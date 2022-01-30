27 января был опубликован список поручений

Президента РФ по итогам встречи с

советом по правам человка (СПЧ).

Первым пунктом значится поручение «рассмотреть

представленные президентом акционерного

общества «Крибрум» Ашмановым И.С.

предложения по реализации проекта

создания саморегулируемого реестра

токсичного контента в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» в целях защиты

несовершеннолетних и при необходимости

принять соответствующие меры поддержки"

(ответственный — С. В. Кириенко).

Игорь предоставил нам полный текст

доклада для СПЧ, редакция Roem.ru публикует

его с незначительными поправками

Юрий Синодов, Roem.ru

Помимо запрещённого законом контента в Интернете, который блокирует Роскомнадзор, существует также обширная серая зона деструктивного и вредоносного контента: группы про серийных убийц, шок-контент, школьные расстрелы, идеология бездетности (чайлд-фри), ненависть к семье и материнству (ЯжМать), радикальный феминизм, уличное насилие: культ грубой силы (оффники), ультрадвижение (ультрас, околофутбола, лесное движение, хулиганы), АУЕ, аниме с насилием и сексуализацией детских образов, педофилия, ЛГБТ+, зоофилия Фурри, аутодеструктив: депрессия, причинение вреда себе, суициды и прочее.

Этот токсичный контент не запрещён, законных оснований для блокирования его в сети и преследования его распространителей — нет.

Между тем, токсичный контент противоречит основным ценностям России, её стратегическим документам, приоритетам и программам.

Пример: повышение рождаемости и защита семьи и семейных ценностей — один из приоритетов внутренней политики Российской Федерации — следовательно, радикализованные группы чайлдфри с ненавистью к детям, семье, мужчинам, с призывами к абортам — это вредный контент на территории РФ.

Токсичный контент разъедает сознание молодёжи, детей и подростков, служит первым уровнем вовлечения в запрещённую и криминальную деятельность.

Довольно большое количество граждан России — в первую очередь родители — обеспокоены разрастанием токсичного контента в цифровой среде, готовы были бы как-то бороться с этим явлением, быть волонтёрами, но им нужен инструмент для этого.

Воронка вовлечения в деструктив

Токсичный контент устроен в виде воронки вовлечения. Первый слой этой воронки — всегда достаточно «невинный», не вызывающий отторжения у детей и подростков. Это группы широкого тематического охвата, например, картинки о насилии, катастрофах, смертях, увечьях, другой шок-контент, вызывающий острый интерес подростков к необычному, острому, бьющему по нервам. Далее следуют более «токсичные» уровни, на которые переводят (заманивают) тех, кто наиболее внушаем и проявляет готовность выполнять разные «дрессирующие» задания.

В оперделённый момент общение переходит в закрытый режим, где уже выдаются задания для исполнения в реальной жизни (драки, грабежи в АУЕ, «челленджи» — например, «ударь пенсионера», «нанеси себе порезы и сними на смартфон», «ударь чужого шумного ребёнка» и т. п. ).

Радикализация токсичных сообществ

Весь «спорный» и «токсичный» контент в условиях свободного развития имеет тенденцию к радикализации. А радикализация приводит к реальным деструктивным последствиям в «офлайне» — в обществе и государстве:

Романтизация насилия : драки , «бойцовские клубы», выезды в лес , уличное насилие , беспорядки , школьные расстрелы;

: драки «бойцовские клубы», выезды в лес уличное насилие беспорядки школьные расстрелы; Романтизация и оправдание наркопотребления : рост потребления , втягивание детей и подростков в потребление и распространение ( в работу закладчиками и т. п. );

: рост потребления втягивание детей и подростков в потребление и распространение в работу закладчиками ); Аутодеструктив : суициды , депрессия , причинение реального вреда себе;

: суициды депрессия причинение реального вреда себе; Романтизация уголовной жизни ( АУЕ): преступления в реальной жизни , драки , сбор денег на «грев зоны», криминальные задания;

АУЕ): преступления в реальной жизни драки сбор денег на «грев зоны», криминальные задания; Борьба с семейными ценностями : рост числа разводов , рост числа одиноких людей , падение рождаемости , аборты;

: рост числа разводов рост числа одиноких людей падение рождаемости аборты; Сексуальные извращения: сексуальные преступления , насилие , растление несовершеннолетних , падение рождаемости , одиночество.

Токсичный контент всегда в конце концов радикализуется и выходит в офлайн и отравляет реальную жизнь детей и подростков.

Допускать радикализацию нельзя в любой сфере: от «левых» движений до правого национализма, сектантства и экстремизма. А «ловить» и предотвращать её нужно на предыдущих уровнях вовлечения, чтобы потом не пришлось применять административное и полицейское воздействие.

Политизация токсичных сообществ

Маргинальные движения быстро политизируются и участвуют в любой политической «движухе» против государства и общественных устоев:

Атаки на Победу в ВОВ , народных героев , историю России;

народных героев историю России; Раскрутка коронавирусной паники;

Атаки на поправки к Конституции;

Атаки на выборы , власть , Единую Россию и В. Путина;

Наш анализ этих атак показывает, что маргиналы демонстрируют классическое стайное поведение. При появлении очередной политической задачи весь «актив» мобилизуется и разом поворачивается в одном направлении, независимо от собственной «темы» (ЛГБТ+, радфем, «экологи», веганы, чайлдфри, зоощитники, антиваксеры и т. п. ), стараясь «вытащить» на улицу детей и подростков. Это в том числе показывает, что многие экстремальные меньшинства создаются и выращиваются внешними операторами для политической атаки на российское общество и государство.

Концентрация контента в российском медийном пространстве

Как и в химии, в идеологическом и культурном пространстве критически важна концентрация идей. Наши исследования социальных сетей показывают, что:

Концентрация запрещённого контента — стабилизируется или падает. Токсичные группы мутируют , пользователи перебегают , шифруются , дают иногда всплески , но общее число подписчиков и их активность — падают или стабилизируются ( здесь подходит аналогия с герпесом , который есть в организме всегда , но активизируется при создании условий — переохлаждение , падение иммунитета);

Токсичные группы мутируют пользователи перебегают шифруются дают иногда всплески но общее число подписчиков и их активность — падают или стабилизируются здесь подходит аналогия с герпесом который есть в организме всегда но активизируется при создании условий — переохлаждение падение иммунитета); Концентрация разрешённого токсичного контента резко растёт. Токсичные группы множатся , количество пользователей и сообщений растёт по экспоненте , в несколько раз за год , группы радикализируются , переходят в политическую плоскость и в офлайн. Здесь имеется активная фаза болезни , воспаление.

По сути, токсичный, но не запрещённый контент имеет энергичный «тропизм», как у бактерий и сорняков — он всегда стремится занять максимально возможный объём. Поэтому, как и в случае с сорняками, токсичный контент нужно систематически выпалывать: подавлять: блокировать, маркировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ.

Почему блокировки Роскомнадзора недостаточны

По закону у нас блокируется только запрещённый интернет-контент. Он блокируется только постфактум: по обращениям граждан и по представлениям уполномоченных ведомств и решениям судов. К этому времени он уже успевает проделать свою разрушительную работу в умах детей и подростков.

Блокирование контента Роскомнадзором — это длительная процедура, содержащая обязательные по закону предупреждения, задержки и лишние логистические «петли»; а за время, потраченное на поиск, посылку предупреждений и прочее, токсичный контент успевает мигрировать на другие сайты и в другие группы и бурно размножиться.

Имеется также сопротивление цифровых платформ: платформы сами не хотят удалять «рейтинговый» контент, сопротивляются давлению государственного регулятора — из соображений сохранения просмотров и прибыли.

При этом государство и регулятор регулярно вызывают в социальных сетях и либеральной части СМИ шквал либеральной критики за «удушение демократии и свободы выражения мнения».

Мы считаем, что токсичный контент обоих типов нужно подавлять на превентивной и добровольной основе, на «той стороне», то есть на стороне самих цифровых платформ. Для этого нужен механизм добровольной досудебной блокировки токсичного контента самими цифровыми платформами в рамках их внутренних правил и политик и взаимодействия с обществом.

Обществу нужен инструмент гражданского контроля за контентом

Социальные платформы имеют свои внутренние политики относительно неприемлемого контента, но они слишком мягкие, закрытые и нечёткие, а кроме того — сильно отличаются от платформы к платформе.

С учётом роста угрозы «токсичного» контента возрастает потребность российского общества в единой и общей этической платформе для цифровой среды. Такая этическая платформа у нас в общем в стране наработана, в том числе в Конституции, законах и в документах стратегического планирования, просто она не полностью артикулирована и осознана в обществе.

Её можно явно обозначить путём запуска гражданского, общественного проекта по составлению «этического меморандума» цифрового пространства и реестра этически неприемлемого контента.

Уже есть примеры такого гражданского и отраслевого согласия по этике поведения в цифровой среде, а именно: Кодекс этики ИИ, подписанный отечественной ИТ-индустрией в октябре 2021 года, Альянс защиты детей (создан летом 2021), Меморандум по борьбе с фейками (лето 2021) и др.

Мы предлагаем создать аналогичный кодекс общественно приемлемого поведения площадок, авторов и пользователей в цифровой среде. Это должен быть общественный, открытый проект по добровольному присоединению к общей этической платформе — в том числе в форме открытого Реестра токсичного контента.

Управлять им будет Общественный Экспертный Совет, который объединит экспертов-волонтёров: психиатров, психологов, педагогов, учёных, представителей специалистов по социальным сетям.

Механизм реализации: общественное , гражданское , волонтёрское движения

Мы предполагаем, что Совет по контролю за токсичным контентом и Реестр токсичного контента будет организован на базе общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). Ведением, поддержкой реестра будут заниматься эксперты-волонтёры — психологи, психиатры, специалисты по девиантному поведению, представители родительских ассоциаций.

Для поддержки цифровыми платформами от них потребуется подписание меморандума о противодействию токсичному и запрещённому контенту в сети Интернет большинством цифровых платформ: VK, Яндекс, Rambler, Rutube, Альянс защиты детей ИРИ, информационные агентства, представители игровой индустрии, СМИ, ТВ-каналы, блогеры, прочие медийные игроки. Конечно, необходимо привлечь и зарубежные цифровые платформы, и СМИ (параллельно с реализацией закона о «приземлении»).

Структура Совета и реестра будет включать следующие механизмы:

Стимуляция платформ и «экосистем» к добровольному подключению к Реестру и подписанию меморандума;

к добровольному подключению к Реестру и подписанию меморандума; Добровольность фильтрации: платформа после добровольного присоединения будет сама решать , каковы процедуры и уровень фильтрации на основе Реестра;

платформа после добровольного присоединения будет сама решать каковы процедуры и уровень фильтрации на основе Реестра; Публичные события: подписание Меморандума , конференции , общественные слушания , законодательные инициативы;

подписание Меморандума конференции общественные слушания законодательные инициативы; Технические средства взаимодействия с Реестром: доступ к рубрикам реестра по программным протоколам , подписка на уведомления , автоматическая рассылка сообщений о найденном волонтёрами токсичном контенте в платформы и сервисы , в РКН.

Обсуждение и поддержка

Идея общественного совета по контролю за контентом обсуждена с Администрацией Президента, с Советом по правам человека, с Роскомнадзором, РОЦИТом, Общественной палатой, родительскими ассоциациями. Все в целом поддерживают идею. В РОЦИТе уже создана рабочая группа по этому вопросу.

В обсуждениях проекта в конце прошлого года задавались очевидные вопросы:

Как добиться поддержки реестра основными цифровыми платформами?

Ответ : общественным воздействием на них , через Альянс защиты детей , с помощью публикаций , общественных слушаний , а также с помощью создания рейтингов загрязнённости платформ , своего рода « Доски позора» ( или « Доски почёта»). Планируется также обеспечить поток жалоб на контент от волонтёров проекта в сторону цифровых платформ.

: общественным воздействием на них через Альянс защиты детей с помощью публикаций общественных слушаний а также с помощью создания рейтингов загрязнённости платформ своего рода Доски позора» или Доски почёта»). Планируется также обеспечить поток жалоб на контент от волонтёров проекта в сторону цифровых платформ. Как обеспечить равные условия для иностранных и отечественных цифровых платформ?

Ответ : Этот вопрос нужно постепенно решить в ходе параллельного процесса « приземления» иностранных цифровых платформ в российскую юрисдикцию.

: Этот вопрос нужно постепенно решить в ходе параллельного процесса приземления» иностранных цифровых платформ в российскую юрисдикцию. Как не допустить того , чтобы Реестр стал просто пропагандой плохого контента?

Ответ: Реестр в любом случае будет материалом категории 18+. Это значит , что нужно верифицировать возраст пользователей , получающих доступ к его содержанию. Наиболее адекватным способом такой верификации представляется регистрация через ЕСИА. Отсутствие анонимного доступа и возрастной барьер , по нашему мнению , снимут вопрос с «пропагандой». Кроме того , Реестр будет содержать описание категорий , но не будет содержать ссылок на сам контент.

Выводы

Общественный проект по контролю токсичного контента позволит охватить «серую зону» формально незапрещённого контента. При этом он частично снимет моральную ответственность с государства и выведет его из зоны медийного давления за чистку цифрового пространства, перенеся моральную ответственность за контент на цифровые платформы, где ей и место.

Мы сможем таким образом обеспечить «нулевую общественную толерантность» по отношению к экстремальным меньшинствам, к токсичному контенту, разрушающему традиционные ценности у детей и подростков и противоречащему стратегическим приоритетам Российской Федерации.