет, по предварительному сговору расправились (зарезали ножами) Мать, Отца и сестру — вроде как страдающую синдромом Дауна — (Либо каким-то другим нарушением). Причина расправы — родители были против чтобы дочь встречалась с парнем, который ее старше. Ну вот, казалось бы, край и дальше просто не куда. Но некоторые комментарии со свистом пробивают и это дно. Почти дословная цитата одного из комментариев: «Ну понятно, родители запрещали встречаться с мальчиком, а сестра инвалид перетягивала все внимание на себя» — Когда-то мы свернули не туда…
    Удивительно что наше государство — обычно не расторопное, и идущее по пути запретить и не пущать. Обратило свой взор на данную проблему и занялось поиском рычага влияния, а не ключа для закручивания гаек. Ибо современные социальные сети, самостоятельно создают общество со своими ценностями. Да такими что Рею Бредбери и Джорджу Оруэллу с их утопиями и не снились.

    Как сработает отчуждение тех, кто хочет писать про серый контент, потому что у него, например, плохое настроение и он хочет писать про самоубийства, про свои проблемы с наркотиками, про свой опыт посещения «Анонимных наркоманов»?

    Разве признание проблемы эта серая зона? Ведь нет не чего плохого если наркоман, алкоголик, неудавшийся суицидник — обращаться за помощью. Ведь если об этом не писать открыто — что у нас кстати и так не принято. То получается, что человек у которого есть какая-то из выше описанных проблем, чувствует себя одиноким. Все во круг него в белом успешны или хотя бы избавлены от данного недуга. Один он не удачник. Такой подход не как не способствует для того чтобы человек обратился за помощью.
    А если всё-таки — это попадает в серую зону, и кто-то может это прокомментировать. Пожалуйста ответьте еще и на вопрос: когда замалчивание проблемы помогало хоть в чём-то. Спасибо.

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    dmitry.leontiev@mantle3d.com

    я пожалуй еще добавлю
    на западе уже давно пилят в направлении нового мирового порядка.
    у них там есть несколько «тем», которые пропихивают с маниакальным упорством.
    зеленая энергетика, налог на углекислый газ — в эрэф на эту тему поставили чубайса. потому что что? независимый скрепостан противостоит западу, у нас не как у них!
    еда из тараканов, отказ от мяса. в эрэф такую задачу поставил лично путин в 2016 м еще, в в этом году «бизнес» уже готов приступать к производству вместоеды. потому что что? независимый скрепостан противостоит западу, у нас не как у них!
    чипирование от элона маска и гейцов всяких. а в эрэф это официальная госпрограмма, на форсайте-2030 описана. потому что что? независимый скрепостан противостоит западу, у нас не как у них!
    Да у вас даже мэры городов состоят в какой-то всемирной организации, которая топит за гендеры и инклюзивность. потому что что?
    И не списать на то, что бункерный в деменцию впал как байден и ничего не знает, а виноваты бояре. Всё знает, всё понимает.
    И так буквально во всём. Скрепостан тужится, изображая из себя независимое государство, при этом выполняя все указания западного начальства.
    Вы, господин ашманов, подумайте хорошенько: надо ли вам так нагло открывать рот на LGBT? Извиняться же будете на коленях перед всей радужной тусовкой, когда путину придет приказ от шваба включить задний привод.

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    botnet

    Очевидно, что под «токсичным контентом» подразумевается критика власти, которая осталась ещё на просторах интернета. Никто всякими чайлдфри и школьным насилием всерьёз заниматься не будет. Главное — убрать критику Единой России, Путина и стереть информацию об их дворцах.
    Это как с конституцией, было много поправок, но самая главная была одна.
    Посмотрите на страны свободного мира, разве там есть подобные законы? «Токсичный контент» прекрасно модерируется самим обществом. Никто не будет всерьёз слушать призывы феменисток или радикальных экологов, для этого специальные законы не нужны.
    Если Ашманов хочет принести пользу государству, то пусть займётся традиционными проблемами — спамерами, телефонными мошенниками. Сейчас в тюрьмах сидях целых колл-центры, которые выманивают миллионы у доверчивых пенсионеров. И это реальная проблема!
    Но Ашманову вряд ли это интересно, человек давно в системе, и защищает интересы не народа, а верхушку власти.
    PS: посмотрите сериал «Как стать тираном» от Netflix, хороший. Там рассказываются шаги всех диктаторов, которые предпринимаются для сохранения власти.

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    pvp

    Как говорится, «запомните этот твит». Думаю, если Реестр Греховного Контента таки создадут, после этого мы будем наблюдать примерно следующее:

    Значительная часть материалов Греховного Реестра будет заблокирована по суду местечковыми прокуратурами, с обоснованием в виде стандартной их глоссолалии про «нарушает публичные интересы Российской Федерации».
    Подключение к добровольному реестру сделают обязательным для тех сайтов, которые попадают под требования ст. 10.6 закона об информации. С обоснованием в виде «ну это же Путен одобрил!!11111»

  • Ответить
    Роман Эсторских > botnet контекст

    «Токсичный контент» прекрасно модерируется самим обществом.

    И как там BLM — общество отрегулировало, напомните мне пожалуйста. Мы в режиме реального времени наблюдаем рождение нового фашизма.
    Ну или зачем далеко ходить, на просторах нашей необъятной родины. Трудиться антипрививочники. И степень маразма настолько широка (туманы теперь это короновирус/вакцина — как и выхлоп от самолета), и все проникающий — до ужаса только 40% (процентное соотношение указанно приблизительно) из моих знакомых, друзей, семьи привиты. А на вопрос почему нет. Дальше идут тезисы — (извините за использования этого слова в отношении бреда) от аньтипрививочников.
    Если вы действительно правы и будет блокироваться негатив/критика в сторону власти, то это все очень плохо. Но стоит ли заранее посыпать голову пеплом и обмазывать всех вокруг говном?
    И кстати сейчас действующую власть в интернете разве что ленивый. И по большому щёту ей просто плевать. Если не считать пару тройку человек обличённых властью людей, которые оскорбления воспринимают как вызов.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > botnet контекст

    «Очевидно, что под «токсичным контентом» подразумевается критика власти, которая осталась ещё на просторах интернета«

    Это очевидно дураку или наркоману. Ну или либшизе, которая сочетает в себе оба этих достоинства.
    Из опубликованного текста моего доклада это никак не следует, и даже наоборот.

    «Если Ашманов хочет принести пользу государству, то пусть займётся традиционными проблемами — спамерами, телефонными мошенниками«

    Это интересное поручение, но я сначала выполню поручение Президента РФ, хорошо?

    А спамерами я профессионально занимался все 2000-е годы, успешно, поставил сделанные нами спам-фильтры на половину почты Рунета. Сейчас этот продукт называется Антиспам Касперского, продолжает работать в тысячах предприятий, на Мыле и т. п.

    «посмотрите на страны свободного мира, разве там есть подобные законы?«

    Чувак, ты бредишь.

    а) в описанной инициативе нет ничего про «законы», прикинь? Это про общественный проект и отраслевые кодексы поведения.

    Ты так обкурился, видимо, или не попил кофею с утра, что не заметил этой очевидной ошибки.

    б) да, в большинстве стран «свободного мира», (который несвободен практически полностью) есть такие законы.
    И такие инциативы.

    Они есть там, во множестве, раньше и строже, чем у нас.
    Там это называется «борьба с ненавистью», с «вредным контентом» и т. п.
    Почитай уже что-нибудь про это, не фантазируй про «свободный мир», который абсолютно тоталитарен давно уже:

    1. США

    2. Германия

    3. Франция

    4. Британия

    5. Турция

    И так далее.
    Сюрприз, шок, отрицание, да?

  • Ответить
    Игорь Ашманов > pvp контекст

    «Значительная часть материалов Греховного Реестра будет заблокирована по суду местечковыми прокуратурами, с обоснованием в виде стандартной их глоссолалии про «нарушает публичные интересы Российской Федерации».

    Не исключено. Но ко мне и проекту реестра это не имеет никакого отношения.
    Я, правда, не очень понимаю, на основе какого закона «местечковые прокуратуры» и суды будут блокировать эти материалы, если они не являются незаконными.

    >Подключение к добровольному реестру сделают обязательным для тех сайтов, которые попадают под требования ст. 10.6 закона об информации. С обоснованием в виде «ну это же Путен одобрил!!11111»

    Кто же это сделает обязательным, и для каких «сайтов»?
    Пока в проекте речь не про какие-то «сайты», а про цифровые социальные платформы, типа соцсетей и видеохостингов, с которыми нужно взаимодействовать в формате отраслевых этических кодексов.

    Да не решил ли ты часом, что речь про каталог сайтов?

    Что такое «подключение», кстати?

    > «запомните этот твит»

    Ну да, ну да, надо будет занести его в реестр токсичного контента вместе с Роем.ру, ага.

    Чувак, ты числишься юристом, но привычки читать документы у тебя явно нет, или она атрофировалась от пропагандистской деятельности, где она прямо вредна.
    Про реестр прямо сказано, что это не каталог сайтов, прикинь? Это каталог категорий контента.

    Онтология, компрене ву?

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Юрий Синодов контекст

    Юра, по порядку твоих вопросов:

    «Концептуально меня смущает то, что немного шатается норма „разрешено всё что не запрещено“. Контент не запрещён, но его нельзя даже опубликовать так, чтобы… Чтобы что? Общественность заругала»?

    Норма не шатается, если ты про норму нормативно-правовую. Закон по-прежнему действует точно так. Здесь речь не про закон.
    Здесь речь про создание общественного согласия (ну и порицания).

    Эту модель ты знаешь, в «свободном мире», она цветёт и пахнет, называется cancel culture.
    Понятно, что в их фарисейском, лицемерном мире, где «цензура» — до сих пор абсолютное табу, понятие «фейкньюс», «контента ненависти» и т. п. — это эвфемизмы для цензуры, а также для беззаконного, «общественного» забанивания, «отмены," всего, что не нравится мейнстриму.
    Сама по себе cancel culture — нехорошая практика, особенно, если помнить, кто именно оседлал эту социальную машину.

    Да, заимствовать такую стрёмную модель — стрёмно. Но мне кажется, что можно сделать это в очень ограниченном, умеренном варианте.

    «Что будет если постепенно игроки рынка, пусть и согласившиеся с модерацией серого контента, оглядываясь друг на друга постепенно отпустят вожжи»?

    Ну, важно не дать им это сделать. Но про это пока речи нет — пока нужно заставить их эти вожжи натянуть. Сейчас в соцсетях абсолютная вакханалия, беспредел.
    Мы же видим в Крибруме, какое количество дряни там.

    Я напомню тебе историю, когда в сеть утекла переписка модератора токсичной мерзкой группы с админом ВК, в которой админ ВК учил модератора, как ему отбиваться от наскоков родительских ассоциаций — вместо того, чтобы проявить элементарную совестливость и социальную ответственность и снести эту дрянь заподлицо.
    То есть платформа действует заодно с мерзавцами против общества.
    Вот это нужно изменить.

  • Ответить
    Saymon

    прямо в проекте указано

    Атаки на поправки к Конституции;
    Атаки на выборы, власть, Единую Россию и В. Путина;

    т.е. даже не скрывается что инструмент цензуры в интересах действующей власти. Потому что под «атаками» можно понимать вообще любую критику.
    В общем такое же мутное гуано как и «чувства верующих».
    Да и вообще когда то мейнстриром среди всех этих «экспертов-волонтёров: психиатров, психологов, педагогов, учёных, представителей специалистов по социальным сетям.» (только назывались подругому) мол «крестьяне — не люди» В общем такая задумка это откат в социльном развитии «гражданская» инквизиция.
    Ну и опять же весь этот треш негатив действует на подростков потому что у них есть время на это вместо развития интелектуального и физического. Усилия нужно направлять на развитя доступности спорта и кружков, а не на цензуру. Тоже сраное АУЕ существавало и существет прекрасно без интернета из социльно неблагополучной среды в реале.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Saymon контекст

    *"прямо в проекте указано

    Атаки на поправки к Конституции;
    Атаки на выборы, власть, Единую Россию и В. Путина"

    Что именно там указано?

    Там сказано, что маргинальные и радикализованные меньшинства зачастую — политический инструмент внешнего врага. Это очевидно любому незашоренному наблюдателю.

    Но там нигде не сказано, что борьба должна быть с таким контентом.
    Токсичный контент — это про другое. Это про попытку размытия этических норм, про грязь.

    т.е. даже не скрывается что инструмент цензуры в интересах действующей власти. Потому что под «атаками» можно понимать вообще любую критику.

    Нет, нельзя понимать.
    Нет, там ничего такого не «не скрывается».
    Там сказано то, что я сказал ещё раз для невнимательных выше.

  • Ответить
    firk > Игорь Ашманов контекст

    С одной стороны, наличие этого списка в документе может поспособствовать одобрению борьбы с т.н. «токсичным контентом» со стороны принимающих решения, тут всё понятно и претензии предъявлять не к чему.
    С другой, формулировка всё же не очень и имеет под собой агитационный подтекст (хотя, кого можно агитировать такими методами среди читателей такого длинного текста?). Далеко, далеко не любые атаки на «поправки к Конституции, власть и Единую Россию» являются «движухой против государства» и уж тем более «общественных устоев», а из текста создаётся впечатление, будто это оно и есть.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    С впечатлениями в себе надо бороться. Текст вообще про токсичный контент, а не про впечатления про политику, которые возникают у политически озабоченных.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Saymon контекст

    «"В общем такое же мутное гуано как и «чувства верующих»."

    А кстати, почему это «мутное гуано» и бывает ли кристально чистое гуано?

    Вот, допустим, когда идиоты в Дании, а потом во Франции начали публиковать карикатуры на Пророка Мохаммеда, это было допустимо и прикольно, стёбно и весело, свобода слова, а все идиоты, кто с чего-то вдруг оскорбился — мутное гуано?
    Стрелять-то и резать головы начали не сразу, так что идиоты даже связь не смогли уловить.

    У нас в Астрахани или в Волгограде, не помню, тогда какие-то идиоты решили вписаться в движуху с карикатурами на Пророка со своей говногазеткой — их у нас быстро прихлопнули, и это правильно.

    Когда глупый дагестанский братуха-борцуха после борцовского чемпионата в Элисте пошёл спьяну помочился на дацан, его избили калмыки, явившиеся в гостиницу, а пятьсот дагестанцев завели свои КаМАЗы и поехали в Элисту бить калмыков.
    Хорошо, в ФАДНе это успели заметить (по соцсетям, кстати) и остановили колонну силами ГИБДДшников.

    Это тоже «мутное гуано», пусть себе ссут на чужие святыни, да? А чо такого, нехрен этим верунам оскорбляться, да?

    Пляски Бешеных Дырок в у алтаря в главном храме страны и возмущение верующих — тоже «мутное гуано»?
    Попробывали бы они зделать это в мичети, какгрицца.
    Двушечка за это — это мягко и правильно.

    Изображение луковок православных храмов с помощью клизм на выставке иудейского подонка Гельмана и рубка икон в качестве перфоманса — тоже допустимо? Ага.

    Если это всё не фильтровать, будет как с Шарли Эбдо или борцухами в Элисте.

    Нам здесь это зачем? У нас многоконфессиональная веротерпимая страна — ровно потому, что вот это всё — мы не терпим здесь. И баранов резать не даём в центре столицы, и Пророка обижать не даём.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Например, она заканчивается на организационной границе.

    Предположим, вам пришло письмо, где некий очень солидный мущщина предлагает вам деньги на совместный проект.
    Вам письмо кажется вполне адекватным, а идея получить денег на халяву — привлекательной. Текст вообще очень убедительный.

    А антиспам-система вашей публичной почты, напротив, видит, что ровно такие же письма отправлены веером в сто тысяч адресов. И антиспам-системе не нужно анализировать адекватность и привлекательность денежного предложения нигерийского вельможи — она по логистической сигнатуре отлично понимает, что это точно спам и скам.

    Точно так же «критика," которая разом вброшена в тысячи аккаунтов в соцсетях одновременно, так что сообщения полностью совпадают по основному ядру лексики за исключением синонимов, которая исходит в основном из анонимных спящих аккаунтов с 3−5 друзьями — это точно атака, а не «критика».

    Таких признаков атаки — много.
    Например, внезапное получение дохлыми аккаунтами на ТикТоке, имеющими 500−1000 подписчиков, по 2−3 миллиона просмотров за несколько часов в сообщениях с призывом идти на митинг навальнеров — это спланированная атака, поддержанная самой платформой и её рекомендательным алгоритмом, а не свободное распространение информации.

    Но это всё не имеет отношения к обсуждаемому документу, он не про это, просто политически озабоченных зацепил именно этот абзац.

  • Ответить
    Saymon > Игорь Ашманов контекст

    «Это тоже «мутное гуано», пусть себе ссут на чужие святыни, да?"
    И этот человек что возникает за токсичность в инете… Как говорится в своем глазу бревна не видно.
    «глупый дагестанский братуха-борцуха"
    «иудейского подонка Гельмана"
    Юрий Синодов, а это уже на розжиг нацинальной розни тянет, нет ?

  • Ответить
    Олег Архангельский > Игорь Ашманов контекст

    Да, кстати, небольшой оффтоп, раз уж затронули тему. На западе есть множество исследований о деятельности в соцсетях «Russian troll accounts» (вот одно, например, https://arxiv.org/pdf/1901.11162.pdf).
    Есть ли у нас в открытом доступе похожие работы о деятельности (или атаках, раз уж мы используем этот термин) «их ботов/троллей»?

  • Ответить
    Александра Виграйзер

    Задам дополнительно несколько вопросов, кроме обозначенных Синодовым, чьи тоже разделяю
    Первый — очевидный. Судьи кто?
    Даже если опустить разнообразие мнений в среде «профессиональных общественников», где легко встретить людей абсолютно полярных, а часто и вполне деструктивных (личных) воззрений, легко заметить, что и психологи, и психиатры нередко расходятся в оценках одного и того же явления. С этим сталкивается любой человек, перепробовавший хотя бы пару психологов, терапевтов, психиатров. Там, где один изыщет болезнь, другой оценит её как вариант нормы. Банальный пример — нежелание иметь детей, пресловутое «чайлдфри». Опросим десять специалистов и получим пяток мнений, среди которых будет и «примите себя, ничего страшного». Какое из них станет основой для политики? То, что разделяет автор манифеста или «куратор проекта», или то, что наберёт «больше голосов». Если второй вариант, то как определим «больше» — опросим ВСЁ сообщество, или только избранных? Как выбирать?
    Второй вопрос. Какую задачу всё-таки планируется решить?
    Если речь о том, что мы боремся с проблемами из реального мира, а не с тем, чтобы «глаза наши не глядели на неприятный контент», то такая работа, безусловно допустима и может только приветствоваться. Но в таком случае кажется здравой идеей проложить под концепт реестра некую обширную теоретическую базу. Так, например, исследовать реальное влияние рисованной порнографии с малолетними героинями на число половых преступлений против несовершеннолетних. Групп вроде «я же мать» на рождаемость. Групп про «Колумбайн» на число школьных стрелков. «Стрелялок» на рост насилия. И желательно сделать это не в формате «все серийные убийцы пили воду — вода делает людей серийными убийцами». Эти вопросы выглядят задачей для серьёзной академической работы, но никак не могут отдаваться на откуп личному мнению экспертов, даже очень нхороших и компетентных в чём-то. То есть, говоря абстрактно нам нужно некое НИИ контента, которое (что важно) на длинном историческом плече рассматривает последствия тех или иных медийных трендов. К слову, представляется, что на базе Крибрума можно было бы построить некую «социологическую машину времени», которая бы прослеживала по соцсетям человека (за несколько лет) траекторию увлечений и взглядов. Это дало бы возможность понять, есть ли реальный эффект от того, что в 14 лет, кто-то читал чайлд-фри группы. По крайней мере это сократило бы во многом время на такие исследования.
    Третий вопрос. Какой эффект у борьбы с производными явлениями, если первопричина не исчезает?
    Приведу пример. Нам всем очевидно, что чрезмерное похудение вредно. Но что является причиной того, что девушки (как правило) увлекаются этими практиками и доводят себя до больницы (а, порой, и до смерти). Группы? Или всё-таки нереалистичные стандарты красоты в обществе, насмотревшись на которые, люди и идут в группы за рецептами? То есть, да, объективно, нет ничего хорошего в этих группах с рецептами «умори себя голодом за 14 дней», но не появляются ли группы потому, что запрос есть и тема изначально, простите за слэнг, «хайповая»? Какие последствия будут, если мы вычистим промежуточное звено — группы про «40 килограмм». Исчезнет ли стремление худеть до состояния «ветром сдует»? Снизится ли число случаев РПП? Или, столкнувшись с тем, что запрос приводит его в очищенный информационный вакуум, человек не уймётся, а пойдёт в чёрный интернет, и проблема просто уйдёт из зоны видимости?
    Из этого вытекает четвёртый вопрос. Сейчас мы видим, что ищущий обрящет — можно идти глубже и глубже, пока не найдёшь в открытом доступе что-то совсем за гранью (пусть не закона — РКН работает), но морали. Каким будет «пользовательский путь», когда мы уберём (пессимизируем, заблокируем) деструктивный контент?
    Когда есть многоуровневая система, довольно очевидно, что на каждом шаге отваливается некий процент публики. Условно: из 100% тех, кто почитает подробные описания убийств, только 5% (а то и меньше) дойдут до просмотра снафф-видео. И едва ли можно сказать, что даже один процент из них решится воплотить в реальности свои болезненные желания. Цифры конверсии очень условные, взяла с потолка. Но, собственно, типичная воронка продаж так и работает, а в обозначенных темах конверсия, предположу, много ниже, так как градус ада сложно выдерживать. Допустим, что «серой зоны» в открытом доступе больше нет. Конечно, часть людей отвалится на уровне «ухода в даркнет» и прочих аппаратных проблем. Но те, кто пройдут этот фильтр, сразу, без всякой воронки, попадут в пространство, где не «хентай со школьницами», а прямо детское порно; где не диуретики для похудения, а, скажем, спиды. Где не депрессивные картинки с китами, а подробные описания рецептов суицида и заодно продаются препараты, с которыми можно этот суицид совершить. Так не окажется ли, что мы, пребывая в благодушии и радости по поводу чистых соцсетей, просто поможем увеличению конверсии ярмарки зла.
    Кроме того, что уход в подполье может повысить конверсию, он, очевидно, повысит ещё и интерес (как ко всему запретному), но что хуже — вырастет вовлечённость и сплочённость. Это сейчас перед глазами у человека, который сомневается в эффективности АРВТ не только ВИЧ-диссидентские группы, но и множество ресурсов с научной точкой зрения. А что будет, когда он окажется в «темном интернете»? В закрытых чатах и каналах, где «деструктив» будет стимулироваться не только контентом, но и радостью принадлежности к сообществу. Буквально к «клубу избранных».
    Пятый вопрос. Кто будет отвечать за заполнение лакун?
    Природа пустоты не терпит и логичным вторым шагом после «зачистки» видится заполнение информационного пространства неким «годным» контентом. Что в совокупности с перенаправлением пользователтского внимания, может даже и дать позитивный результат. В докладе этот вопрос не затрагивается (по понятным причинам, тема другая), но опишу некоторые свои наблюдения. Хорошего контента мало даже там, где люди обязаны своей должностной инструкцией его создавать. Темы, которые затронуты в докладе, вызывают очевидный интерес (см вопрос 3). Кажется, что разумно на этот интерес как-то отвечать. И здесь почва очень зыбкая — помимо того, что вряд ли (говорю как редактор в печали) получится набрать достаточно людей хотя бы с руками из плеч, которые способны генерировать качественный контент, ещё хуже всё обстоит с определением качественный/некачественный. Простой пример — ВИЧ. На волне борьбы за общественную мораль было множество кампаний о профилактике. С замечательным советом про верность одному партнёру. Совет хороший, вот только верность партнёру не помогает в профилактике, если сам партнёр совету не следует. Это типичный «хороший совет», который, по факту делает плохо — люди становятся более уязвимыми — потому что они чувствуют себя в безопасности там, где этой безопасности на деле нет. То есть, говоря прямо, в примере контент некачественный, хотя слова все хорошие.
    Все «сложные вопросы», если мы хотим их решать, требуют не просто какого-то «контента» (это деструктивной задаче на пользу любой), а «контента» хорошего, вариативного, в зависимости от аудитории и задачи. Ну и, конечно, качественного, обоснованного, проработанного с точки зрения фактуры и психологии потребителя. А это долго, дорого и непонятно как построить фабрику информации таких масштабов.
    Шестой вопрос. Как определить деструктивность и урон? То есть приоритеты регулирования.
    Тут долго пояснять не буду. Урон там, где речь идёт о человеческих жизнях — смерти, насилии — очевиден и не требует обсуждения. Но есть зоны, которые в докладе не затронуты, не регулируются никак, а вреда могут нанести и поболе. В сети прекрасно себя чувствуют и процветают коучи, псевдо-психологи, инфоцыгане. Финансовый урон, который они наносят людям, понятен, полагаю. Но есть ведь и скрытый. Человек с депрессией, попав в лапы таких специалистов, ничуть не в меньшей (а то и в большей) опасности, чем забредший в «группы смерти». Хотя делается всё это под «хорошими и конструктивными» лозунгами о терапии, саморазвитии и прочих замечательных вещах. Оценка вреда — дело сложное и тонкое, линейки для изменения не видно, а главное, что такой «позитивный контент», в котором нет очевидных маркеров типа расчленёнки и прочего, может быть куда опаснее обычной чернухи, которую в основном используют, чтобы «пощекотать нервы».
    Под лозунги о защите детей цветут движения вакцино-диссидентов (и я не про ковид, бог с ним, с ковидом) и ВИЧ-диссидентов. Под разговоры о морали и борьбе с развратом подросткам наносятся порой психические травмы, несовместимые с жизнью. Не стала бы приводить этот пример (очень уж тенденциозный), но лично столкнулась недавно в довольно дальнем, слава богу, окружении со случаем корректирующего изнасилования — родители нашли рецепт в соцсетях. Я уж не говорю о том, насколько популярны и промоутируются ройзмановские методы лечения наркозависимости.

  • Ответить
    ifp5 > Олег Архангельский контекст

    У нас по большей части хохлы гадят (если именно про ботов и троллей), они дешевые и русский язык (пока еще) знают. По этим же причинам большинство модераторов русскоязычных пабликов — они же и атмосфера соответствующая.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Александра Виграйзер контекст

    Саша, отвечаю по порядку, но коротко.

    1. Я хочу создать общественное движение по выработке общественного же консенсуса о том, что в нашей стране приемлемо, а что нет.
      На этой стороне — родительские ассоциации, различные группы и движения, которые уже пытаются бороться со всей этой дрянью. Например, есть движение «против пирамид», борющееся против финансовых разводок, таких много.
      Их нужно канализировать, отделить от маргиналов и городских сумасшедших, дать им инструмент и канал общения с цифровыми платформами.

    На той стороне — цифровые платформы, которые сейчас вообще берегов не видят. Им нужно дать понять, где эти берега, что недостаточно объявить какую угодно внутреннюю «политику», увязанную в основном с прибылью и законом, она должна быть согласована с мнением общества.

    1. Ты не прочитала про радикализацию. Опять та же песня про «нежелание иметь детей», кагжитаг, это же свобода слова и т. п.

    «Нежелание иметь детей» в этих группах обсуждалось пять-шесть лет назад, когда они притворялись няшными; сейчас это абсолютная ненависть к детям, их называют исключительно «личинками, «паразитами», делятся рецептами, как заткнуть, ударить, напугать чужую «личинку," мешающую потреблению и отдыху, воспитывают аццкую ненависть к мужчинам, к браку, требование свободы абортов за госсчёт и т. п.

    Радикализация в любой сфере — это зло; распознать эту радикализацию, язык ненависти», вовлечение в криминал — относительно легко.
    Я пока не создал методики разметки уровней токсичности, но это нужно будет сделать.

    1. Про «пути пользователя» и «лакуны», а также про «необходимость теории сначала» — то есть про «а вы сначала докажите».

      2. На мой взгляд, это усложнение довольно простой ситуации, по сути неосновательное, пустое умничание. Какая-то версия сказки про Глупую Эльзу и пилу в подвале.
      Есть простой закон: концентрация влияет. Плохие сообщества развращают добрые нравы, как говорит Библия.

    Наличие массовой, легкодоступной, заразной и аддиктивной дряни в сети само по себе влияет — а не «социальный климат», «плохое материальное положение» и т. п., как любят врать разные комментаторы школьных расстрелов.
    Наибольшая часть негатива — от сытых и благополучных, но развращённых.

    Никем не блокируемые бодрые разговорчики с шутками и прибаутками про наркотики — влияют на потребление наркотиков и втягивание в закладки.

    Сейчас концентрация всей этой дряни в сети запредельна. Её нужно понижать.

    Я, условно говоря, за то, чтобы водопровод, ведущий в квартиру, перестал быть токсичным и вызывать отравления и диарею.

    Здесь ты, внезапно исполнившись гражданского негодования, спрашиваешь: а как же, как же, это же интересные вещества, они же кому-то нужны и стали привычны, где же потом желающим купить эти или другие яды, вещества и бактерии?!
    Потом будет потом. Ну, не сможешь из-под крана выпить дряни, пойдёшь на обочину, купишь палёный алкоголь, или наоборот, поедешь в супермаркет и купишь ещё более чистую бутилированную воду.

    Теории, конечно, есть. Есть исследования. Я в конце концов, заведующий Кафедрой цифровой социологии в МГУ и основатель Крибрума.

    Но что за сложная теория нужна для того, чтобы понять, что движение АУЕ с его несколькими миллионами активных пользователей, из которых миллион-два — подростки, вредно, втягивает детей в криминальную культуру, ведёт к реальным криминальным инцидентам в реальной жизни?

    Да, мы исследовали, подавали отчёты куда следует, с лета 2020 это движение наконец-то признано экстремистским и запрещено. А до этого бешено росло.

    Ну, теперь можно поплакать, попереживать, что вот же образовалась «лакуна» (неплохо бы в этом месте, конечно, предъявить развитую и доказательную Теорию лакун, да?), что теперь эти подростки толпой ломанутся в TOR, искать любимый воровской ход. Но я лично в это не поверю, нет там никакой «лакуны», просто понизилась концентрация дряни.

    Что за сложная «теория» нужна для того, чтобы понять, что аниме, в котором сексуализируют детей — прекурсор для более тяжёлого педофильского контента? Да, есть исследования и «теория» тех, кто ловит педофилов. Они говорят ровно то же: есть ненулевая конверсия из тех, кто «просто смотрит», в тех, решается осуществить реальный подход к ребёнку.
    Выше масса входного слоя — больше реальных случаев педофилии.

    Та же история с суицидными группами, да практически с любыми воронками вовлечения, где на первом слове просто интересненький контент с душком, который ну так же хочется, хочется смотреть и обсуждать, а на нижнем — смрадные преступления.

    А за позитивным контентом обращайся в ИРИ и Управление общественных проектов Администрации Президента.

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    Игорь Ашманов > Олег Архангельский контекст

    «Да, кстати, небольшой оффтоп, раз уж затронули тему. На западе есть множество исследований о деятельности в соцсетях «Russian troll accounts»

    Я читал сколько-то. В основном туфта.
    В частности, все прибалтийские «исследования» от центров информационной борьбы — это бутафория, отписка, чтобы оправдать финансирование.
    Обычно просто пересказ западных же СМИ про это, под видом исследований.
    Как правило, отписки настолько топорные, что прямо удивительно — неужели их кураторы это проглатывают?

    Это конкретно не читал, но и не буду, лень, там всегда одно и тоже.

    Крибрум поиском троллей не занимается, у нас нет таких заказов. Мы умеем определять какое-то количество спамеров, виртуалов и прочих механичесикх явлений для того, чтобы не мешали оценивать реальные настроения масс.

    Наверно, могли бы вести проект по детекции хохлотроллей и американских троллей, насколько я понимаю, их сотни тысяч (Пентагон регулярно публикует вакансии с русским и украинским языком в том числе).
    Но такого заказчика у нас нет, да и нам этот заказ был бы не очень интересен, это мутная тема, много ручной работы, скорее всего, а у нас софтверная и аналитическая компания.

    Это примерно как либшиза пишет, что вот, вот Кремль хочет нас всех вычислить, ааааа, Крибрум всех вычисляет, оооо…
    Да что вас вычислять-то, вон вы сами подпрыгиваете и кричите «вот мы, вот мы, заметьте нас».

    То есть это вообще некая выдумка. «Ольгинские тролли» — тоже во многом медийный пузырь.

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    dmitry.leontiev@mantle3d.com > ifp5 контекст

    ну так эту проблему с небратьями можно решить очень просто. даже просто баном по ip. всю эту срань — радфем, синих китов, службы поддержки банков, и прочее — одним ударом. 90% этой публики отсеется если не больше простым баном всей украине без разбора.
    но ведь не этого хочется. хочется именно чтоб под руководством мудрого вождя и партии народ сплотился для свершения трудовых подвигов.
    эти крысиные заходы в рф одинаковы в своей простоте. выходит какой-нибудь деятель и от имени «рабочих и крестьян» просит правительство что-нибудь запретить и ограничить. тут же законодатели внезапно «прозревают» и быстро протаскивают закон чтоб запретить и ограничить по просьбам трудящихся.
    а дальше будет уже совок обыкновенный. со стукачами, благо за за последние годы на теме «патриотизма"(за денежку) всплыли целые полчища хунвейбинов. ни с какими агентами госдепа они бороться не будут, ибо по натуре подлецы и гниды. их целью будут все, кто отклоняется от госпропаганды и не блюдет восторженный образ мыслей.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Олег Архангельский контекст

    Заглянул в «исследование». В самом начале — типовая хрень, со ссылкой на себя же любимых:

    It is widely believed that Russia’s Internet Research Agency
    (IRA) tried to interfere with the 2016 U.S. election as well
    as other elections by running fake accounts on Twitter—
    often called the «Russian troll» accounts (Gorodnichenko,
    Pham, and Talavera 2018; Ferrara 2017; Stella, Ferrara,
    and De Domenico 2018).

    Ну как только про «вмешательство в выборы» — всё, можно кидать в корзину.
    Уайдели беливд, ага.

    Я этих ольгинских видал, никуда они вмешиваться не могли и не могут, это смешно просто. Да и другие тоже не могут, нет у нас ни дешёвой диаспоры оттуда с хорошим американским, ни знания реалий, ни агентурной сети (то, что есть в изобилии у американцев в России и на Украине).
    То есть всякий, кто пишет про «русское вмешательство в выборы США» — лжец, зарабатывающий на ниве пропаганды.

    У них там в составе агитбригады есть хохол — явно поставляет «специфику» для достоверности.
    В общем, имитационная инфовойна. Как они собираются реально нас исследовать в таком формате?

  • Ответить
    dmitry.leontiev@mantle3d.com

    Движение АУЕ существует только потому, что есть подростки которые уже состоят в бандах, занимаются вымогательством и бандитизмом. Они же и организуют АУЕшные тусовки. Я это знаю по опыту жизни в 90е когда у нас в школе из 5 классов в параллели практически 20% парней в бандах состояли. Сейчас многие померли, ибо дешевый героин не такое уж и зло. Туда б еще отравы медленно-действующей добавлять и вообще чудо-зелье будет.
    Подросткам по закону ничего сделать не могут, а нужно просто дать человеку то что он просит. АУЕ? на месяц на зоне. Еще раз АУЕ? три месяца. Еще раз? год в подарок. Надо физически убрать АУЕвших, а не в интернете их запрещать. Что толку их банить если они терроризируют сверстников IRL?

  • Ответить
    Saymon

    А судьи то кто? и каким образом отсеются неадекваты фашмановы блющие ненавистью в том же самом иненте по национальному признаку и разводящие демагогию «в стиле это и так все знают» вместо цифр и ссылок на свои исследования или на публикацию «своих отчетов куда надо.»

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Saymon контекст

    «неадекваты фашмановы блющие ненавистью в том же самом иненте по национальному признаку»

    Похоже, у нас борец с антисемитизмом нарисовался в тредике. Это святое.

    Чувак, ты таки себе противоречишь. Я могу писать в сети что угодно, верно ведь, ты же за это, да?

  • Ответить
    Игорь Ашманов > dmitry.leontiev@mantle3d.com контекст

    Физически убрать-то можно было бы, но Интернет — мощный и удобный инструмент для массового вовлечения. Его нужно отобрать.
    Вы бы поняли, если бы в кабельных сетях свободно рекламировался АУЕ, а закон бы потребовал их туда не пускать?

  • Ответить
    Игорь Ашманов > dmitry.leontiev@mantle3d.com контекст

    ну так эту проблему с небратьями можно решить очень просто. даже просто баном по ip."

    Что за «бан по IP»? Где, на магистралях? В соцсетях?
    Как это сделать, кто это будет делать? что делать с VPN?

    У каждой проблемы, как известно, есть простое, очевидное, неверное решение.

    Вы, похоже именно на них специализируетесь.
    Запретить по IP, физически убрать. Вы не таксист, случайно?

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    «выходит какой-нибудь деятель и от имени „рабочих и крестьян“ просит правительство что-нибудь запретить и ограничить. тут же законодатели внезапно „прозревают“ и быстро протаскивают закон чтоб запретить и ограничить по просьбам трудящихся»

    И много запретили? Что ограничили?
    Принесите примеров в студию.

  • Ответить
    Юрий Синодов Roem.ru

    Игорь, ещё день это всё в голове покрутил: у меня, короче, ощущение, что это всё попытка импортозамещения cancel culture. При этом, как это часто бывает, в случае с импортозамещением, получится не совсем похоже на западный оригинал и дорого.

    Если глянуть в корень, о чём пишет и Саша выше, то вся эта проблема серого контента возникла благодаря двум факторам

    1. Публиковаться может воистину любой (это реально новость. Если в конце девяностых и начале нулевых это была крутая возможность для людей добежавших до интернета, то сейчас выяснилось, что любой это и твоя соседка Петровна с первого этажа, которая постоянно вызывает участкового по причине перекатываемых её соседом железных шаров, и твой дебильный одноклассник, и твоя бывшая, которая про тебя ничего хорошего не пишет, а пишет регулярно и каждый день (например))

    2. Благодаря Edge Rank (кстати, само название показывает, что эти алгоритмы делают: находят пограничные случае и их добавляюь в ленту новостей) голос маргиналов, непопулярных и немассовых течений, получает свои пятнадцать минут славы. Соцсети на этом и выросли: никому нет дела до обычных вещей если к ним нет практического интереса, а для развлечения есть дело только до вещей которые «на грани».

    Так может проще запретить Edge Rank на территории России? В результате маргиналы все останутся в своих маргинальных местечках на пять калек-читателей. Ньюсфид формируется только по обратной хронологии. Рекомендации персон платформами — запрещены.

    Ты хочешь заниматься отбором и редакционной деятельностью, в том числе с помощью алгоритмов? Замечательно, добро пожаловать в Роскомнадзор — там тебе выдадут статус СМИ, вместе со всем набором ответственности прилагающимся к этому статусу.

    И будешь думать, что публиковать, а что не стоит.

    Текущее предложение какое-то капец сложное. Есть ощущение, что там будет множество подводных камней. При этом с куда более простыми вопросами, типа запрет рекламы финансовых пирамид — разобраться не получается, хотя для этого есть правовая база.

    А тут даже правовой базы нет. И не будет.

  • Ответить
    Юрий Синодов > Saymon контекст

    Вот, кстати, «фашманов» это пункт 2.9 в чистом виде: https://roem.ru/tos/

    Хейтерство, преследование — размещение однотипных претензий к одним и тем же участникам рынка, попытки обратить на себя внимание бесмысленными или повторяющимися постами в разных топиках с участием интересующих вас фигур.

    Я бы советовал остановиться

    (обычно люди не останавливаются и мы с ними прощаемся навсегда, но не могу не дать такого шанса)

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    О, как вас проняло, пропёрло прямо.


    У нас под боком находится фашистское государство «украина».

    Верно.

    Отдельные жители этого государства создавали в наших соцсетях группы «синий кит», занимались телефонным минированием, мошенничеством от имени службы безопасности банков, да даже в том же вконтаке полно групп тамошних фашистов.

    Верно. Впрочем, это делали и наши сограждане на нашей территории. И делают до сих пор.

    И знаете как их блокируют? только на территории РФ!

    Невероятно, ШОК, ФОТО!!!
    А на какой территории ещё их надо было заблокировать и как?

    вот есть например реальный зигонавт olegleusenko в ЖЖ, который ведет свой блог на сайте принадлежащем российской компании. И его просто не показывают в РФ, но зиговать — да сколько угодно.

    Расскажите, как выкрутить руки Мамуту, владельцу ЖЖ?
    Роскомнадзор заблокировал этот блог в Рунете.
    Чтобы снести с платформы вообще — нужен проект вроде того, что мы обсуждаем.

    Телефонных террористов вообще блокировать не собираются**

    Не пишите чуши. Есть закон о запрете подменных номеров, сейчас заставили крупных операторов блокировать, гоняются за мелкими мерзавцами, которые предоставляли такие услуги. Возни с этим очень много.
    И так далее.

    >И это я молчу про моргенштернов и элджеев всяких.

    Не надо молчать.
    Дела про них возбуждают, концерты закрывают.
    Но нужно создать общественный механизм, который работает по элджеям не по инцидентам, а систематически. Также и в тех случаях, когда закон не поспевает.
    Об этом и речь.

    > Таких примеров бесконечность.

    Эту бесконечность надо исчислять и постепенно сводить к нулю. Об этом и речь.

    Ни эрэфовских главарей, ни ашманова не интересовали такие мелочи
    никогда

    Да-да. То всё запретили, то не интересовало никогда.
    Что ж тогда делает РКН и почему к нему такие претензии у либшизы?
    Что за законы про экстремизм, про информацию, способную причинить вред несовершеннолетним, про удаление незаконного контента, про самоцензуру соцсетей, про инфопосредников?

    хотя вот эти проблемы решаются по щелчку пальцев.

    Ну вот, опять. Выпейте пустырнику.
    И постарайтесь не щёлкать хотя бы какое-то время.

    • В госдуме сидела целая шайка чупакабр, по заказу из-за рубежа сочинявшая «закон о домашнем насилии», и нормально*.

    И что там было «нормально»? Против закона поднялось довольно много народа, в АП, Думе, Совфеде и обществе. Закон завернули, полтора года драк и исправлений. Пока не принят. Дума уже новая. То есть не пропустили чупакабр.

    То есть в каждом предложении — ошибка или незнание.
    Дальше вообще приступ, пурга и полив, не комментирую.

  • Ответить
    dmitry.leontiev@mantle3d.com > Игорь Ашманов контекст

    я по своему опыту сужу. что толку от бана в чятике, когда АУЕшник как волк по школе ходит? да еще и с бандой приспешников.
    Возьмите сша — там эти банды вовлекают в свою деятельность именно насилием. Или работаешь на нас или головой в унитаз. И банды в школах там не 10−15 человек, а 200−300.
    А мы именно к этому движемся. Причем и в сша и у нас еще и дети мигрантов будут в это вовлекаться, а они АУЁм не интересуются. Так что не в интернете дело, а в том, что подобный контингент надо бить. Признали экстремистким — хорошо. Но мало — надо физически таких удалять из общества на перевоспитание. Сперва припугнуть, многие сами отвалятся и дадут показания на главарей. Упорных и упоротых надолго. У нас в школе таких было человек 10 всего на 700 человек. Их убрать и всё бы прекратилось.
    Интернет тут ни при чём. Просто есть такие люди, патологические криминалоиды.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Юрий Синодов контекст

    Юра, отвечать долго.
    Если не пытаться делать — ничего и не будет.
    Правовая база имеет прямоугольный формат А4.
    Такими прямоугольниками реальную жизнь не покроешь.
    Общество есть, ему нужно, оно уже объединяется, ему нужно дать голос.
    Ну и президент уже поручил, чоуш теперь-то.

    Пойду погуляю с собакой, извини.

  • Ответить
    dmitry.leontiev@mantle3d.com > Юрий Синодов контекст

    Это хуже чем импротозамещение cancel culture. Это попытка дать дубинку тем, кто заведомо попытается использовать её для цензурирования.
    Мы живем в стране, где дела по 282 заводятся за жалобу на плохое состояние дороги или выступление на научной конференции потому что там сказано что-то непонравившееся голиковой.
    И забанят не «радфемок и госдеп», а тех, кто протестует против самодурства властей. На госдеп-то им плевать, а тут люди смеют не повиноваться — всех раздавить.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > dmitry.leontiev@mantle3d.com контекст

    Да нет, не заводятся. Более того, эту 282 статью вообще декриминализовали.

    Что касается жалоб на плохие дороги, ЖКХ, региональные власти — сейчас в каждом регионе сидит ЦУР, который отслеживает такие инциденты, показывает наверх, замазать их регионалам не удаётся.
    И к нам тоже обращаются за таким мониторингом проблем и социальной температуры в регионе.
    Для давления на власти, а не на жалобщиков.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    «Это попытка дать дубинку тем, кто заведомо попытается использовать её для цензурирования»

    Опять история Глупой Эльзы и пилы на стене в погребе, которая обязательно упадёт и зарежет ребёночка, когда Эльза его родит, вырастит и пошлёт в погреб за сметаной.

  • Ответить
    Сашок Рему' > dmitry.leontiev@mantle3d.com контекст

    Можете со своей инициативой выдвинуться =)
    Если она будет толковее, почему бы не пойти по вашему пути.
    Но если вы не предлагаете никакого пути, а желаете топтаться на месте, в общем-то не удивляйтесь, что идут не по вашему пути. Дорогу осилит идущий.
    Сам Ашманов признавал, что методы сомнительные, но хоть какие-то. В целом понятные и привычные.
    Данные инициативы по ряду направлений работать могут только в качестве сдерживающего фактора, не более. Но не делать ничего, когда параллельно активно идут деструктивные процессы, возможно, хуже, чем топтаться на месте.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Юрий Синодов контекст

    Так может проще запретить Edge Rank на территории России?

    Извини, для меня сложновато как-то.
    Ты, что ли, про то, что нужно добиться прозрачности ИИ-алгоритмов формирования лент и дать возможность отказываться от ранжирования платформы?
    Да, про это у нас написано в Концепции защиты прав граждан в цифровой среде:
    http://president-sovet.ru/presscenter/news/spch_podgotovil_doklad_o_polozhenii_del_s_pravami_i_svobodami_cheloveka_i_grazhdanina_v_tsifrovom_pr/

    Это другая история, не про токсичный контент, а про цифровую зависимость и манипуляцию. И если ты расскажешь, как же это сделать, в том числе с ФБ, Инстой и Твиттером — будет просто отлично.

  • Ответить
    Antisolomon

    ясно понятно самый токсичный и назойливый хейтер тут неназываемый и неприкасаемый, но в общем и неудивительно.
    но если отставить в сторону этические качества и общую адекватность человека топящего за борьбу с токсичностью.
    вся эта история с привлечением госаппарата в создании «общественного движения» вызывает опасение повторения истории с «налогом на болванки» и печально известного РАО, а имеенно когда одиозная личность подлизавшись к сонцеликому под видом борьбы за все хорошее фактически создало для себя под крышей государства монополию по шантажу бизнеса и присосалась к налоговой артерии.
    если создается необязательное общественное движение то нафига тут госаппарат? всякие родительские ассоциации и 100500 этических кодексов уже существуют и почему то не работают, то с чего должно работать 100501 движение если привлечь аппарат? очевидно что прямая дорога к тому чтобы на законадательным уровне сделать следование этому кодексу обязательным и получить власть для шантажа платформ, ну или как минимум заработать на тендере на разработку, потому что 100% к написанию условий тендера на разработку в качестве эксперта привлекут инициатора.
    это все конечно домыслы.
    но может неназываему стоит для начала начала начать публично и доступно публиковать свои исследования? а то мягко говоря складывается впечатление что кроме оскорблений, демагогии и полировки сомнительных для широкой общестенности регалий ничего и нет. Все-таки эта инициатива затрагивает всех пользователей рунета, а не только тех «кому надо». Вот хороший пример публикации от идеалогических врагов https://habr.com/ru/post/598265/
    С таким стилем подачи у людей больше доверия и люди готовы помогать в общественном движеннии не только за подачки госдепа)))

  • Ответить
    Александра Виграйзер > Игорь Ашманов контекст

    Игорь Станиславович, при всём уважении, но вы усмотрели

    гражданское негодование

    там, где его и близко не было. Я вообще мало по каким поводам негодую, и уж точно, платформы не вызывают у меня эмпатии. По тезисам, в целом, разделяю, хотя тоже есть что доспросить. Насчёт «теории лакун» — у меня нет, увы такой. Это, скорее, интуитивное понимание, что исчезновение «серой зоны», хоть и повышает порог входа, но сам вход делает более резким. Я наблюдала, например, на опыте запрета полулегальных «серых» веществ — спайс, соли и смерти площадок в обычном интернете. Да, на коротком отрезке времени, люди лишились доступа к сайтам в открытой сети, но быстро мигрировали (хоть и не все) в даркнет, где тут же выработали другую модель потребления. И это не о том, что давайте все разрешим и откроем, а о том, что ищущий обрящет и всё-таки стоит, наверное, продумать не только последствия первой очереди — соцсети станут чище, но и более дальние. Это, собственно, то, о чём писал Синодов:

    Действительно ли запрещённый контент исчез? Может быть он просто исчез из поля зрения правоохранительных органов?

    Соответственно, вопросы №№ 3, 4 и 5 снять не могу.
    Тут, кстати, поставлю и вопрос № 7. К каким последствиям приведет, на ваш взгляд, чистка «серой зоны» в разрезе прикладных задач борьбы с преступностью? Предотвращении готовящихся преступлений? Раскрытию совершённых? Абсолютно разумно сказать, что такие мероприятия, помогают, в целом, снизить вероятность возникновения «преступного намерения». (Так я поняла ваш довод, поправьте, если не верно) Но мне кажется, что всё-таки нельзя сказать, что «намерение» не будет возникать вообще и зачистив «деструктив» мы заживём в мире без «Колумбайнов». Хотя не спорю, что заживём в мире с меньшим числом таких актов.
    Сейчас, это видно, например, по делам пресловутых «школьных стрелков», «ловля на взлёте» происходит именно на уровне мониторинга активности на платформах. Что будет, когда в «белой сети» этой активности не будет, и она мигрирует (с сокращённым охватом и аудиторией, пусть) в подполье? Если проанализировать, скажем, стратегию борьбы с детским порно, которое давным-давно в даркнете, легко увидеть, что полиция всех стран сталкивается с серьёзным усложнением своей работы, преступники осознают себя как преступники, становятся более осторожными, изощрёнными. Могут ли задачи превенции вступать в конфликт с задачами по борьбе и выявлению?

    Ты не прочитала про радикализацию. Опять та же песня про «нежелание иметь детей», кагжитаг, это же свобода слова и т. п.

    Слушайте, ну вы зачем приписываете мне борьбу за свободу слова? Где про это было? Давайте, пожалуйста, придерживаться того, что написано, а не додумывать друг за друга — так далеко можно зайти, а я всё-таки хочу конструктивно обсудить. Вопрос был абсолютно естественный про экспертизу. Общественное движение — это хорошо, но вопрос был именно о том, по какому принципу туда будут попадать люди и какой вес будет у их мнения, каким образом будет определяться вектор, а то у нас фанаты ФБК* тоже общественное движение. А еще у нас есть масса прекрасных обществ по борьбе с педофилами, настолько прекрасных, что люди, которые реально уполномочены с этим бороться — волком воют, потому что от «общественников» один вред для оперативной работы и истерия. Вам верить мне на слово не обязательно, если есть желание, я приведу сюда или в какую-то личку более чем компетентного человека.
    А, ну и да, про радикализацию я прочитала, этот тезис не вызвал у меня вопросов, поэтому их и не поставила.

    Их нужно канализировать, отделить от маргиналов и городских сумасшедших, дать им инструмент и канал общения с цифровыми платформами.

    Вот вы сами пишете, что возникает задача отсева. Вопрос в механиках этого отсева. В том, чтобы формирование обозначенного движения не происходило по увы, но типичному для нас списочному принципу. Потому что в повестке и публичном поле присутствуют, частенько, такие замечательные общественники, что закачаешься.
    Так что, нет, вопрос № 1 не снимаю.

    На мой взгляд, это усложнение довольно простой ситуации, по сути неосновательное, пустое умничание. Какая-то версия сказки про Глупую Эльзу и пилу в подвале.

    Слушайте, ну это вообще какой-то странный разговор. Вы предлагаете мне положиться на «чувство прекрасного» некой «общественности». А когда я вам отвечаю, что мне бы хотелось, чтобы под это «чувство» была проложена какая-то теоретическая база, называете «пустым умничанием». Хотя база как раз, казалось бы в интересах вашей собственной задачи, так как только обоснование может уберечь ваше «общественное движение» от лабильности и инфильтрации саботажников. Если не теоретическая база, то что помешает вашему движению во второй-третий заход превратиться в платформу ревнителей «новой этики»? Вы сами пишете в комментарии Юре, что речь идёт о cancel culture и признаёте

    Да, заимствовать такую стрёмную модель — стрёмно. Но мне кажется, что можно сделать это в очень ограниченном, умеренном варианте.

    Так что помешает вашему «умеренному варианту» мутировать в «стрёмный»? Это очень серьёзный для меня лично вопрос. Вы предлагаете создать эффективный инструмент, где гарантия, что он будет в хороших руках? Что завтра не признают деструктивным вас, а послезавтра меня? Не потому что мы реально токсичны, а потому что к новым рукам приложится и новая голова.

    Теории, конечно, есть. Есть исследования. Я в конце концов, заведующий Кафедрой цифровой социологии в МГУ и основатель Крибрума.

    Я бы очень хотела прочитать. Безо всякой предвзятости и с интересом.

    Что за сложная «теория» нужна для того, чтобы понять, что аниме, в котором сексуализируют детей — прекурсор для более тяжёлого педофильского контента?

    По изложенному вопрос простой. Как классифицировать нечто как «прекурсор»?
    Изложу свою версию. Есть ролик, А (аниме со школьницами), ролик В (детское порно), действие С (сексуальные преступления в отношении детей). Представим, что мы в пространстве, где есть все эти явления. Мы имеем выборку в 10000 человек, 1000 из них смотрит А, потом 10 идут искать B и 1 совершает С, но при этом из этой же выборки 10 и так бы пошли искать B и 1 совершил С — о «прекурсоре» речи нет. А вот если при появлении A, на поиск «добавки» B идёт не 10, а 15, 20 — тогда да, прекурсор. Или при появлении компонента A, в активную фазу переходит не 1, а 2.

    Выше масса входного слоя — больше реальных случаев педофилии.

    Насколько я помню, Россия признаёт «педофилию"/"педофильное расстройство» болезнью. То есть мы имеем дело с уже нездоровой психикой. Соответственно вопрос кажется верным ставить так: может ли порно (и какое) раскачать психику такого человека до проявлений в реальности. В целом связь между порнографией и сексуальным насилием (вообще) исследуется вот уже много лет (почти 40) и там всё несколько тоньше и с нюансами. В целом я с вами согласна (интуитивно), но то, что даже социологи и психологи не пришли к единому мнению несколько беспокоит.

    Ну, теперь можно поплакать, попереживать, что вот же образовалась «лакуна»

    Игорь Станиславович, это не очень честный полемический приём. Вы мне приписываете плач по поводу того, что школьники не найдут вконтактике рецепт бомбы? Серьёзно? Очень печально, но мне это напоминает безуспешные попытки задать вопросы «уважаемым организациям» типа «Мемориала», «КПП» и прочих. Сразу в ответ получаю «вы поддерживаете ГУЛАГ», «вы хотите чтоб пытали». Давайте, пожалуйста, всё-таки не будем разговор (нормальный) в это превращать.

    признан экстремистской организацией

  • Ответить
    dmitry.leontiev@mantle3d.com > Игорь Ашманов контекст

    Да конечно не заводятся
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    и по 115-ФЗ такие люди уже во внесудебном порядке лишают доступа к своим счетам. даже если они не виноваты ни в чем.
    Мы наверно в разных странах живём. кто-то в эрэф, а кто-то в несокрушимой межгалактической империи, где всё прекрасно и лишь отдельные мелкие проблемы омрачают жизнь подданых.
    Как ваше предложение будет использоваться в жизни я уже понимаю. «антиваксеры» уже давно поняли что надо идти на бастион, и не бороться с поехавшими. Все же знают, что вся страна, весь советский народ в едином порыве участвует добровольно в экспериментах гинзбурков, и только наймиты госдепа, кулаки и вредители клевещут на достижения советской науки, потому что «потерь нет» и «это никак не связано».
    Теперь это «в едином порыве» надо распространить на «Атаки на выборы, власть, Единую Россию и В. Путина». Всё понимаю. Что бы ни делали на выходе будет все равно совок собранный по американским чертежам. Судьба значит такая.

  • Ответить
    phront

    Крайне вредная идея, почему господин Ашманов её продвигает?
    Ну это просто — у человека задание портить интернет, поэтому все что ни делает все во вред, это намеренная позиция и его не переубедить и дискутировать конкретно с ним смысла нет.

  • Ответить
    Сашок Рему'

    исследуется вот уже много лет (почти 40) и там всё несколько тоньше и с нюансами. В целом я с вами согласна (интуитивно), но то, что даже социологи и психологи не пришли к единому мнению несколько беспокоит.

    Давайте ещё 40 лет подождём… :)

    которое давным-давно в даркнете, легко увидеть, что полиция всех стран сталкивается с серьёзным усложнением своей работы, преступники осознают себя как преступники, становятся более осторожными, изощрёнными.

    Почему борьба со всякой грязью должна происходить прямо на улицах?
    Ну давайте у нас, как в Пуэрто Рико, всё будет. Ютубим «puerto rico massacre 2021». Всё на камерах. Понятно кто, что, где, когда. В принципе всё понятно, только жить страшно.

    тут же выработали другую модель потребления

    Дальше ловят, дальше сажают. Естественный процесс. Искоренить невозможно, можно максимально сократить и убрать из публичной плоскости.
    Закладки же лучше, чем пушеры на улицах? :)

    болезнью. То есть мы имеем дело с уже нездоровой психикой

    А что, кстати, с наркоманией? Поймают с «маркой» — от 3х до 10ти (без цели сбыта). Не слишком репрессивные методы борьбы или норм?
    Там вообще особо крупный размер начинается с разовых доз. Думаю никаких случайностей в этом нет ;-)

    может ли порно (и какое) раскачать психику такого человека до проявлений в реальности.

    Оно (и не только) раскачает в первую очередь всякие другие нормы. Вы, я, мы — мягко говоря вообще не понимаем процессы (особенно долгосрочные) происходящие в какой-нибудь молодёжной среде. Мы вообще не успеваем за «цифровизацией». Любые шаги, которые сейчас предпринимаются где либо, это очень запоздалая реакция.

    Так что помешает вашему «умеренному варианту» мутировать в «стрёмный»? Это очень серьёзный для меня лично вопрос.

    Ничего не помешает, как и во всех остальных случаях, где возможно злоупотребление. Выявлять, наказывать, исправлять. Возглавить ещё можно :)
    Везде, где есть власть, случаются перекосы. Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно.
    Кто судьи? Да всё тот же срез нашего с вами общества. Мы с вами. в широком смысле этого выражения.
    Надо ли при этом критически рассматривать все подобные инициативы? Конечно, надо. Рассматривайте, вносите поправки. Инструменты регулирования в сети в любом случае нужны.

  • Ответить
    Юрий Синодов > Сашок Рему' контекст

    Мало кто вообще понимает долгосрочные процессы происходящие в обществе

    Например, смартфоны в руках детей — этой вещи исполнилось 10 лет. Спектр мнений на тему того, безвредно это для мозгов детей, или полезно, или пофиг, просто ещё один инструмент — чрезвычайно широк.

    Чего в этом больше: вреда или пользы, для человека, который не просто «квалифицированный потребитель», а человек-созидатель - так и не установлено однозначно.

    Но мы всё равно кидаемся в это «светлое» будущее с разбегу, ага.

    Иногда это напоминает поведение леммингов. Которые считают, что чем выше в горы — тем воздух чище и вообще круче. Пока не добегают до обрыва.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Antisolomon контекст

    вся эта история с привлечением госаппарата в создании «общественного движения»

    Опять обсуждение собственных горячечных фантазий. Я советую посмотреть видео с моим докладом президенту или почитать стенограмму на сайте Kremlin.ru.

    Там, собственно, обсуждалось — с моей стороны — что «привлечение госаппарата» не нужно, и поручение для общественного проекта не нужно.
    Путин сказал, что организационная поддержка всё равно потребуется. И дал поручение Кириенко «рассмотреть» необходимость мер поддержки.
    Ни миллиардов денег, ни запретов, ни законов, ни участия госаппарата не планируется. Но вам уже всё ясно.

    Вообще тут у многих совершенно стандартная схема Глупой Эльзы:

    • Ага, сказано А. Но мы-то знаем!
    • Ясно, что имелось на самом деле в виду Б, из чего обязательно последуют В, Г, Д и ЕЖЗ, какабычна, что ж мы, не знаем!
    • Аааа, ххххады, неннавижжууууу!!!
  • Ответить
    Игорь Ашманов > Александра Виграйзер контекст

    Насколько я помню, Россия признаёт «педофилию"/"педофильное расстройство» болезнью.

    Насколько я помню — нет.
    Это ВОЗ пытается признать, а также кое-кто пытается заставить Россию это признать. Это дело очень нехорошее, оно позволит не только отмазывать педофилов, но и отметать все возражения про развращение. Болезнь же.
    Сколько их было вначале — столько и в конце, а все остальные, кто смотрит и скачивает ДП — не при чём. И надо просто выявлять и лечить, преступлений — не будет.
    Это враки, конечно.

    Это примерно как квазинаучный фейк про «врождённость гомосексуализма».

    Те, кто ловит педофилов, с этим категорически не согласны. Педофилия в большинстве случаев — результат развращения, постепенного скатывания по наклонной, очень скользкой плоскости.
    Вот два рассуждения, чтобы понять, о чём я говорю, во-первых, и что не надо здесь, не зная предметной области, рассуждать теоретически, во-вторых.

    1) в педофилию у нас с 90-х затягивает очень просто:

    • бизнесмен заработал первые шальные бабки. Начал веселиться, бухать, купил жып.
    • Заработал ещё. Купил новую квартиру, новую жену.
    • Сел на кокс, завёл себе ещё красивую любовницу на работе.
    • Заработал ещё больше денег, больше стресса, стал менять любовниц.
    • Понял, что конфетные ухаживания, капризы, претензии жениться и покупка шуб, а также ювелирных салонов и квартир — утомляют, стал просто вызывать проституток. Быстро, просто, без обязательств, всё время новенькие.
    • В друзьях всё больше крутых ментов и бандитов, вечеринки всё угарнее, чувство вседозволенности всё сильнее. Надо повышать дозы.
    • Проститутки стали слишком привычны. Товарищи по борьбе начинают намекать, что надо бы поинтереснее.
    • Дальше — секс-туризм, гомосексуализм, и в конце концов — публичные дома с несовершеннолетними.

    Эти стадии можно было наблюдать и воочию, и рассказов знакомых про свою жизнь — много.

    Про гомосексуализм как стадию — не шутка и не выдумка. Мой приятель, уголовный адвокат, однажды попал в баню с высокими ментами. Когда, не сразу, но стал замечать в этом ЗОЖе что-то не то, приведший его мент сказал ему:

    • Видишь, если бы ты стал как мы, тебе многое бы стало легче решать, присоединяйся.
      Это не были «врождённые педики», это просто у них стало модно и круто.

    Как сказал мне один гетеросексуальный мужчина, купивший квартиру и проживающий в Таиланде, когда я спросил, не завёл ли он себе таиландку:

    • Ну, мне нравится, когда каждые раз разные. Да я и к этим уже начал приглядываться…
      И это тоже была не шутка.

    2) Люди занимающиеся педофилами, говорят, что там есть две категории, с самоназваниями «белые-пушистые» и «факеры». Первые только смотрят ДП, вторые осуществляют подходы к детям. Основное — то, что конверсия из первых во вторых — ненулевая. Всегда.
    Смотрел-смотрел ДП, стал задумываться, не пора ли уже. Да и реклама подталкивает, знакомые на секретном форуме говорят, что всё схвачено, нет риска.

    При этом этой конверсии помогает многомиллиардная педофильская индустрия с развитым разделением труда: кредиты, хаты, адвокаты, «решалы», поставщики несовершеннолетних, публичные дома, обучение — вплоть до мастер-классов, когда 15 «учеников» смотрят, а коуч на улице показывает подход к реальному ребёнку.

    Поэтому — больше входное жерло, больше случаев конверсии.

    Не знаю, при чём здесь именно педофилия, но этот принцип воронки с конверсией работает везде, в АУЕ, в школьных расстрелах, суицидах. в ЛГБТ, в экстремизме и т. п. Можно во всех случаях искать «болезнь», но больше на входе — больше на выходе, оно так устроено.

    Есть довольно много людей, которые имеют нехорошие склонности, интересуются или теоретически представляют себе нехорошее, но не решаются или борются с собою, и без этого вовлечения бы просто не стали этого делать.

  • Ответить
    Antisolomon > Игорь Ашманов контекст

    «невиноватая я, он сам ко мне пришел!». сказал некто чья аргументация на уровне" сегодня он слушает джаз, завтра родину продаст" и вместо ответов на вполне корректно сформурованные вопросы от Александры начинает как обычно транслировать свой внутренний спор монолог с абстрактным сферическим либерахой в вакууме.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Юрий Синодов контекст

    «Чего в этом больше: вреда или пользы, для человека, который не просто „квалифицированный потребитель“, а человек-созидатель — так и не установлено однозначно»

    Да ладно, не установлено — прям проклятая неизвестность.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Сашок Рему' контекст

    Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно.

    Здесь хотелось бы возразить.

    Это красивый мемасик, который, как и все красивые мемасики — неверен.

    Власть развращает, деньги развращают, безнаказанность развращает, дурные сообщества развращают, плохой пример заразителен, многое что развращает.

    Но мы знаем из истории много примеров, когда властители, имевшие по тем временам абсолютную власть — не развращались. Или богатые, имевшие абсолютное по тем временам богатство — не развращались. Или военные, имевшие все возможности и безнаказанность — не развращались.
    Более того, их в истории — похоже, что большинство.

    Похоже, что развращают не власть или деньги сами по себе.
    Это просто фактор риска, тут нет автоматического гарантированного эффекта.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Александра Виграйзер контекст

    Да, на коротком отрезке времени, люди лишились доступа к сайтам в открытой сети, но быстро мигрировали (хоть и не все) в даркнет, где тут же выработали другую модель потребления.

    Вот это «не все» — важно.
    Если вместо того, чтобы везде обсуждали соли и прочее открыто, нужно куда-то мигрировать, ставить клиент ТОРа и т. п. — это означает падение на порядки.
    Если теперь нельзя купить прямо в школе, а надо бегать искать закладки — это падение аудитории.
    Вообще, любой, даже простейший, порог создаёт падение аудитории минимум на порядок-два.
    Речь про понижение концентрации.

    И это не о том, что давайте все разрешим и откроем, а о том, что ищущий обрящет и всё-таки стоит, наверное, продумать не только последствия первой очереди — соцсети станут чище, но и более дальние.

    Ну, стоит продумать. И вторую стадию стоит, наверно, продумать, и третью, и остальные.
    И что?
    Значит ли это, что «пока всё тщательно не продумаете, не предъявите теории, не убедите, что не будет злоупотреблений, перекосов — не делайте!!!«?

    Пока что мы видим, что никто не продумал вот этих, первых последствий цифровизации, никто не заморочился изо всех этих чиновников, инновационных банкиров, вдохновенных маркетоидов, «евангелистов цифры», разработчиков систем создания цифровой зависимости, цифровизаторов образования, медицины.
    Вот мы их и продумываем, тем более, что последствия уже всем видны, они перед глазами.
    Нужно ставить гражданский предел вот этому, а не «цензуре», «лакунам» и т. п.

  • Ответить
    Юрий Синодов > Игорь Ашманов контекст

    Ну пожалуй.

    Кстати, тут показал ссылку один человек незарегистрированный на Roem.ru, как выглядит уже сейчас в Яндекс.Дзене борьба с развратом:

    https://www.facebook.com/g.yaltchik/posts/10223746907452371

    (по ссылке рассказывается, что рецензий на фильм «Дом в котором я живу», должна быть размечена 18+ (ну и, соответственно, получить «гирю» в продвижении на Дзене), потому что в фильме героиня изменяет своему мужу)

    То есть, рецензии фильмы вроде «Любовь и голуби», «Дело было в Пенькове» (где главгерой весь фильм живёт на два дома) — тоже противоречат семейным ценностям уже сейчас.

    То ли это итальянская забастовка со стороны платформ, то ли просто какая-то дичь.

  • Ответить
    pvp > Юрий Синодов контекст

    Это не дичь. Это следствие того, что по формулировкам в нашем замечательном законе «О защите детей от информации…" никак нельзя точно и однозначно определить, к какой категории следует отнести материал. Вот народ и завышает категорию, страхуясь, чтоб не прилетело.
    А теперь нам к этому вот списку неопределенных критериев из закона планируется добавить целый Греховный Реестр, в котором тоже будет содержаться список неопределенных категорий, но уже другой. Это, несомненно, повысит и расширит, а также углубит, но я пока не понимаю, что…

  • Ответить
    Игорь Ашманов > pvp контекст

    «Вот народ и завышает категорию, страхуясь, чтоб не прилетело».

    Любая фильтрация, любой закон, любая норма — это система распознавания с ошибками ложной детекции и ошибками пропуска цели.

    Это понимание говорит нам, что любая норма создаёт размен, альтернативу.

    Можно:
    1) публиковать свободно всякую токсичную дрянь, чтобы не дай бог не обидеть подростков 40 лет у мамкиного холодильника, которым надо это всё свободно потреблять, и чтобы не дай бог не нарушить свободу слова.

    А можно, наоборот,
    2) цифровым платформам страховаться, чтобы не прилетело.

    Тут такой же рычаг, как (сила / расстояние) или (уровень детекции спама/ ложные тревоги).

    И почему первое (бояться ложных запретов и разрешать побольше грязи) лучше второго (бояться грязи и запрещать побольше)?

    Конечно, во втором случае почти гарантированно будут ошибки ложноположительного распознавания — тут всякие болтуны любят приводить почему-то «Анну Каренину» (хотя никто её так и не запретил, как бы им этого ни хотелось).
    Ну или как приведённая Юрой ошибка внутренней политики конкретной цифровой медийной платформы.
    Эти ошибки стоят гораздо меньше проникновения грязи в мозг.

    Готово общество (общество, а не обдолбанные бездетные хипсторы с Хабра) поступиться возможностью таких ошибок (особенно если будет механизм их исправления) — ради повышения уровня чистоты инфопространства?
    Я думаю, да.

    Готово общество поступиться чистотой, согласившись на большое количество грязи в инфопространстве, чтобы не дай бог не нарушить свободу слова и свободу потребления дряни для кучки хипстеров и маргиналов?
    Я думаю, нет.

    «А теперь нам к этому вот списку неопределенных критериев из закона планируется добавить целый Греховный Реестр, в котором тоже будет содержаться список неопределенных категорий, но уже другой».

    Естественно, другой. Это же не закон. Об этом с самого начала речь в обсуждаемом документе.
    Почему претензии к тому, что непонятно, как работает закон об информации, опасной для детей (а это именно непонимание, а не дефект закона) — вдруг переносятся на другой, не юридический, а общественный проект?

    Это, несомненно, повысит и расширит, а также углубит, но я пока не понимаю, что…

    Повысит чистоту нашего инфопространства.

    В первом случае родитель непрерывно должен нервничать, что в его семью из этого токсичного крана Интернета влезет в семью наркоторговец, скулшутер, суицидник, лгбтшник, педофил или финансовый мошенник, должен сам как-то бороться с этим с помощью негодных средств «родительского контроля», пытаться предупредить и обучить детей.
    Ну как если бы полицию на улице отменили, а надо всем учить самбо и кунфу для самозащиты. Ну и короткоствол раздать, канешно же.

    Во-втором — главная проблема, что внезапно кто-то недалёкий в том числе на какое-то время запрещает Анну Каренину проходить в школе или «Основной инстинкт» (пусть даже «Любовь и голуби») скачивать из Ivi.ru.

    Да, это второе — прямо катастрофа, Эхо Москвы и ЛГБТ-движение в ярости, но родитель, если сочтёт нужным, может и сам дать почитать мальцу доступное где угодно бессмертное произведение про измену и скачать фильмец с голой задницей и супружеской изменой.

    А в первом случае — просто ничего не сможет сделать в 99% случаев.

    То есть, говоря проще, избыток чистоты — лучше избытка грязи, вот и всё. Грязи (обучения реальной жизни, воспитания характера, разнообразия, …) можно потом добавить по вкусу.
    И младенца в этой выплёскиваемой грязи — в общем-то, нет.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > qwert контекст

    «Значительно мерзее и хуже любого деструктивного контента только борцы с ним»

    А это случайно не потому, что ты свинья, которая любит валяться в грязи?
    Если да, тогда понятно, почему борцы с грязью не милы тебе, %username%!

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Antisolomon контекст

    внезапно мир не делится только на красных и белых, и если не согласен с красным то объязательно белый и наоборот. а против я против токсичных неназываемых.

    Внезапно, потерянная частица «не», лишний Ъ, нехватка двух запятых, лишнее «против», нехватка прописных букв — и полная птоеря сымсла всыказвыания в итоге.
    Попробуй ещё раз, здесь за буквы денег не берут.

  • Ответить
    Александра Виграйзер

    Насколько я помню — нет.
    Это ВОЗ пытается признать, а также кое-кто пытается заставить Россию это признать. Это дело очень нехорошее, оно позволит не только отмазывать педофилов, но и отметать все возражения про развращение. Болезнь же.

    Тут вы не правы, поскольку речь о разном. Регулярно видим в педофильских делах экспертизу психиатрическую, сексологическую, она именно это и выявляет. Собственно, можно найти массу статей по вопросам диагностики, исследованиям и т. д. Россия признаёт и использует МКБ-10, где встречается диагноз «педофилия», его ставят, сейчас вводят МКБ-11, там другие формулировки и диагностические признаки — раздор в основном вокруг корректности, но давно уже не по линии болезнь/не болезнь. Дискуссия «лечить или сажать» есть, но она довольно абстрактная, судя по мировой практике. И «лечить» тут, если деяние совершено — это не дать таблетки и отпустить гулять, а тюремная психушка, где просто помимо тюрьмы еще и врачи.
    Должна, правда, уточнить, что диагноз ставится не всем и действительно встречаются ситуации, когда деяние совершено, а диагноза нет.

    Те, кто ловит педофилов, с этим категорически не согласны. Педофилия в большинстве случаев — результат развращения, постепенного скатывания по наклонной, очень скользкой плоскости.

    Давайте все-таки уточним, какие именно ловцы подразумеваются. Уполномоченные законом, или доброхоты. Если говорить, об уполномоченных, то результаты судебной сексологической экспертизы всегда ложатся в обвинение и становятся веским доказательством. Если о доброхотах — моё (и, как упоминала уже, сотрудников) отношение к их экспертности крайне скептическое. С учётом того, что их бурная деятельность обычно грантоедство во вред реальным задачам… мысль, полагаю, ясна.

    бизнесмен заработал первые шальные бабки. Начал веселиться, бухать, купил жып

    Сразу оговорюсь, что я не отрицаю описанную траекторию, как и вообще возможность в развращении дойти до неких глубин. При этом, всё-таки статистика и публичные истории показывают нам, что массовой и распространённой все-таки является другая. Персонажи там такие, что им, простите за грубость, «нормальная баба и за деньги не даст» и денег нет. Легко допустить, что пресыщенность, действительно, может толкать людей на «попробовать всё» и в таком случае гомосексуальные контакты могут быть одним из этапов этого «всего». Но кажется странным бороться только с этим «путём», игнорируя куда более распространённые случаи растления в семьях, случаи психиатрического отклонения изначального или приобретённого. Иначе можно дойти до того, чтобы бороться с покупателями «жыпов».

    Вот это «не все» — важно.
    Если вместо того, чтобы везде обсуждали соли и прочее открыто, нужно куда-то мигрировать, ставить клиент ТОРа и т. п. — это означает падение на порядки.

    Вы спорите не со мной. Я еще в первом своём комменте писала, что при чистке «серой зоны» повысится «порог входа» на первую ступень. Но и проблему я обозначила другую. Если бы мы имели дело с тем, что порог повышается в разы — нужно, например, ехать в другой город и терпеть реальные лишения, покупая дополнительную технику, заморачмваясь и т. д. — вопросов бы не было. Однако порог повышается незначительно — 5 кликов не то «усилие», которое можно воспринимать как серьёзное препятствие. При этом, любопытствующий сразу попадает в качественно иное пространство, в котором не только многократно выше доступность всего, но и отсутствуют сдерживающие фактор. Кроме того, о чём тоже уже говорила, эффективность «вовлечения» и «удержания» в подполье сильно выше — чувство принадлежности «штука посильнее „Фауста“ Гёте». Собственно статистика по миграции аудитории вполне собираемая, она может позволить оценить, отвечает ли идея принципу «не навреди».

    Пока что мы видим, что никто не продумал вот этих, первых последствий цифровизации, никто не заморочился изо всех этих чиновников, инновационных банкиров, вдохновенных маркетоидов, «евангелистов цифры», разработчиков систем создания цифровой зависимости, цифровизаторов образования, медицины.

    И вот, что случилось потом! Правда странно говорить «ну вот много непроработанных инициатив, чем наша хуже». Вы же сами (и тут солидарна) очень много внимания уделяете вреду цифровизации. Пишете, говорите, рассказываете о негативных последствиях. Наверное и до начала процесса говорили? А что вам отвечали? «Это не повод вообще не делать»? но разве «делать с осторожностью, продумано и умно», это то же самое, что «вообще не делать»? Разве дискуссия о возможных негативных последствиях — это атака? Мне казалось, что нет, что такие обсуждения полезны любой идее, так как дают возможность посмотреть под новым углом, что-то починить до запуска. Вам же вроде всё-таки ехать хочется, а не шашечки (то есть инструмент, а не симуляцию бурной деятельности).

  • Ответить
    Сашок Рему'

    При этом, любопытствующий сразу попадает в качественно иное пространство, в котором не только многократно выше доступность всего, но и отсутствуют сдерживающие фактор

    Это их «Зион» ;-) Там все оставшиеся вместе тусуются. И педофилы, и наркоманы, и прочие.
    Недавно ТОР заблокировали. Я пару раз попытался зайти, мосты то работают, то не работают. Скорость всегда была низкой, а через мосты стала ниже некуда :-) В даркнете с тех пор не появлялся. Надо как-нибудь преодолеть себя и найти способ попадать)) Но это ещё 5 дополнительных кликов.
    Предположу, что и скама в даркнете концентрация очень высокая. Прежде, чем вы доберётесь до вожделённых запреток самостоятельно, есть немалые «риски», что вас заскамят несколько раз ;-)
    Если бы раньше начали разрабатывать инструменты контроля, возможно, и эту бы зону прикрыли.
    Но если вам очень надо наркоты или детского порно, то можно в два клика через смартфон или p2p сети. Как только втянешься, окажется, что всё по-прежнему прямо перед носом, просто места знать надо. И нахрен тогда вообще рассуждать о том, что что-то там усложняется :-)))
    Вы не видите, потому что эту грязь подчистили уже :) Вернуть на прежнее место, чтобы в поиске вылезало?

  • Ответить
    Роман Эсторских > Александра Виграйзер контекст

    Я наблюдала, например, на опыте запрета полулегальных «серых» веществ — спайс, соли и смерти площадок в обычном интернете.

    «Дизайнерские наркотики» — не когда небыли полу легальными. Они всегда были под запретом. Но из-за бюрократии, которая запрещает конкретное действующее вещество, а не способ приёма + действие. К большому сожалению они продавались. Ибо хуже, чем «спайс» — сложно что-либо придумать.
    И кстати вы привели отличный пример, перехода от серой зоны в черную. Но тут в отличие. «Чайлд фри», яжматерей и т. д. крутиться огромные деньги. И поддержка очень дорогой инфраструктуры, не доставляет проблем для администрации данных площадок.
    И кстати, как показывает мировая практика, запреты — не то что не помогают, а радикально ухудшают ситуацию.

  • Ответить
    Роман Эсторских > Игорь Ашманов контекст

    Если теперь нельзя купить прямо в школе, а надо бегать искать закладки — это падение аудитории.

    Вот тут как раз-таки, немного не так. Ибо — если раньше при переезде от района к району, наркоман был привязан к своим драгам дилеру то теперь я даже не говорю про посещения другого города, а просто нахождения в другом районе для наркомана не доставляет проблем чтобы упороться. Если раньше логистика отнимал какое-то время, то теперь выбор места и времени за наркоманом.
    Более того, по факту — дарк сторы перенимают, в себя весь опыт легальных маркет плейсов. И если раньше наркоман, приходя к барыге рисковал потерей деньг или качеством/количеством наркотиков то теперь у него есть «независимый» администратор, для решения споров.
    А образовавшийся «порог» — с успехом был прорван массированной рекламой на все возможных площадках от YouTube до телеграм. Благо давно новой волны не было, надеюсь с этим научились бороться.
    Дарк сторы — это одна из самых больших ошибок, которых не должно было быть. И как раз-таки сняв порог входа для — бегунков (кладмэнов). Если раньше в ОПГ — надо было как-то попасть. То теперь путь открыт для всех. — Что просто ужасно.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Роман Эсторских контекст

    «И кстати, как показывает мировая практика, запреты — не то что не помогают, а радикально ухудшают ситуацию«

    Ещё один въевшийся миф, который никто не обдумывает, а просто произносят.
    (Типа, вот в США там, где короткоствол и оружейная свобода, там убийств меньше. А там их — больше).

    Чем же они ухудшают?
    Запреты наркотиков увеличивают их потребление?
    Да ладно.
    Нищасные девачки, которым сломали жызнь за две закладки?

    Вот сейчас, после легализация марихуаны в США, реально резко растёт потребление — и многие уже начинают осознавать тяжёлые последствия.
    А запреты потребление — уменьшают.

    Возьмите Сингапур, если не нравится пример России, где всё-таки, в отличие от 90-х, больше уже шприцы по подъездам сотнями не валяются, и цыгане не продат наркоту открыто.

    Как там, в Сингапуре, где за наркотики смертная казнь, даже для провозящих мимо иностранцев?
    Что там радикально ухудшилось?

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Роман Эсторских контекст

    А образовавшийся «порог» — с успехом был прорван массированной рекламой на все возможных площадках от YouTube до телеграм.

    Ну то есть реклама ухудшила ситуацию?
    А с чем же вы тогда спорите?
    То есть свобода распространения токсичного контента ухудшает ситуацию?

    А если бы тех, кто управляет этими площадками, быстро взяли бы за ноздри, а не берегли бы «свободу слова» — был бы порог «прорван?

  • Ответить
    Александра Виграйзер

    Они всегда были под запретом

    вы не совсем правы, закон всё-таки так устроен, что есть конкретный список веществ и вещества попадают туда со значительной задержкой (часто), после того как становятся популярными. А в условиях торжества химпромышленности, новые появляются сильно быстрее, чем их успевают вносить, более того, мода тоже меняется. в итоге там печальный «тришкин кафтан». Спайс, кстати, тот же еще в 2014 торговался вообще в ларьках.
    У Юры в канале посмотрите нелавний пост про отставание нормативной базы от реальности.

  • Ответить
    Александра Виграйзер

    Что там радикально ухудшилось?

    А вы читали книжку «Наркономика»? Очень толковое исследование процессов с разными трендами.
    Легализация имеет кучу побочных эффектов, на самом деле. И, судя по всему, основные резоны там — не благополучие граждан, а удар по криминалу, лишение его источника дохода.
    А со статистикой потребления (растет/падает) после легалайза вообще большая проблема. Исторических данных нет, либо они ущербны — только приводы, только обращения за помощью. Можно осмыслять объемы сбыта, но там тоже очень сложно посчитать, потому что данные до легалайза оценочные.
    Книжка реально очень толковая, без сенсационности, всем советую

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Александра Виграйзер контекст

    При этом, всё-таки статистика и публичные истории показывают нам, что массовой и распространённой все-таки является другая.

    Не знаю, по-моему, нет.
    Мне кажется, ты путаешь случаи одиноких маньяков с массовой, практически неприкрытой, бытовой педофилией богатых и влиятельных людей. Там нет больных, есть развращённые подонки, пользующиеся вседозволенностью.

    Например, гомосексуальная среда, где вообще токсичные социально неодобряемые удовольствия возводятся в норму, доводит до педофилии — причём не в результате какой-то болезни — буквально за несколько простых шагов:

    • первые контакты,
    • клубы и кафе, знакомства на ночь,
    • секс-вечеринки со свальным грехом,
    • секс-туризм в Египет и Лондон,
    • публичные дома с молодыми проститутами,
    • публичные дома с мальчиками.

    Очень быстро. И в эти публичные дома с мальчиками ходят вовсе не «больные педофилы», а обычные социально адаптированные педерасты с деньгами, которые скатились по этой скользкой лестнице.

    Я разговаривал про это всё именно с профессионалами, которые их сажают. Там процент «больных», одиноких маньяков — очень маленький, остальные — это просто падшая, растленная элита, социализированная, защищённая и обслуживаемая поставщиками.
    Поставщиком девочек таким педофилам во власти в России был, например, покойный Борис Грачевский, глава киножурнала «Ералаш».
    У меня дочь почти зацепило этой гадкой угрозой, когда она ездила в Сочи на фестиваль детских фильмов, а рядом Грачевский проводил «кастинг» девочек для Ералаша.
    Она на кастинг не поехала (не проходила заявленное «ограничение «до 13 лет) а её соседка помладше по номеру — поехала. Вернулась в ужасе от его приставаний, не могла даже и вообразить до того.

    Я спрашивал тех, кто этих гадов сажает — когда вы этого матёрого гада посадите? Они ответили — «знаем, он в нашей очереди, собираем материал». Через два года сказали:

    — Не смогли, он поставщик, его не свалишь, крыша нам не по зубам.

    Поставщик он был вовсе не для «больных», а для растленных подонков высокого социального положения.
    Похоронили с почестями, вселенским плачем о погибшем таланте, чуть ли не на лафете.

    Почитай про Остров Эпштейна с сексом с несовершеннолетними — и кто к нему туда ездил. Это ездили вовсе не больные извращенцы, а вся элита США и Британии, включая членов королевской семьи, правительства, Конгресса и т. п. Кланы Клинтонов и Бушей — и те отметились. Они все несчастные больные?

    Их надо бережно лечить?

  • Ответить
    Сашок Рему'

    Вот тут как раз-таки, немного не так.

    Даже — совсем — не так.
    Если раньше барьером мог стать ещё и дядька незнакомый сомнительный, что вас застукать могут вместе, теперь без лишних контактов в соседнем знакомом дворе можно раскопать. Стесняться и бояться больше нечего и некого. Имидж — ничто, жажда приключений — всё.

    И как раз-таки сняв порог входа для — бегунков (кладмэнов). Если раньше в ОПГ — надо было как-то попасть. То теперь путь открыт для всех. — Что просто ужасно.

    По-прежнему предлагаю опыт многих стран южной америки: пушеры на улицах с огнестрелом. Желательно малолетние.
    Есть ещё какие-то альтернативы?
    Вряд ли бегунков реально можно считать частью ОПГ. Они инструмент работы, как и сам дарк стор.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Роман Эсторских контекст

    Если раньше в ОПГ — надо было как-то попасть. То теперь путь открыт для всех. — Что просто ужасно.

    Да. Это новая волна, которая как раз возникла потому, что появились новые цифровые технологии — на фоне снижения доходности и доступности наркоторговли в начале 2000-х.
    И начался ренессанс.

    Но есть нюанс: кладменов обычно ищут в открытой сети.
    Все эти объявления про лёгкий заработок — не в TORe.

    Примерно та же история с поиском дропов для обналички краденых номеров кредиток. Лоха невозможно сразу найти в Даркнете.
    Он не знает, что туда можно пойти, потому что он даже не знает, что хочет быть дропом или кладменом.

    А значит, искать его помогают обычные цифровые платформы.
    Даже не в закрытых группах, а прямо на поверхности.
    Это точно известно, мы их видим Крибрумом.

    Снижение доступности лохов — снижает доступность труда — повышает логистические издержки — снижает доступность наркотиков.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Несколько лет назад жена моя в Госдуме на площадке лестницы между этажами увидела выставку по борьбе с наркотиками. Среди прочих материалов и экспонатов там был фильм про наркоманов.

    Создатель фильма сказал, что они возят его по школам.
    Причём опрашивают школьников до и после фильма, согласятся ли они «попробовать», если предложат товарищи.

    В среднем 80% говорят — да, ну, а чо. И только 20% говорят, что нет.
    После просмотра фильма соотношение меняется ровно на противоположное — 80% с ужасом говорят, нет, нет, ни за что.

    Это как про необходимость «позитивного контента», так и про то, что эти первые 80% - результат доступности контента, разговорчиков в бложеках и мессенджерах о наркоте с шутками и прибаутками, песенок кумиров с ТикТока и Тюбика, сдвигания известного окна, возведения в норму.

  • Ответить
    Роман Эсторских

    Чем же они ухудшают?
    Запреты наркотиков увеличивают их потребление?

    Нет, они увеличивают количество криминала, связанного с потреблением наркотиков. И я сейчас не про разбой и поножовщину. Этого и с алкоголем более чем достаточно. Я про коррупцию и ОПГ.
    А также: нагрузки на больницы, гнойная хирургия завалена наркоманами, которые медленно убивают себя «крокодилом» — разлагаясь заживо, психиатрия из-за списковых наркоманов. — Врачей жалко.
    Получается, что государство не только — получает огромную кучу проблем по административной части, вынуждена решать их за собственные деньги. Но и получает проблемы со здоровеем у собственных граждан подверженных данному недугу. Да и нагрузка на врачей опять же. Да и полицейским думаю не нравиться по притонам лазить.

    Ну то есть реклама ухудшила ситуацию?
    А с чем же вы тогда спорите?

    Я и не спорю что её быть не должно. Более того меня это и пугает. Массовая реклама — это сочетание двух вещей: деньги и мозги. До создания «дарк маркетов» — этого не было. Теперь есть, и не только в интернете, но и в обычной жизни — граффити на асфальте, стенах и т. д. Вы же понимаете какой финансово — организационный ресурс на это требуется и это по всей территории нашей страны. То есть маркетинг на уровне какой-нибудь кока-колы. И получается, что у дарк стора — он есть. Чего не было в приводимых вами в пример цыган.

    А если бы тех, кто управляет этими площадками, быстро взяли бы за ноздри, а не берегли бы «свободу слова» — был бы порог «прорван?

    Реклама того что — запрещено и свобода слова — вообще не как не связанны, по-моему. И вообще то я не за абсолютную свободу слова. Есть темы, которые действительно стоит цензурировать что я и говорил изначально во втором комментарии этой длиной ветки. И уж точно я не выступаю против посадок владельцев этих площадо.

    Нищасные девачки, которым сломали жизнь за две закладки?

    Девочка девочке рознь. И убеждать можно по-разному. И человек в полнее может до конца не осознавать, что он делает. Я тут книгу одну читаю, и там очень хорошо описано влияние «Френдов» на детей — Советую)

    Вот сейчас, после легаkизации марихуаны в США, реально резко растёт

    Я этой темы касаюсь не сточки зрения потребления. А с криминальной — который использует этот рынок как источник финансирования. Раз уж заговорили про США то можно вспомнить семью Кеннеди — поднялись на полном запрете алкоголя — (сухой закон США). И по мимо финансов, получили опыт и связи такого масштаба — что, по-моему, 2 человека из их семьи были президентами.

  • Ответить
    Роман Эсторских > Александра Виграйзер контекст

    вы не совсем правы, закон всё-таки так устроен, что есть конкретный список веществ и вещества попадают туда со значительной задержкой (часто), после того как становятся популярными.

    Вы правы, не правильно выразил мысль. Имелось ввиду что нет сомнения что «Спайсы» — попадут, под запрет. В отличии, например, от вэйпов. Просто как только на рынке широко — начали появляться дизайнерские наркотики первое время под запрет долго попадали.

    А в условиях торжества химпромышленности, новые появляются сильно быстрее, чем их успевают вносить, более того, мода тоже меняется. в итоге там печальный «тришкин кафтан».

    Сейчас с этим всё-таки немного проще. И дело идёт по быстрей.

    Спайс, кстати, тот же еще в 2014 торговался вообще в ларьках.

    К большому сожелению, не только они и в автоматах продавались.

    У Юры в канале посмотрите недавний пост про отставание нормативной базы от реальности.

    Прошу прощения видимо не в теме, кто такой Юра?

  • Ответить
    ifp5 > Юрий Синодов контекст

    Игорь, ещё день это всё в голове покрутил: у меня, короче, ощущение, что это всё попытка импортозамещения cancel culture

    Мне кажется, тут не вполне верное понимание cancel culture. Cancel culture направлена на конкретные личности, которые совершили какую-то оплошность, вымышленную или мнимую, и неравнодушная обчественность пускает их карьеру, жизнь и проч. под откос (отсюда и слово «cancel», т.е. личность отменяют, несмотря на заслуги). Ашманов же предлагает бороться с явлениями. А если вдруг некий наркоман/сектант/дегенерат/педирас/… переродился и хочет к нормальным людям, никто ему мешать не предлагает.

  • Ответить
    Роман Эсторских > Сашок Рему' контекст

    По-прежнему предлагаю опыт многих стран южной америки: пушеры на улицах с огнестрелом. Желательно малолетние.

    Спасибо не надо, нам бы свои проблемы порешать, а не новые притаскивать.

    Вряд ли бегунков реально можно считать частью ОПГ. Они инструмент работы, как и сам дарк стор.

    Если у ОПГ — отобрать инструменты для реализации своих замыслов то получиться дискуссионный кружок с радикальным уклоном. Поэтому не вижу смысла отделять одно от другого.

  • Ответить
    Юрий Синодов > Игорь Ашманов контекст

    Ну, с «приятным образом» это правда. Тот же алкоголь регулярно показывают как спутник хороших компаний, незаменимый атрибут застолий

    И очень мало где, разве что в фильме «Москва слезам не верит», показывают, какая это коварная штука, которая полностью подчиняет себе неплохого человека и спортсмена (и то все остальные киряют как не в себя, и у них с этим нет глобальных проблем типа).

    В итоге на пятьдесят показов использования для расслабления приходится один показ с проблемами. Типа как «Реквием по мечте», если про наркотическую тему говорить. Или Breaking bad (где, кстати, далеко не каждый считывает антинаркотические моменты, а многие зрители так и остаются с мнением, что главному герою немного не повезло, а не то что такой его конец, без семьи, в качестве изгоя, был запрограммирован его действиями)

    Не могу, правда, удержаться и не заметить, что дети неплохие манипуляторы, и когда тебя после просмотра антинаркотического фильма (не знаю с каким контентом, но понятно, что показать можно всякое, вплоть до шок-контента) спрашивают: «ну что, будешь?» отлично понимают что надо ответить дяде.

  • Ответить
    Роман Эсторских

    Также — поднималась тема героина, То, что шприцов стало меньше в подъездах. Согласен, героиновых наркоманов — слава богу стало исчезающе мало и это хорошо. Но я не уверен, что это полностью заслуга запрета — ибо если после 2000 — х годов в России Федеральная власть действительно начала укрепляться — (тут иметься ввиду приводить в порядок органы власти: полицию, таможню и так далее). То, например, в Украине такого не произошло — (некого не пытаюсь оскорбить) — а даже на оборот как-то все планомерно скатывалось. Но героиновых наркоманов там тоже стало гораздо меньше. Скорее всего это какое-то совокупность факторов — не до конца понятных. И получается, что:
    Сигареты — разрешены продаются практически везде, но полностью отсутствует реклама. Ограничения по большей части соблюдается — (не продавать не совершеннолетним). Высокий акциз = доход государства. Производство под контролем — соответствующих служб.
    Итог: Государства имеет рычаги влияния, и деньги для решения проблем вызываемых этой проблемой. Количество курящих людей с 2009 года непрерывно падает.
    Наркотики запрещены. Реклама как в интернете, так и на улицах — присутствует. Возрастного ценза на приобретения нет. Что именно получает наркоман в дозе одному химику известно — наверное.
    Итог: больницы забиты наркоманами. Тюрьмы забиты наркоманами, торговцами и т. д. — больше половины или около того сидит по 228 статье. Одни убытки как в финансовом плане, так и в людском.
    Стоит также добавить, что с алкоголем как с сигаретами не получилось. Ибо активно используются лазейки — безалкогольное пиво все равно рекламируется по телевидению и в интернете. Да и крепкий алкоголь без проблем рекламируют блогеры. Да и видео реклама на YouTube — проскальзывает.

  • Ответить
    Александра Виграйзер > Игорь Ашманов контекст

    В среднем 80% говорят — да, ну, а чо. И только 20% говорят, что нет.
    После просмотра фильма соотношение меняется ровно на противоположное — 80% с ужасом говорят, нет, нет, ни за что.

    Тут, увы, надо учитывать, что представления о «детях» как о невинных и чудесных созданиях, которые неспособны врать или манипулировать, — неверно. Опрос после показа фильма об ужасах наркозависимости — это типичный пример «подгонки под ответ». Дети знают, чего от них ждут, озвучивают то, что от них хотят услышать. 80% «желающих» до — детская бравада; 20% после — профессиональные бунтари. Что у них на уме — бог ведает.
    Проблема тут, увы, глубже. Фильмы об «ужасах наркотиков» (не конкретно тот, не знаю, какой именно там был) но в целом, строятся на нагнетании ужаса — демонстрации отгнивших из-за крокодила конечностей, героиновых притонов из криминальной хроники 90х и прочих «картин с социального дна». Но «социальное дно» далеко, наркотики ребёнку/подростку предложат весёлые и компанейские однокашники, которые ничем не похожи на картинки из кино. И вокруг него будет масса примеров, которые с этой «пугалкой» не бьются и не сочетаются, а вовсе даже наоборот — тусовые, клёвые рейв-вечеринки, модные и актуальные «чуваки и чувихи», расслабон, гламур, всякие прочие приятности. Доступность при этом, как в лучших домах Лондона и Парижу — буквально Убер, технологии, красивые сайты, отзывы. В результате человек придёт к очевидному выводу «мне просто врали и запугивали».
    Я отошлю к тому, о чем писала в вопросе № 5 из своего первого комментария. Заполнение лакун, производство «годного» контента, который будет воспринят публикой не в штыки, который будет адаптивен под аудиторию и не сыграет против цели — это очень и очень сложная и нетривиальная задача. В условиях в общем-то свободного распространения информации «пугалки» (самое интуитивно простое решение) не работают — потому что разоблачить их можно в три клика.
    Кстати, расскажу о том, что на меня (уже довольно взрослую) произвело наиболее яркое впечатление в плане антинаркотической пропаганды. Это был форум «мулечников», людей, которые ещё в 90-е — нулевые подсели, а к 2017, когда я нашла сайт (мне было 22) потихоньку умирали. Там не было ни отталкивающих картинок, ни каких-то жутких историй. По большей части, они обсуждали самые обычные темы — книжки, кино, бытовуху, здоровье — и иногда в треде появлялось «username больше не с нами», «имярек, к сожалению, продолжить не сможет — умер», «такой-то ушёл, если хотите встретимся на кладбище», «у меня отказали ноги, если хотите помочь…". Меня до глубины души это потрясло и фрустрировало. Это было настолько понятно, просто и страшно — потому что люди были обычные. Не страшные какие-то потусторонние звери, а такие же, как я, как кто угодно. И ты просто наблюдал, как они за веселье юности расплачивались у тебя на глазах. Эмпатия порой работает гораздо лучше. Потому что, сопереживая подобному, мы можем и себя на это место поставить, а когда нам показывают полуразложившихся «нелюдей» (а именно такой обычно посыл, увы) в притоне —мы думаем, что «ну мы-то никогда до такого не опустимся»

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    Роман Эсторских > Юрий Синодов контекст

    Юра это я

    Спасибо, Юрий Сергеевич — не сориентировался.

    Реклама работы кладменом — стандартный контент соцсетей, ФБ точно.

    Не только соц.сетей кстати. Но и досок объявлений от авито до HH.

    Не могу, правда, удержаться и не заметить, что дети неплохие манипуляторы, и когда тебя после просмотра антинаркотического фильма (не знаю с каким контентом, но понятно, что показать можно всякое, вплоть до шок-контента) спрашивают: «ну что, будешь?» отлично понимают что надо ответить дяде.

    Согласен, если показывали «крокодильщиков» — в терминальной стадии удивительно что не 100% отказались. Но у такого подхода есть и обратный эффект. Если ребенок представляет себе одно, а потом видит на в «писке» и т. д. Что не чего из показанного не происходит. Может быть обратный эффект. Поэтому одним фильмом тут не обойтись.

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    Игорь Ашманов > Роман Эсторских контекст

    «стоит также добавить, что с алкоголем как с сигаретами не получилось»

    Нет, почему, получилось, у нас упало потребление в разы, количество алкогольных смертей — тоже.

    Сначала был бешеный рост, когда после Пререстройки началась безудержная реклама пива каждые две минуты на ТВ в 90-е, особенно выросло потребление именно пива, которое раньше у нас пили не очень-то и много.

    А потом, когда стали запрещать рекламу, продажу и т. п. — началось медленное, а потом быстрое падение потребления и алкоголизма.
    Статистика там очень хорошая.

    Концентрация — влияет, это простой химический и социальный закон.

    2009−2019 гг.: самая незаметная и эффективная антиалкогольная кампания в истории России

    …По данным Минздрава России, в результате эффективной кампании последних лет в стране существенно сократилось потребление алкоголя (с 15,8 литра на человека в 2008 году (18 литров по данным ВОЗ) до 9,7 литра этанола на человека в 2017 году), что соответствует уровню 11,55 литра на лиц старше 15 лет).
    Результаты деятельности антиалкогольной кампании 2009−2018 гг. по данным на начало 2019 г.:

    • Россия вышла на 1-е место в мире по темпам снижения смертности и роста продолжительности жизни среди среднеразвитых и высокоразвитых стран;
    • в 2017 году в России был побит абсолютный рекорд средней продолжительности жизни за всю историю страны, включая советское время: средняя продолжительность жизни в России составляла 72,7 года (для мужчин — 67,5 лет, для женщин — 77,6 лет);
    • в период активных антиалкогольных мер с 2008 по 2018 год смертность от случайных отравлений алкоголем, по данным Росстата, сократилась более чем в 3,5 раза (с 13,6 до 3,8 на 100 тыс. человек);
    • количество больных алкоголизмом сократилось более чем на 37% (с 2082 тыс. человек в 2008 году до 1304,6 тыс. человек в 2017 году — на 778,1 тыс. человек);
    • заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами снизилась на 56,2% (с 121,5 до 53,2 на 100 тыс. человек) за период с 2008 по 2017 год;
    • смертность от транспортных травм всех видов снизилась почти в 2 раза (с 25 человек на 100 тыс. населения в 2008 году до 12,8 человек в 2018 году);
    • численность выявленных и учтенных детей и подростков, оставшихся без попечения родителей, снизилась более чем в 2,5 раза (с 126 тыс. в 2008 году до 50,5 тыс. в 2017 году);
    • число убийств в расчете на 100 тыс. человек снизилось более чем в 3 раза (с 16,5 в 2008 году до 5,2 в 2018 году. По статистике, 82% убийств в РФ совершались в состоянии алкогольного опьянения);
    • число самоубийств, связанных с уровнем потребления этанола, снизилось более чем в 2 раза (с 26,9 случаев на 100 тыс. человек в 2008 году до 12,2 в 2018 году);
    • доходы консолидированного бюджета Российской Федерации от акцизов на алкогольную продукцию увеличились в 2 раза (с 196,1 млрд руб. в 2011 году до 397,1 млрд руб. в 2017 году).
  • Ответить
    Сашок Рему'

    Спасибо не надо, нам бы свои проблемы порешать, а не новые притаскивать.
    Если у ОПГ — отобрать инструменты для реализации своих замыслов

    Так это не новые. Это альтернатива закладкам. Либо мутные чуваки на «улицах» (с сопутствующими разборками по разделу территорий и прочим), либо безобидные кладмены. Вариант — вообще без наркотиков — это в Ватикан, но не точно.
    Есть какое-то государство победившее наркотики?

    «ну что, будешь?» отлично понимают что надо ответить дяде.

    80% и попробует, если предложить. Это даже оптимистичный прогноз. Кто откажется в компании? Там ключевое, кто дальше пойдёт покупать для себя. Предлагать вам будут не крокодил.
    Если вы, например, клубный чел, чем заряжаться? Ну не редбулом же окрыляться, батарейка сядет рано))

    Там не было ни отталкивающих картинок, ни каких-то жутких историй.

    Да наплевать всем на жуткие картинки и отталкивающие истории. Это было не с ними, им точно повезёт, их обойдёт.
    Хоть обпоказывайтесь. Все нормальные люди проигнорируют, защитные механизмы включатся. Кто поверит, что именно их посетит «бэд трип» с суицидом или каким-нибудь криминалом сопутствующим? Обычный человек на это не запрограммирован, может это и к лучшему.
    Но если вас поймают даже с разовой дозой какой-нибудь химии для личного употребления — вам грозит реальная трёха. Понятно, что вы отмажетесь, но, возможно, задумаетесь.
    Когда всякие разные статьи в УК писались (типа 228) вы так же выступали — постойте, зачем, подождите, это же не решит проблему, они больные, будут злоупотребления, а вы продумали последующие шаги и прочее-прочее?

  • Ответить
    Александра Виграйзер > Игорь Ашманов контекст

    Их надо бережно лечить?

    Ну вы опять начинаете? Я же прямым текстом пишу, что когда есть деяние речь не о «бережно лечить», а о тюремной психиатрии, то есть тюрьме, но еще плюс с уколами — практика наработана достаточная. «Бережно лечить» — уместно, когда никакого деяния нет, но человек осознаёт нездоровую тягу, пытается с ней бороться, не допустить, чтобы мысли превратились в действия. Мне кажется, что в таком вот случае «бережное лечение» отвечает задачам превенции. Алгоритмы есть разные — возможно имеет смысл говорить о том, что должно быть несколько траекторий, из которых специалист должен выбирать подходящую.

    Мне кажется, ты путаешь случаи одиноких маньяков с массовой, практически неприкрытой, бытовой педофилией богатых и влиятельных людей. Там нет больных, есть развращённые подонки, пользующиеся вседозволенностью.

    Кажется мы тут докопались до базового расхождения. У меня нет никаких рецептов борьбы с «педофилией богатых и влиятельных». Более того, мне кажется, что концепция, которую мы обсуждаем, тоже тут не поможет. Поясню: «богатый и влиятельный» скажет охраннику и ему на золотом блюдечке принесут хард с такими перверсиями, что никакое аниме и близко не лежало. И никакое аниме во вконтактике им вообще не упало, грубо говоря. Ваша концепция она всё-таки работает на зачистку пространства, в котором обитает массовая аудитория. Никакие законы о запрете детского порно не мешали Эпштейну устраивать педофильские каникулы для элиты. Потому что большие деньги — другие законы. И, соответственно я изначально не рассматривала среду «богатых и влиятельных», поскольку это абсолютно другого рода проблема. Я же говорю об обществе за пределами «элитной прослойки». Соответственно по соотношению «больных» и «пресыщенных развратников» там срез другой, мне кажется (не уверена, интуитивно). И, если мы работаем с неэлитной средой и планируем модерировать её информационное пространство, то и меры должны отвечать задачам, возникающим в этой среде. На примере: мы узнаём, что в обществе есть срез сверхбогатых граждан, скрывающих доходы в офшорах. Хочется с этим бороться, но странно в этих целях заставить рабочих завода «Уралмаш» присылать в ФСБ чеки на все свои траты. (Я очень условно, не надо реагировать на аббревиатуру). А если мы боремся с серыми зп, то последнее (не в таком виде, но) может быть уместно.
    Короче, я про то, что надо очень внятно обозначать задачу, от неё уже танцует направление работы. А то вот мы с вами спорили, а оказалось, что вообще про разные проблемы говорили.

  • Ответить
    Александра Виграйзер > Сашок Рему' контекст

    Когда всякие разные статьи в УК писались (типа 228) вы так же выступали — постойте, зачем, подождите, это же не решит проблему, они больные, будут злоупотребления, а вы продумали последующие шаги и прочее-прочее?

    Когда статьи в УК писались мне был год. Я в 95 родилась.

  • Ответить
    ifp5 > Сашок Рему' контекст

    Есть какое-то государство победившее наркотики?

    На 100% нет, практически — Китай, где чудовищную наркоманию (по сравнению с которой наши 90-е кажутся раем) забороли до уровня одного из самых низких в мире. Пример Китая показывает что простые и жесткие меры отлично работают. Если барыг расстреливать и криминализовать потребление (т.е. чтобы попавшийся с дозой сразу заезжал на зону лет на 10), то уровень упадет в десятки, а то и сотни раз.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Ну, 282 писали позже, мне кажется.

    Вообще сама по себе 282 статья — хороший пример того тезиса, что я приводил выше: любой закон или норма — это система распознавания нехороших явлений с двумя типами неизбежных ошибок: пропуск цели или ложное срабатывание.
    Многие законы вводятся, а потом настраиваются по итогам реальной работы, так и прозошло с 282 статьёй, её ругали, тюнили, декриминализовывали и т. п.

    Сделать так, чтобы закон, норма, борьба с преступностью, великая стройка, война, репрессии, разгон демонстрации никого не задели зря и были няшными — нельзя. Можно улучшать соотношение FP/FN, но не безгранично.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > ifp5 контекст

    Пример Китая показывает что простые и жесткие меры отлично работают.

    Сейчас они так же жёстко взялись за цифровую наркоманию.
    Запретили женообразных блогеров кей-попа из Кореи, запретили биткоины, запретили показ и рекламу роскоши в сети, запретили цифровую дискриминацию в сервисах, запретили игры-стрелялки с красной кровью, ограничили игры для школьников по времени и т. п.

  • Ответить
    Александра Виграйзер > Игорь Ашманов контекст

    Ну, 282 писали позже, мне кажется.

    Не, и 228, и 282 были с самого начала. Там добавлялись статьи через точку. Типа 228.1, 282.3. Их так и отличают. Если номер порядковый — значит с самого начала была и только редактировалась. А если номер с точкой — после довнесли.

  • Ответить
    Александра Виграйзер > Игорь Ашманов контекст

    Сделать так, чтобы закон, норма, борьба с преступностью, великая стройка, война, репрессии, разгон демонстрации никого не задели зря и были няшными — нельзя. Можно улучшать соотношение FP/FN, но не безгранично.

    Ну да, верный тезис, разделяю абсолютно. Просто я, скорее, за то, чтобы инструмент изначально строился с хорошим соотношением, тогда и латать дыры и последствия FP и FN придётся поменьше. Тактика «глупой Эльзы» тут нормальная как одна из критических позиций. Другая вот, «адвокат дьявола» — тоже позволяет посмотреть с неочевидной стороны. Те вопросы, что я задаю (и еще могу) — вам должны бы, при хорошем раскладе, задавать журналисты нормальные. Так что вроде тренировочный полигон.

  • Ответить
    Александра Виграйзер

    Не, они в среднем не задают, с полуслова начинают блажить, кликушествовать и валяться в корчах на полу.

    «Это не вина моя, а беда», перефразируя одно культурное явление… Я знаю, к сожалению. Поэтому тут в комментариях и делаю для личного потребления «статью».

  • Ответить
    Каринэ Хаджи

    Непонятно, зачем создавать открытый реестр и давать к нему доступ даже для взрослых. Вредоносные ресурсы создаются взрослыми, а не детьми. Из реестра, где всё собрано в одном месте в результате получится только своеобразная открытая «библиотека» с материалами для использования.
    Идеальным было бы удалять вредоносные ресурсы и материалы, содержащиеся в них, без возможности восстановления, чтобы они не отравляли информационное пространство своим ядом. И задействовать для работы искусственный интеллект. Он действует беспристрастно.

  • Ответить
    Сашок Рему'

    На 100% нет, практически — Китай, где чудовищную наркоманию

    Думаю просто стало меньше тяжелых наркоманов, меньше криминала, как следствие, а остальных убрали из публичного пространства, т.к. они вполне безобидные. Уверен, что реальная численность принимающих амфетамины, мдма, травку и прочие «рекреационные» наркотики не падает, а растёт.
    Большинство людей принимающих подобные вещества мы в наркоманы с трудом запишем. Если всех их записывать, попадёт слишком дохрена людей) IT-шников очень много не досчитаемся. Сажать целыми офисами придётся ;-)

  • Ответить
    Евгений Морозов > Сашок Рему' контекст

    У меня есть обоснованные сомнения. Под многими из этих веществ эффективно работать в IT невозможно. После регулярного употребления некоторых из вышеназванных, однозначно происходит деградация умственных способностей. Я лично видел не раз, и продолжаю видеть (например, сосед у меня употребляет, он не из IT, но с каждым годом общаться с ним становится всё сложнее, а в IT он бы вообще не смог, он уже никакую работу выполнять не способен, даже уборку дома).
    Не знаю, разве что если под IT иметь в виду находиться в офисе IT-компании и делать вид, что делаешь работу…
    Исключения, возможно, бывают, потому что каждое вещество оказывает немного разный эффект на разных людей, и у всех разные предрасположенности. Очень легко попасться на «ошибку выжившего».

  • Ответить
    Игорь Ашманов > Евгений Морозов контекст

    В основном, мне кажется, все эти вещества, прежде всего кокаин и разного рода амфетамины, распространены скорее в околоайтишной тусовочке, то есть в среде пиарщиков, маркетологов, дизайнеров, инвесторов, журналистов.
    То есть среди людей, у которых нет измеряемых результатов и регулярной работы, но зато есть необходимость вдохновенно врать, «креативить» и тусоваться.
    Я, впрочем, не очень в курсе, у нас в компаниях как-то этого не видно.

  • Ответить
    dmitry.leontiev@mantle3d.com

    мне уже смешно читать это обсуждение 228 со стороны людей, которые не знают как дело обстоит на самом деле в данной конкретной области. ни в общем, ни на конкретных примерах.
    вся «цифровая» часть наркомании уже давно в попсе типа «русского рэпа» с одной стороны, даркнета, в который барыг загнал наркоконтроль с другой, и молодежной субкультуры в которой ты крутой если ты бунтарь против системы, мамки с папкой и весь такой четкий подпольщик — с третьей.
    Никаким образом ваши запреты или удаление контента не помогут здесь. Все эти инициативы приведут лишь к долбежке по вполне лояльным гражданам. Потому что их легче «ловить».

  • Ответить
    dmitry.leontiev@mantle3d.com > Роман Эсторских контекст

    Вымерли героинисты в 90х-2000х. Просто физически вымерли. В моем родном поселке герыч уложил в землю практически всю бандоту и на этом торговля героином сама прекратилась.
    Люди хотят забить пустоту в жизни и используют наркотики.
    У любой наркоты есть целевая аудитория. Нищие жабаются бодяжным крокодилом, бедные — водкой или солью, чуть выше бедных — фен, середнячок — гашик, дальше трава идет, а бохема жрет кокс потому что там цена в районе 10к за дозу. Кто-то адреналиновый наркоман: рискует жизнью, прыгает с парашутом с горы на велике сигает, по краю крыш высоток ходит или зацеперством промышляет. Опять же — это все по платежеспособности ранжируется.
    Разумеется пропаганду наркоты надо запрещать, но просто запретом это не решается. Надо давать молодежи явно видимые социальные лифты. Чтоб буквально в школах методички раздавали про гранты для школьников, студентов. Что вот твой шанс. Придумай, стань успешным. Я в свое время просто не знал что такое есть. И большинство откажется от наркоты, ибо дофамин и эндорфин вставляют сильнее.
    А те кто останутся. А и пусть. Они тоже все понимают.

  • Ответить
    Евгений Морозов > dmitry.leontiev@mantle3d.com контекст

    Сомневаюсь, что это связано с доходом, социальными лифтами и т. п.
    Я знаком/был знаком с очень многими людьми, употрябляющими вещества, и большинство из них: богатые, рантье, золотая молодёжь.
    У меня сложилось впечатление, что это скорее от избытка свободного времени и нежелания заниматься чем-либо ещё.

  • Ответить
    Игорь Ашманов Сам себе компания

    «мне уже смешно читать это обсуждение»

    Довольно дешёвая попытка занять «позицию с приставкой сверху» на уровне лексики — влезть в обсуждение, начав со слов «мне с вас смешно». И заезженная.
    Не делай так, хипстор, здесь приличная публика степенно дискутирует, а не вот это всё.

    Разумеется пропаганду наркоты надо запрещать, но просто запретом это не решается.

    Разумеется.
    Но разумеется ли? Нигде ни в обсуждаемых документах, ни в обсуждении выше не говорилось, что это «решается просто запретом».

    Речь шла исключительно о том, чтобы убрать грязь из инфопространства, сделать его более чистым, понизить концентрацию дерьма.
    Что, очевидно, может быть только полезно, если только ты не сторонник уринотерапии и копрофагии для здоровья.

    Надо давать молодежи явно видимые социальные лифты. Чтоб буквально в школах методички раздавали про гранты для школьников, студентов. Что вот твой шанс. Придумай, стань успешным.

    Это очевидное соображение, давно известное, многое уже делается, олимпиад, грантов, конкурсов, Артеков разных — полно.
    Сейчас уже полно и спортивных центров, бесплатных секций и т. п.
    Просто занимаюсь этим не я, а более другие люди.

    Но, как ранее сказали, причина наркомании — вовсе не только и не столько в социальной сфере. Ширяются, жабаются, нюхают, дуют и что там ещё (я не специалист, никогда не потреблял этих веществ, для изучения лексики для реестра токсичных тематик привлеку специалистов) — зачастую очень сытые и обеспеченные слои общества.

    Я про таких немного знаю в ИТ-сфере, среди бизнесменов и чиновников, там проблема детей-мажоров в полный рост.
    Мы же изучаем проблему школьных расстрелов, суицидов — там тоже не в социальных лифтах дело.

    Кроме «нехватки социальных лифтов», «отсутствия национальной идеи», «пропаганды общества потребления» и т. п., есть у нас общая, мало пока осознанная обществом и государством проблема цифровизации самого этого общества — родители с малых лет суют ребёнку смартфон вместо соски, чтоб отстал, а там — могучая цифровая зависимость от создателей ОС, цифровых экосистем, лент сообщений и т. п., специально внесённая и развиваемая разработчиками, а также охотящиеся на детей самостоятельные хищные сущности.
    Таковы и наркоторговцы, и кардеры, и скулшутеры, и педофилы, и суицидники, и АУЕшники, и «челленджи» и руферы, и зацеперы, и сектанты, и псевдоброкеры, и создатели пирамид, и бьюти-блогеры, и анорексички, и лгбтшники и т. п.

    Хищники никуда не денутся, если детям предложить в офлайне и онлайне больше олимпиад, грантов, «обучения бизнесу» (тоже токсичная дрянь, кстати), больше 3-Д принтеров в фаблабах и т. п.
    Для этих хищников цифровая среда — дом родной, они сами оттуда — не уйдут.
    Тут уже обсудили, насколько цифровая среда дала новое рождение наркоторговле.

    И рассуждение «а вот вы сначала сделайте нам идеальное общество со сверкающими социальными лифтами, а потом, может быть, и грязь из интернетов убирать не придётся» — типичная ложная дилемма.
    Всё равно что сказать — да не надо фильтровать водопровод, пока в провинции нет кортов для большого тенниса и филармоний на каждом шагу.

    Документ, который здесь обсуждается — исключительно про токсичность цифровой среды, не про «позитивный контент» и «социальные лифты».
    Делать надо и то, и другое. Параллельно.

    Я лично «позитивным контентом» не занимаюсь, дело это стрёмное, слишком денежное и с размытыми критериями. Я пишу про токсичность контента и общественную деятельность.

  • Ответить
    Сашок Рему'

    И большинство откажется от наркоты, ибо дофамин и эндорфин вставляют сильнее.

    Ну вот приехали. А что по-вашему происходит при использовании разных «приколюх»? Подсказка: связано с дофамином, эндорфином и прочими «-минами» отвечающими за удовольствие.

    После регулярного употребления

    Это как считать употребление. Считать только марафонцев? Тех кто практически не слезает длительный срок. Или записывать в наркоманы и тех, кто раз в неделю на выходных во время выхода в свет, что нибудь употребляет?
    Я в детстве общался с очень большим кругом людей. Люди были абсолютно из разных слоёв, с разными достатком, разных субкультур. Объединяли новые увлечения. При том, что я сам никогда ничего не употреблял (а тогда даже не пил алкоголь), в начале нулевых употребляли что-нибудь по-моему почти все кого я знал (а это даже не сотни людей).
    Так что у меня иллюзий на тему — а кто же эти люди, которые употребляют — никаких нет.
    С годами просто интервалы сдвигаются частоты «разового» употребления и смотрят на приключения молодости с иронией. Раньше раз в неделю, теперь раз в полгода.

    скорее в околоайтишной тусовочке

    Да во всех тусовочках ;-) Вот как в тусовочку собираются, так и начинается поиск новых горизонтов. В одиночку, как правило, просто бутылочку посасывают дома))

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    Евгений Морозов > Сашок Рему' контекст

    Тут много ошибок, в т. ч. ошибка выжившего, про которую я уже говорил. Представим воронку: входит в неё 100000 пробующих вещества, 95000 из них неспособны контролировать потребление, втягиваются и деградируют. На выходе из воронки — 5000, которые могут оставаться в рамках «не чаще раза в неделю» или «не чаще, чем раз в полгода».
    Точные пропорции не знаю, и не уверен, что их кто-либо считал, но думаю, что приблизительно такие.
    Кроме того, именно сидеть и писать код под этими веществами практически невозможно. Качественный код. Заниматься болтологией какой-нибудь, наверное, вполне возможно.

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    Вот новость в тему:
    https://tass.ru/obschestvo/13595009?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

    МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Верховный суд РФ в среду удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании движения «Колумбайн» террористическим, передает корреспондент ТАСС.

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    «Удовлетворить административный иск Генеральной прокуратуры, признать движение „Колумбайн“ террористическим», — постановил суд. Решение суда должно начать применяться немедленно. Рассмотрение административного иска прошло в закрытом режиме. Суд огласил только резолютивную часть решения, его мотивировка остается неизвестной.

    «За организацию либо участие в деятельности террористической организации предусмотрена уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы», — сообщили журналистам в пресс-службе Генпрокуратуры. Там также отметили, что деятельность организации координируется через интернет.

    По данным Генпрокуратуры, в социальных сетях создаются тематические группы, осуществляется психологическая обработка по снятию у молодежи и подростков морального запрета на применение насилия и совершение убийств. «Под воздействием насильственной идеологии „Колумбайна“, а также массированной пропаганды [его] участниками совершаются резонансные преступления террористической и общеуголовной направленности», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

    Как установлено прокуратурой и подтверждено в суде, «Колумбайн» основан на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций. «Ее участники отрицают общепринятые моральные принципы и нравственные ценности, пропагандируют девиантное поведение, суицид и насилие как норму жизни и способ достижения своих целей», — сообщили в Генпрокуратуре.

    Понятие «колумбайн» вошло в обиход массовой культуры после трагедии в одноименной американской школе в 1999 году, когда двое учеников убили 13 человек, еще 23 человека получили ранения. В некоторых странах мира, в том числе в России, появились тематические сообщества в социальных сетях, посвященные этим событиям и восхваляющие организаторов убийств.

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    Игорь Ашманов Сам себе компания

    В Совете по правам человека, кстати, обсуждали это довольно бурно — предсказывая разные риски и проблемы.
    Я попросил Крибрум подготовить для СПЧ справку (см. ниже) по признанию Колумбайна террористической организацией. Она была использована для обращения в Прокуратуру.

    Признание движения «Колумбайн» террористической организацией: за и против
    Краткая аналитическая справка

    Компания «Крибрум"
    20.01.2022.

    1. Есть ли в движении Колумбайн признаки организации, одной или многих?

    1.1. В ходе исследований «Крибрумом» темы школьных расстрелов (скулшутинга) в информационной активности участников такого рода сообществ были выявлены следующие виды целенаправленной и систематической деятельности:

    • создание сайтов и сообществ, перевод контента с английского, размещение фотографий, видео, текстовых материалов;
    • регулярное администрирование и модерация контента и форумов сообществ;
    • наличие перекрестных ссылок и рекламных объявлений на иные деструктивные сообщества, посвященные темам серийных убийств, маньяков, суицидальному контенту, наркотикам, шок-контенту и т. п.;
    • управление сообществами различных деструктивных тематик одним владельцем;

    и т.п.
    Эти данные могут свидетельствовать о наличии сетевого организованного сообщества с четкой структурой и системой распределения обязанностей, одного или нескольких.

    1.2. Однако, сейчас в российской в правоприменительной практике отсутствует понятие «организованного сообщества в Сети», что в дальнейшем может затруднить выявление таких сообществ, доказательство наличия в них организации и привлечение администраторов и участников сообществ к уголовной ответственности.
    Согласно проведённой по запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации психолингвистической экспертизе (АНО «Центр содействия развитию гуманитарных экспертиз «Независимый эксперт»), ряд документов («Дневники» Клиболда и Харриса («Книга боли печали» и «Книга бога» соответственно), а также «манифестов» российских «стрелков» (т.н. «керченский стрелок» и «пермский стрелок»)
    «могут использоваться в качестве основного, «программного» идеологического источника для лиц, намеревающихся совершить аналогичные насильственные, террористические действия, а также для лиц, разделяющих аналогичные радикальные убеждения».

    Эти материалы крайне опасны тем, что предлагают и часто навязывают подросткам «красивый» способ манифестации себя, романтическую «упаковку» ухода из жизни (практически все психологи и психиатры, исследующие проблему школьных расстрелов, сходятся в том, что это форма самоубийства).
    Тем не менее, сам факт распространения в Сети подобных материалов не является основанием для присвоения статуса преступной группы для последователей субкультуры.

    Согласно ст. 205.4 УК РФ «Организация террористического сообщества и участие в нем», террористическим сообществом может являться «устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся в целях осуществления террористической деятельности либо для подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма, а равно руководство таким террористическим сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями».

    Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 N 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»):
    «Под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т. п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий».

    1.3. Кроме того, по законам Российской Федерации преступников, связанных с субкультурой «Колумбайн», сейчас сложно обвинить в терроризме, так как их мотивом должна была быть дестабилизация органов власти и воздействия на принятие ими решений (из понятия «террористический акт» согласно ст. 205 УК РФ).

    Вывод:
    Таким образом, в настоящее время на законодательном уровне необходимо ввести более точное определение понятий «террористическое сообщество в сети Интернет», «экстремистское сообщество в сети Интернет».

    2. К чему может привести законодательное решение о признании «Колумбайна» террористической организацией
    Признание субкультуры «Колумбайн» террористической организацией может привести к уголовному преследованию участников тематических сообществ в соцсетях, в том числе подростков.

    2.1. Ответственность

    • ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Данная статья видится наиболее «применимой» после признания субкультуры «Колумбайн» террористической организацией, поскольку позволит привлекать к ответственности создателей и распространителей тематического контента;
    • ст. 205.5 УК (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), предусматривающей лишение свободы на срок вплоть до пожизненного. Может быть применима к организаторам сообществ.
    • ответственность по ч. 2 ст. 205.5 УК об участии в террористической организации наступает с 14 лет.

      2.2. Возможные последствия

    • осложнение психолого-педагогической работы, направленной на выявление потенциальных стрелков и предотвращение насилия в учебных заведениях, так как разговоры с учащимися, которые становятся потенциальными подозреваемыми, на подобные темы можно будет квалифицировать как участие в террористической деятельности;
    • недонесение учителями и преподавателями возможных сведений и планов совершения такого рода преступлений может впоследствии квалифицироваться как несообщение о преступлении (ст. 205.6 УК).

      • 2.3. Количество групп и сообществ «Колумбайн» на сейчас

      Согласно данным из открытых источников информации (со ссылкой на Генеральную прокуратуру Российской Федерации), в настоящий момент в социальных сетях действуют более 4 тысяч сообществ и групп «колумбайнеров» (https://t.me/rybar/23545).
      Наши исследования согласуются с этой оценкой по порядку величины.

      3. Обоснованны ли опасения про возможную фабрикацию дел ради «звёздочек» и «палок»
      Активное привлечение участников подобного рода сообществ к уголовной ответственности возможно, однако если взять правоприменительную практику в отношении участников признанного экстремистским общественного движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), информация о котором также активно распространяется в группах и сообществах социальных сетей, то пока можно увидеть другую картину.
      В СМИ имеется информация всего о 18 уголовных делах, возбужденных в связи с деятельностью АУЕ как экстремистской организации, за полтора года с момента признания общественного движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистским (с 17.08.2020 года):
      https://samara.sledcom.ru/news/item/1645866/
      https://www.uralweb.ru/news/crime/534984-v-sverdlovskoy-oblasti-vliyatelnogo-vora-v-zakone-podozrevayut-v-ekstremizme.html
      https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1636262/%D0%B4%D0%BE%D0%B1
      https://t.me/SIL0VIKI/38701
      https://t.me/extrmizmKuzbass/1218
      https://t.me/operdrain/27508
      https://maikopsky-adg.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=17945446&case_uid=027f2bc3-bdd8−4323−8843−6e0642642002&delo_id=1540006
      https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1625260/
      https://epp.genproc.gov.ru/web/proc77/mass-media/news?item=64845401
      https://www.kommersant.ru/doc/4948303
      https://vkirove.ru/news/2021/07/22/aue_shnik_iz_kirovskoy_kolonii_popal_pod_sledstvie_za_ekstremizm.html
      https://hab.aif.ru/incidents/v_habarovske_na_osuzhdennogo_vozbuzhdeno_delo_za_ekstremistskie_risunki
      https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1562704/
      https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1562560/
      https://tass.ru/proisshestviya/10937835
      https://moscow.sledcom.ru/news/item/1549373/
      https://www.mskagency.ru/materials/3096051
      https://epp.genproc.gov.ru/web/proc08/mass-media/news?item=58617902

      Можно предположить, что такие дела сейчас расследовать и доказывать довольно трудно, в частности из-за специфического характера функционирования сетевых сообществ, а также в связи с отсутствием в законе чёткого определения таких сообществ, о чём было сказано выше.

  • Ответить
    Александра Виграйзер > Игорь Ашманов контекст

    Краткая аналитическая справка

    Ну вот, теперь хочется попросить Юру выделить эту справку в отдельный пост и обсуждать её отдельно.

    Таким образом, в настоящее время на законодательном уровне необходимо ввести более точное определение понятий «террористическое сообщество в сети Интернет», «экстремистское сообщество в сети Интернет».

    О, вот это просто отличная тема, ровно про это писали недавно, что сегодняшняя норма она работает для угроз старого типа. И не учитывает то, что реальность сильно поменялась. Но честно говоря, мне уже кажется, что возможно назрела необходимость нового УК.

    В СМИ имеется информация всего о 18 уголовных делах, возбужденных в связи с деятельностью АУЕ как экстремистской организации, за полтора года с момента признания общественного движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистским (с 17.08.2020 года):

    Надо всё-таки запросить ФСБ и СКР и может быть суддеп. Не думаю, что будут сильные расхождения в цифрах, но интересно статистику бы собрать. В целом вообще интернет-преступления, расследования их и статистика — тема для хорошего большого исследования.

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    dmitry.leontiev@mantle3d.com > Игорь Ашманов контекст

    Речь идет о детях, а значит надо сперва понимать как они думают. В возрасте, на который нацелена пропаганда наркоты (в начале 90х точно также всех сажали на курево я лично свидетель как дети в подвалы бегали покурить сигу) — дети хотят быть независимыми. Это биологическая программа такая, её не переломать. Наркоту им предлагают как часть независимого поведения: будь гангста, будь крутым, кури косяки ватзап йоу мазафака. АУЕ ровно поэтому же механизму распространяется. И перешибается это картинкой «ауешник поехал на зону где его обоссали», «сел на наркоту — в 25 нищий бич», и в то же время «вася из 10б придумал робота, выиграл конкурс на грант и теперь посмотрите какая у него тачка и телки». Нужна контрволна, чморение аушеников и подобных им как IRL так и в инете. Вот на это молодежь поведется просто из стайного поведения. Люди любят толпой на слабого.
    Я ведь с вами согласен что надо отнимать госбабло у либердоидов от «культурки». Причем в отличие от вас считаю что надо это делать безусловно, но с какой нибудь доброй формулировкой: «для повышения конкуретности в креативной среде».
    Но я против упоротых запретов без ограничений, потому что я уже вижу как оно реализуется на западе, и у нас в части жижепропаганды. Это будет совок, в котором будет одно правильное мнение партии.

  • Ответить
    dmitry.leontiev@mantle3d.com > Евгений Морозов контекст

    Оооо, я вас расстрою. Дубасят очень многие и они как раз могут контроллировать себя. Мотивацию я уже описал: это затыкание дыр в своей жизни.
    Я не дубашу потому что упоротый, придумал процессор, игру, на ней хочу заработать на производство проца. Делов там уйма сижу делаю, поэтому «свободного времени» нет. У знакомых такого нет: дом, работа, «отдых» вида пойти куда-то посидеть побухать, пойти на концерт и прочая дурная дичь. Люди отдыхают бездельничая, а это скучно. Поэтому они и «ускоряются».

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    pvp

    Есть маленькая проблема: «общественных движений «АУЕ» и «Колумбайн» никогда не существовало. Существовали разрозеннные группы чуваков, исповедующих «блатную романтику» и обсуждающих «скулшутинги». Но запрещать их по отдельности нашим борцам с экстремизмом было в лом, поэтому их объявили «всероссийскими общественными движениями» и запретили сразу оптом.
    То есть, фактически запрещены не движения, а некая система взглядов, воззрений и прочего, а также хрен знает что еще. Что конкретно — мы никогда не узнаем, потому что ВС решения о запрете не опубликует, чтобы не нарушали «безопасность Российской Федерации». С такой логикой можно запретить «общественное движение людей, не любящих вареный лук в супе» и начать с ним яростно бороться.
    По итогу — мы имеем следующее. Что за «общественное движение» такое — никто не знает, по каким критериям к нему причисляют — тоже. Что открывает безбрежный простор для толкований и натяжения сов на глобусы.
    Кроме того, у нас запрещена и «символика экстремистских организаций», но что это за «символика» — тоже бог весть. Последствия — примерно такие же, как и см. выше.
    Кроме того, «колумбайн» у нас признан сразу «террористическим», что потенциально грозит уже всем читателям таких материалов — и уже уголовкой по статье 205.6 УК, карающей за недонесение о таком преступлении как «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» (205.2). Под «оправданием» и «пропагандой» тоже может пониматься много чего, особенно если этому помогут разные «кунилингвистические эксперты».
    И все это — разумеется, для защиты детей…
    «Владелец «Быстроупака» был чрезвычайно доволен.
    «Красиво составлено, — решил он, — под таким соусом и деньги дать можно. В случае удачи — почет! Не вышло — мое дело шестнадцатое. Помогал детям, и дело с концом».»

  • Ответить
    dmitry.leontiev@mantle3d.com > Игорь Ашманов контекст

    Не хищники никуда не денутся, а сознательные враги из соседней страны. Решается эта проблема очень просто: обязать все соцсети скрывать контент загруженный из-за рубежа при выдаче лицам до 18 лет. shadow-ban по IP.
    Что касается местных проксей, это статья за сокрытие преступлений. На то они и местные. Но эти меры должны быть адресными и направленными на иностранных агитаторов, чтоб работали как надо и не работали так, как захочет какой-нибудь местный региональный царёк. Иначе эта инициатива будет бомбить воронеж.

  • Ответить
    dmitry.leontiev@mantle3d.com > Евгений Морозов контекст

    Наркота недешево стоит. Если отбросить совсем убийственные вещества типа солей то неудивительно что ширяться постоянно могут позволить себе обеспеченные люди. Остальные бухают или на солях деградируют в овощей и в могилу. Поэтому и остаётся «золотая молодежь» она просто медленнее расходуется.

  • Ответить
    Игорь Ашманов > pvp контекст

    «"общественных движений «АУЕ» и «Колумбайн» никогда не существовало. Существовали разрозеннные группы чуваков, исповедующих «блатную романтику» и обсуждающих «скулшутинги».

    Откуда вам это известно, Павел?
    Вы в соцсетях видите свою ленту и немного вокруг, твиты, посты и перепосты френдов. Которых у вас несколько сотен.

    Как вы ухитрились установить факт отсутствия таких «движений»?
    Там десятки тысяч групп. С миллионами пользователей.
    Вы во все зашли, все их почитали, изучили?
    На какие данные о соцсетях вы опираетесь?

    «И все это — разумеется, для защиты детей…»

    Разумеется. Детей-то убивают. Массово. И планируют убивать.
    Между керченским стрелком в 2017 и казанским в 2021 ФСБ и МВД арестовали 38 человек, которые уже натащили домой оружие, патроны и взрывчатку, уже спланировали теракт.

    Вы же не будете отрицать реальные трагедии и реальную угрозу?

    Значит, вы отрицаете метод решения проблемы, который вам лично кажется неправильным.

    Я даже не буду доказывать, что он правильный — это мне самому не очень ясно. Дело сложное.

    Но какой у вас лично опыт решения подобных проблем? Каков вес у вашего скепсиса?

  • Ответить
    Роман Эсторских > Игорь Ашманов контекст

    Нет, почему, получилось, у нас упало потребление в разы, количество алкогольных смертей — тоже.

    Я тут сравнивал только с точки зрения маркетинга. Если рекламу сигарет я не смогу вспомнить в обозримом горизонте вообще (около 10 лет ее не видел). То реклама алкоголя, появляться даже сейчас. Только в этом плане -не получилось.

  • Ответить
    Роман Эсторских > dmitry.leontiev@mantle3d.com контекст

    Вымерли героинисты в 90х-2000х. Просто физически вымерли. В моем родном поселке герыч уложил в землю практически всю бандоту и на этом торговля героином сама прекратилась

    И не только в вашем. Куда делись старые «героиновые наркоманы» — понятно всем. Вопрос стоял в следующем: не понятно по какой причине их место не заняли новые.

    Надо давать молодежи явно видимые социальные лифты. Чтоб буквально в школах методички раздавали про гранты для школьников, студентов. Что вот твой шанс.

    Так-то, но так — и спорить с этим не кто не будет. Но только этого недостаточно. Если бы это помогало, то в США — данной проблемы среди чернокожего населения не существовало бы с начала — середины 90-х. Но как то прогресса там не так что бы наблюдается.

    В возрасте, на который нацелена пропаганда наркоты (в начале 90х точно также всех сажали на курево я лично свидетель как дети в подвалы бегали покурить сигу) — дети хотят быть независимыми.

    Откуда такая повальная мода появилась — рассказывать, как было в 90-х. Вы думаете, что большинство находящихся здесь имели счастье не застать тот гавёный период. Или провели его в более благополучных странах? Как было в 90-х уже не работает как было в 10 тоже. Не что не стоит на месте.

    Оооо, я вас расстрою. Дубасят очень многие и они как раз могут контроллировать себя. Мотивацию я уже описал: это затыкание дыр в своей жизни.

    Я сейчас не оскорбляю, просто интересные рассуждения на этот счёт. Я действительно знаю людей, которые «предположительно» употребляют. Но их ничтожно мало в моём окружении. Абсолютное большинство заняты: работой, семьёй, увлечениями и так далее. Может быть проблема в том что вы выбираете — тех кто дубасит?

    Наркота недешево стоит.

    Спорный вопрос. Для детей — наверное.

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    Роман Эсторских

    А по поводу антитабачной или антиалкогольной компании проведённой — это отличные результаты работы государства. Кстати, весьма плохо освящённая — государством! Но вот что забавно ровно поэтому «оппозиция» и не набирает значительной поддержки в широкой части общества. А не потому «кровавая Гребня» — не даёт им голову поднять. Так как в отличии от идеальных строителей светлого бедующего нашей родины — Государство постоянно что-то делает. Да иногда (часто) криво и с перекосами, но делает. В отличии от «аппозиции» — если сейчас включить какой ни будь канал «оппозиционный» — то мы увидим: говорящая голова — эту самую голову посыпает пеплом смачно обсасывая кровавый режим и его прошлые, текущие и будущие неудачи — и рассказывает, как будет в хорошо, когда они чистые, честные и с прямыми руками придут к власти. И сейчас не нужно что-то пробовать изменить, нужно посвятить все время борьбе за светлое бедующие. Ну и финансово это борьбу поддерживать. И так из года в год уже десятилетия — повестка меняется, так как проблемы, которые были актуальны часто решаться — сюрприз без этой оппозиции силами «кровавого режима» — а оппозиция все продолжает борьбу.
    Раз уж тема косвенно касается It — можно вспомнить про «ГосУслуги» — не знаю помнит кто или нет, когда они создавались стоял вой: «цифровой гулаг», «роспилбабала» «государственная не компетенция в it — секторе» и т. д. -Всего и не вспомню. Ну вот прошло уже прилично лет скоро «ГосУслуги» будут отмечать уже третий юбилей. И сервис нормально работает, не без проблем — но в каком проекте такого масштаба их нет? От себя добавлю — если кто-то тут делал гражданство России через такой госорган как «УФМС» — наверное сейчас вздрогнет — так вот когда появилась возможность частично закончить эту экзекуцию через «ГосУслуги» — вот земля и небо. Теперь не нужно занимать очередь для подачи документов в 11 часов вечера спать в машине чтобы в 8 утра быть 3 или 4 в очереди. Записываешься через приложения приходишь в «МФЦ» ко времени и все. Революция на уровне электрификации наверное -для меня так точно. За это я очень благодарен. А говорящие головы все там же продолжают рассказывать, как лучше жизнь устроить.
    И в этом одно из самых больших поражений власти они полностью отдало информационное поле в руки людей которые не смогли создать конкуренцию в информационном поле.
    Стоит отметить отдельно: Максим Кац и Илья Варламов — хоть к ним я и не испытываю эмпатии — но действительно заниматься полезными вещами.

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    Роман Эсторских

    Плохо то что под определение террористическая организация попало движение «колумбайн» — сюда больше бы подошло деструктивная — или кой-то другой термин. Ибо тероризм — это способ политического давления. А вот движения — это чистый деструктив. И несмотря на то, что конечный результат в виде теракта один и тот же, но различия радикальны.
    Отсутствия источников финансирования, выбор места преступления и самое главное мотивы. Поэтому и борьба/способы выявления разные.
    Вообще если из этой ветки, можно подчеркнуть полезное то это: нет универсального решения для любой проблемы. На примере «серой зоны» — которая в себя включает целый коктейль проблем в виде: Наркотиков, Педофилии, Чайлд Фри, АУЕ и т. д. Каждая из них требует уникального подхода к каждой проблеме.
    Кстати, а замещение контента. Там, где это можно рассматривается как вариант противодействия?

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    Сашок Рему'

    Кроме того, именно сидеть и писать код под этими веществами практически невозможно. Качественный код.

    Это примерно как бохема жрет кокс потому что там цена в районе 10к за дозу.
    Кокаин продаётся граммами, дальше разбивается на треки (они же дорожки). И каждый сам регулирует количество треков за день)), а не вот эти «10к за дозу». Если принять сразу грамм, то вы скорее всего сдохнете :)

    Кроме того, именно сидеть и писать код под этими веществами практически невозможно. Качественный код.

    «мне кажется» :-)
    С точки зрения профилактики — правильно. Ничего хорошего под действием рекреационных препаратов не может быть написано!
    Но это пропаганда в пользу здорового образа жизни. Мало общего с действительностью.

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    ifp5 > dmitry.leontiev@mantle3d.com контекст

    Надо давать молодежи явно видимые социальные лифты. Чтоб буквально в школах методички раздавали про гранты для школьников, студентов. Что вот твой шанс. Придумай, стань успешным. Я в свое время просто не знал что такое есть. И большинство откажется от наркоты, ибо дофамин и эндорфин вставляют сильнее.

    Это заблуждение и нигде и никогда так не работает. Точнее работает, только мотивированной молодежи, которая начнет развиваться и ездить на социальных лифтах — ее, дай бог, два процента. Ну вот взять нынешний Интернет — есть и литература практически любая и шедевры культуры и учиться можно практически чему угодно (и социальных лифтов гораздо больше чем тех кто на них хочет сесть). А вместо этого усредненный молчел смотрит/читает каких-то кретинских дегенератов в соцсетях (что далеко не самый плохой случай).

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    Александра Виграйзер > Роман Эсторских контекст

    И не только в вашем. Куда делись старые «героиновые наркоманы» — понятно всем. Вопрос стоял в следующем: не понятно по какой причине их место не заняли новые.

    Господи, да понятно всем, кто минимально рыночек мониторит. Я вам переложу (без снобизма, реально) на понятный пример. Вы спрашиваете: «понятно куда делись старые кнопочные телефоны (сломались), непонятно, почему их место не заняли новые». Хотя если поставить вопрос так — вам будет очевидно, что появились смартфоны и в том числе дешевые. Обсуждению проблем рынка наркотиков (и вообще любых чёрных рынков) очень мешает то, что рынок этот «сенсационный», поэтому нормальной аналитики о процессах не почитать — только вопли, ужастики, романтизацию и прочий мусор. На самом деле там действуют обычные законы экономики, процессы такие же как везде. Монопсонии там, монополии, рыночные разборки, борьба за потребителя.
    Героин в 90-х — не дешёвый, но доступный. Только в доме, где я росла с моего рождения до 2003, примерно, повязали примерно пятерых распространителей. Этнические ОПГ предпочитали героин, границы были дырявые, потоков много. Предложения — завались. Параллельно с этим — переживала пик популярности и придонная «аптечная» наркомания — причины те же, только еще дёшево. Если посмотреть на американский рынок, там всё было очень похоже, только из-за региональной специфики вещества другие — амфетамин, кокаин/крэк, марихуана. У нас же под боком был крупнейший производитель героина, проницаемые границы со С.Азией. Логика, кажется, понятна?
    Но время шло, ассортимент веществ увеличивался. Пока платформ не было, рынок не сильно менялся, потому что вещество недостаточно синтезировать и произвести — нужен канал распространения, а те, кто торговал героином, брать себе непонятную фигню (а с ней и химика в долю) не стремились. А потом… Ну, а потом вдруг оказалось, что платформы на этом рынке тоже всё изменили. Позволив производителям обойти консервативных мафиози из прошлого поколения и предложить свой товар потребителю напрямую. К тому же платформы были очень удобны, пользовательский путь стал проще (10 кликов на сайте вместо поисков пушера в физическом мире). Технологическая революция. На площадках классические наркотики поначалу были редкими, стоили дорого, когда «старый бизнес» потихоньку начал туда вылезать со своим классическим ассортиментом, уже была сформированная ценовая политика, определившая и потребительское поведение. Демпинговать не было смысла. Героин — дорого, мефедрон — дёшево — все зарабатывают. При этом синтетика может позволить себе демпинг, а героин/кокаин — нет. Потому что продавцу, который работает тут, нужно отбивать издержки.
    Я выше советовала книгу «Наркономика», почитайте. Это очень скучное (потому что всё реально скучно) чтиво, но невероятно полезное. Прививка трезвомыслия.

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    Александра Виграйзер > Игорь Ашманов контекст

    Никогда не понимала, почему одно исключает другое… Ну реально, вот человек задаёт вопросы по теме, в которой я относительно компетентна и могу посоветовать литературу. Я отвечаю (упрощённо, здесь всё не напишешь) и советую литературу по теме. Мне кажется, что это нормальный подход. Если я буду участвовать в дискуссии по Чеченским войнам — отошлю к хорошим мемуарам, Норину и другим исследованиям.
    Мы тут обсуждали как бороться с распространением наркотиков. Кажется логичным, что чтобы с чем-то бороться, стоит изучить как это работает. Есть отличная книга, которая помогает в решении задачи «изучения». Что мне, вместо неё к Овидию отсылать?
    Не понимаю подход.

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