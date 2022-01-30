27 января был опубликован список поручений
Президента РФ по итогам встречи с
советом по правам человка (СПЧ).
Первым пунктом значится поручение «рассмотреть
представленные президентом акционерного
общества «Крибрум» Ашмановым И.С.
предложения по реализации проекта
создания саморегулируемого реестра
токсичного контента в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в целях защиты
несовершеннолетних и при необходимости
принять соответствующие меры поддержки"
(ответственный — С. В. Кириенко).
Игорь предоставил нам полный текст
доклада для СПЧ, редакция Roem.ru публикует
его с незначительными поправками
Юрий Синодов, Roem.ru
Помимо запрещённого законом контента в Интернете, который блокирует Роскомнадзор, существует также обширная серая зона деструктивного и вредоносного контента: группы про серийных убийц, шок-контент, школьные расстрелы, идеология бездетности (чайлд-фри), ненависть к семье и материнству (ЯжМать), радикальный феминизм, уличное насилие: культ грубой силы (оффники), ультрадвижение (ультрас, околофутбола, лесное движение, хулиганы), АУЕ, аниме с насилием и сексуализацией детских образов, педофилия, ЛГБТ+, зоофилия Фурри, аутодеструктив: депрессия, причинение вреда себе, суициды и прочее.
Этот токсичный контент не запрещён, законных оснований для блокирования его в сети и преследования его распространителей — нет.
Между тем, токсичный контент противоречит основным ценностям России, её стратегическим документам, приоритетам и программам.
Пример: повышение рождаемости и защита семьи и семейных ценностей — один из приоритетов внутренней политики Российской Федерации — следовательно, радикализованные группы чайлдфри с ненавистью к детям, семье, мужчинам, с призывами к абортам — это вредный контент на территории РФ.
Токсичный контент разъедает сознание молодёжи, детей и подростков, служит первым уровнем вовлечения в запрещённую и криминальную деятельность.
Довольно большое количество граждан России — в первую очередь родители — обеспокоены разрастанием токсичного контента в цифровой среде, готовы были бы как-то бороться с этим явлением, быть волонтёрами, но им нужен инструмент для этого.
Воронка вовлечения в деструктив
Токсичный контент устроен в виде воронки вовлечения. Первый слой этой воронки — всегда достаточно «невинный», не вызывающий отторжения у детей и подростков. Это группы широкого тематического охвата, например, картинки о насилии, катастрофах, смертях, увечьях, другой шок-контент, вызывающий острый интерес подростков к необычному, острому, бьющему по нервам. Далее следуют более «токсичные» уровни, на которые переводят (заманивают) тех, кто наиболее внушаем и проявляет готовность выполнять разные «дрессирующие» задания.
В оперделённый момент общение переходит в закрытый режим, где уже выдаются задания для исполнения в реальной жизни (драки, грабежи в АУЕ, «челленджи» — например, «ударь пенсионера», «нанеси себе порезы и сними на смартфон», «ударь чужого шумного ребёнка»
Радикализация токсичных сообществ
Весь «спорный» и «токсичный» контент в условиях свободного развития имеет тенденцию к радикализации. А радикализация приводит к реальным деструктивным последствиям в «офлайне» — в обществе и государстве:
- Романтизация насилия: драки, «бойцовские клубы», выезды в лес, уличное насилие, беспорядки, школьные расстрелы;
- Романтизация и оправдание наркопотребления: рост потребления, втягивание детей и подростков в потребление и распространение (в работу закладчиками
и т. п.);
- Аутодеструктив: суициды, депрессия, причинение реального вреда себе;
- Романтизация уголовной жизни (АУЕ): преступления в реальной жизни, драки, сбор денег на «грев зоны», криминальные задания;
- Борьба с семейными ценностями: рост числа разводов, рост числа одиноких людей, падение рождаемости, аборты;
- Сексуальные извращения: сексуальные преступления, насилие, растление несовершеннолетних, падение рождаемости, одиночество.
Токсичный контент всегда в конце концов радикализуется и выходит в офлайн и отравляет реальную жизнь детей и подростков.
Допускать радикализацию нельзя в любой сфере: от «левых» движений до правого национализма, сектантства и экстремизма. А «ловить» и предотвращать её нужно на предыдущих уровнях вовлечения, чтобы потом не пришлось применять административное и полицейское воздействие.
Политизация токсичных сообществ
Маргинальные движения быстро политизируются и участвуют в любой политической «движухе» против государства и общественных устоев:
- Атаки на Победу в ВОВ, народных героев, историю России;
- Раскрутка коронавирусной паники;
- Атаки на поправки к Конституции;
- Атаки на выборы, власть, Единую Россию и В. Путина;
Наш анализ этих атак показывает, что маргиналы демонстрируют классическое стайное поведение. При появлении очередной политической задачи весь «актив» мобилизуется и разом поворачивается в одном направлении, независимо от собственной «темы» (ЛГБТ+, радфем, «экологи», веганы, чайлдфри, зоощитники, антиваксеры
Концентрация контента в российском медийном пространстве
Как и в химии, в идеологическом и культурном пространстве критически важна концентрация идей. Наши исследования социальных сетей показывают, что:
- Концентрация запрещённого контента — стабилизируется или падает. Токсичные группы мутируют, пользователи перебегают, шифруются, дают иногда всплески, но общее число подписчиков и их активность — падают или стабилизируются (здесь подходит аналогия с герпесом, который есть в организме всегда, но активизируется при создании условий — переохлаждение, падение иммунитета);
- Концентрация разрешённого токсичного контента резко растёт. Токсичные группы множатся, количество пользователей и сообщений растёт по экспоненте, в несколько раз за год, группы радикализируются, переходят в политическую плоскость и в офлайн. Здесь имеется активная фаза болезни, воспаление.
По сути, токсичный, но не запрещённый контент имеет энергичный «тропизм», как у бактерий и сорняков — он всегда стремится занять максимально возможный объём. Поэтому, как и в случае с сорняками, токсичный контент нужно систематически выпалывать: подавлять: блокировать, маркировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ.
Почему блокировки Роскомнадзора недостаточны
По закону у нас блокируется только запрещённый интернет-контент. Он блокируется только постфактум: по обращениям граждан и по представлениям уполномоченных ведомств и решениям судов. К этому времени он уже успевает проделать свою разрушительную работу в умах детей и подростков.
Блокирование контента Роскомнадзором — это длительная процедура, содержащая обязательные по закону предупреждения, задержки и лишние логистические «петли»; а за время, потраченное на поиск, посылку предупреждений и прочее, токсичный контент успевает мигрировать на другие сайты и в другие группы и бурно размножиться.
Имеется также сопротивление цифровых платформ: платформы сами не хотят удалять «рейтинговый» контент, сопротивляются давлению государственного регулятора — из соображений сохранения просмотров и прибыли.
При этом государство и регулятор регулярно вызывают в социальных сетях и либеральной части СМИ шквал либеральной критики за «удушение демократии и свободы выражения мнения».
Мы считаем, что токсичный контент обоих типов нужно подавлять на превентивной и добровольной основе, на «той стороне», то есть на стороне самих цифровых платформ. Для этого нужен механизм добровольной досудебной блокировки токсичного контента самими цифровыми платформами в рамках их внутренних правил и политик и взаимодействия с обществом.
Обществу нужен инструмент гражданского контроля за контентом
Социальные платформы имеют свои внутренние политики относительно неприемлемого контента, но они слишком мягкие, закрытые и нечёткие, а кроме того — сильно отличаются от платформы к платформе.
С учётом роста угрозы «токсичного» контента возрастает потребность российского общества в единой и общей этической платформе для цифровой среды. Такая этическая платформа у нас в общем в стране наработана, в том числе в Конституции, законах и в документах стратегического планирования, просто она не полностью артикулирована и осознана в обществе.
Её можно явно обозначить путём запуска гражданского, общественного проекта по составлению «этического меморандума» цифрового пространства и реестра этически неприемлемого контента.
Уже есть примеры такого гражданского и отраслевого согласия по этике поведения в цифровой среде, а именно: Кодекс этики ИИ, подписанный отечественной ИТ-индустрией в октябре 2021 года, Альянс защиты детей (создан летом 2021), Меморандум по борьбе с фейками (лето 2021) и др.
Мы предлагаем создать аналогичный кодекс общественно приемлемого поведения площадок, авторов и пользователей в цифровой среде. Это должен быть общественный, открытый проект по добровольному присоединению к общей этической платформе — в том числе в форме открытого Реестра токсичного контента.
Управлять им будет Общественный Экспертный Совет, который объединит экспертов-волонтёров: психиатров, психологов, педагогов, учёных, представителей специалистов по социальным сетям.
Механизм реализации: общественное, гражданское, волонтёрское движения
Мы предполагаем, что Совет по контролю за токсичным контентом и Реестр токсичного контента будет организован на базе общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). Ведением, поддержкой реестра будут заниматься эксперты-волонтёры — психологи, психиатры, специалисты по девиантному поведению, представители родительских ассоциаций.
Для поддержки цифровыми платформами от них потребуется подписание меморандума о противодействию токсичному и запрещённому контенту в сети Интернет большинством цифровых платформ: VK, Яндекс, Rambler, Rutube, Альянс защиты детей ИРИ, информационные агентства, представители игровой индустрии, СМИ, ТВ-каналы, блогеры, прочие медийные игроки. Конечно, необходимо привлечь и зарубежные цифровые платформы, и СМИ (параллельно с реализацией закона о «приземлении»).
Структура Совета и реестра будет включать следующие механизмы:
- Стимуляция платформ и «экосистем» к добровольному подключению к Реестру и подписанию меморандума;
- Добровольность фильтрации: платформа после добровольного присоединения будет сама решать, каковы процедуры и уровень фильтрации на основе Реестра;
- Публичные события: подписание Меморандума, конференции, общественные слушания, законодательные инициативы;
- Технические средства взаимодействия с Реестром: доступ к рубрикам реестра по программным протоколам, подписка на уведомления, автоматическая рассылка сообщений о найденном волонтёрами токсичном контенте в платформы и сервисы, в РКН.
Обсуждение и поддержка
Идея общественного совета по контролю за контентом обсуждена с Администрацией Президента, с Советом по правам человека, с Роскомнадзором, РОЦИТом, Общественной палатой, родительскими ассоциациями. Все в целом поддерживают идею. В РОЦИТе уже создана рабочая группа по этому вопросу.
В обсуждениях проекта в конце прошлого года задавались очевидные вопросы:
- Как добиться поддержки реестра основными цифровыми платформами?
Ответ: общественным воздействием на них, через Альянс защиты детей, с помощью публикаций, общественных слушаний, а также с помощью создания рейтингов загрязнённости платформ, своего рода «Доски позора» (или «Доски почёта»). Планируется также обеспечить поток жалоб на контент от волонтёров проекта в сторону цифровых платформ.
- Как обеспечить равные условия для иностранных и отечественных цифровых платформ?
Ответ: Этот вопрос нужно постепенно решить в ходе параллельного процесса «приземления» иностранных цифровых платформ в российскую юрисдикцию.
- Как не допустить того, чтобы Реестр стал просто пропагандой плохого контента?
Ответ: Реестр в любом случае будет материалом категории 18+. Это значит, что нужно верифицировать возраст пользователей, получающих доступ к его содержанию. Наиболее адекватным способом такой верификации представляется регистрация через ЕСИА. Отсутствие анонимного доступа и возрастной барьер, по нашему мнению, снимут вопрос с «пропагандой». Кроме того, Реестр будет содержать описание категорий, но не будет содержать ссылок на сам контент.
Выводы
Общественный проект по контролю токсичного контента позволит охватить «серую зону» формально незапрещённого контента. При этом он частично снимет моральную ответственность с государства и выведет его из зоны медийного давления за чистку цифрового пространства, перенеся моральную ответственность за контент на цифровые платформы, где ей и место.
Мы сможем таким образом обеспечить «нулевую общественную толерантность» по отношению к экстремальным меньшинствам, к токсичному контенту, разрушающему традиционные ценности у детей и подростков и противоречащему стратегическим приоритетам Российской Федерации.
Игорь Ашманов Сам себе компания
Юра, по порядку твоих вопросов:
Норма не шатается, если ты про норму нормативно-правовую. Закон по-прежнему действует точно так. Здесь речь не про закон.
Здесь речь про создание общественного согласия (ну и порицания).
Эту модель ты знаешь, в «свободном мире», она цветёт и пахнет, называется cancel culture.
и т. п. — это эвфемизмы для цензуры, а также для беззаконного, «общественного» забанивания, «отмены," всего, что не нравится мейнстриму.
Понятно, что в их фарисейском, лицемерном мире, где «цензура» — до сих пор абсолютное табу, понятие «фейкньюс», «контента ненависти»
Сама по себе cancel culture — нехорошая практика, особенно, если помнить, кто именно оседлал эту социальную машину.
Да, заимствовать такую стрёмную модель — стрёмно. Но мне кажется, что можно сделать это в очень ограниченном, умеренном варианте.
Ну, важно не дать им это сделать. Но про это пока речи нет — пока нужно заставить их эти вожжи натянуть. Сейчас в соцсетях абсолютная вакханалия, беспредел.
Мы же видим в Крибруме, какое количество дряни там.
Я напомню тебе историю, когда в сеть утекла переписка модератора токсичной мерзкой группы с админом ВК, в которой админ ВК учил модератора, как ему отбиваться от наскоков родительских ассоциаций — вместо того, чтобы проявить элементарную совестливость и социальную ответственность и снести эту дрянь заподлицо.
То есть платформа действует заодно с мерзавцами против общества.
Вот это нужно изменить.
Олег Архангельский
Что такое атака? Где заканчивается критика и начинается атака?
Игорь Ашманов Сам себе компания
Например, она заканчивается на организационной границе.
Предположим, вам пришло письмо, где некий очень солидный мущщина предлагает вам деньги на совместный проект.
Вам письмо кажется вполне адекватным, а идея получить денег на халяву — привлекательной. Текст вообще очень убедительный.
А антиспам-система вашей публичной почты, напротив, видит, что ровно такие же письма отправлены веером в сто тысяч адресов. И антиспам-системе не нужно анализировать адекватность и привлекательность денежного предложения нигерийского вельможи — она по логистической сигнатуре отлично понимает, что это точно спам и скам.
Точно так же «критика," которая разом вброшена в тысячи аккаунтов в соцсетях одновременно, так что сообщения полностью совпадают по основному ядру лексики за исключением синонимов, которая исходит в основном из анонимных спящих аккаунтов с 3−5 друзьями — это точно атака, а не «критика».
Таких признаков атаки — много.
Например, внезапное получение дохлыми аккаунтами на ТикТоке, имеющими 500−1000 подписчиков, по 2−3 миллиона просмотров за несколько часов в сообщениях с призывом идти на митинг навальнеров — это спланированная атака, поддержанная самой платформой и её рекомендательным алгоритмом, а не свободное распространение информации.
Но это всё не имеет отношения к обсуждаемому документу, он не про это, просто политически озабоченных зацепил именно этот абзац.
Александра Виграйзер
Задам дополнительно несколько вопросов, кроме обозначенных Синодовым, чьи тоже разделяю
Первый — очевидный. Судьи кто?
Даже если опустить разнообразие мнений в среде «профессиональных общественников», где легко встретить людей абсолютно полярных, а часто и вполне деструктивных (личных) воззрений, легко заметить, что и психологи, и психиатры нередко расходятся в оценках одного и того же явления. С этим сталкивается любой человек, перепробовавший хотя бы пару психологов, терапевтов, психиатров. Там, где один изыщет болезнь, другой оценит её как вариант нормы. Банальный пример — нежелание иметь детей, пресловутое «чайлдфри». Опросим десять специалистов и получим пяток мнений, среди которых будет и «примите себя, ничего страшного». Какое из них станет основой для политики? То, что разделяет автор манифеста или «куратор проекта», или то, что наберёт «больше голосов». Если второй вариант, то как определим «больше» — опросим ВСЁ сообщество, или только избранных? Как выбирать?
Второй вопрос. Какую задачу всё-таки планируется решить?
Если речь о том, что мы боремся с проблемами из реального мира, а не с тем, чтобы «глаза наши не глядели на неприятный контент», то такая работа, безусловно допустима и может только приветствоваться. Но в таком случае кажется здравой идеей проложить под концепт реестра некую обширную теоретическую базу. Так, например, исследовать реальное влияние рисованной порнографии с малолетними героинями на число половых преступлений против несовершеннолетних. Групп вроде «я же мать» на рождаемость. Групп про «Колумбайн» на число школьных стрелков. «Стрелялок» на рост насилия. И желательно сделать это не в формате «все серийные убийцы пили воду — вода делает людей серийными убийцами». Эти вопросы выглядят задачей для серьёзной академической работы, но никак не могут отдаваться на откуп личному мнению экспертов, даже очень нхороших и компетентных в чём-то. То есть, говоря абстрактно нам нужно некое НИИ контента, которое (что важно) на длинном историческом плече рассматривает последствия тех или иных медийных трендов. К слову, представляется, что на базе Крибрума можно было бы построить некую «социологическую машину времени», которая бы прослеживала по соцсетям человека (за несколько лет) траекторию увлечений и взглядов. Это дало бы возможность понять, есть ли реальный эффект от того, что в 14 лет, кто-то читал чайлд-фри группы. По крайней мере это сократило бы во многом время на такие исследования.
Третий вопрос. Какой эффект у борьбы с производными явлениями, если первопричина не исчезает?
Приведу пример. Нам всем очевидно, что чрезмерное похудение вредно. Но что является причиной того, что девушки (как правило) увлекаются этими практиками и доводят себя до больницы (а, порой, и до смерти). Группы? Или всё-таки нереалистичные стандарты красоты в обществе, насмотревшись на которые, люди и идут в группы за рецептами? То есть, да, объективно, нет ничего хорошего в этих группах с рецептами «умори себя голодом за 14 дней», но не появляются ли группы потому, что запрос есть и тема изначально, простите за слэнг, «хайповая»? Какие последствия будут, если мы вычистим промежуточное звено — группы про «40 килограмм». Исчезнет ли стремление худеть до состояния «ветром сдует»? Снизится ли число случаев РПП? Или, столкнувшись с тем, что запрос приводит его в очищенный информационный вакуум, человек не уймётся, а пойдёт в чёрный интернет, и проблема просто уйдёт из зоны видимости?
Из этого вытекает четвёртый вопрос. Сейчас мы видим, что ищущий обрящет — можно идти глубже и глубже, пока не найдёшь в открытом доступе что-то совсем за гранью (пусть не закона — РКН работает), но морали. Каким будет «пользовательский путь», когда мы уберём (пессимизируем, заблокируем) деструктивный контент?
Когда есть многоуровневая система, довольно очевидно, что на каждом шаге отваливается некий процент публики. Условно: из 100% тех, кто почитает подробные описания убийств, только 5% (а то и меньше) дойдут до просмотра снафф-видео. И едва ли можно сказать, что даже один процент из них решится воплотить в реальности свои болезненные желания. Цифры конверсии очень условные, взяла с потолка. Но, собственно, типичная воронка продаж так и работает, а в обозначенных темах конверсия, предположу, много ниже, так как градус ада сложно выдерживать. Допустим, что «серой зоны» в открытом доступе больше нет. Конечно, часть людей отвалится на уровне «ухода в даркнет» и прочих аппаратных проблем. Но те, кто пройдут этот фильтр, сразу, без всякой воронки, попадут в пространство, где не «хентай со школьницами», а прямо детское порно; где не диуретики для похудения, а, скажем, спиды. Где не депрессивные картинки с китами, а подробные описания рецептов суицида и заодно продаются препараты, с которыми можно этот суицид совершить. Так не окажется ли, что мы, пребывая в благодушии и радости по поводу чистых соцсетей, просто поможем увеличению конверсии ярмарки зла.
Кроме того, что уход в подполье может повысить конверсию, он, очевидно, повысит ещё и интерес (как ко всему запретному), но что хуже — вырастет вовлечённость и сплочённость. Это сейчас перед глазами у человека, который сомневается в эффективности АРВТ не только ВИЧ-диссидентские группы, но и множество ресурсов с научной точкой зрения. А что будет, когда он окажется в «темном интернете»? В закрытых чатах и каналах, где «деструктив» будет стимулироваться не только контентом, но и радостью принадлежности к сообществу. Буквально к «клубу избранных».
Пятый вопрос. Кто будет отвечать за заполнение лакун?
Природа пустоты не терпит и логичным вторым шагом после «зачистки» видится заполнение информационного пространства неким «годным» контентом. Что в совокупности с перенаправлением пользователтского внимания, может даже и дать позитивный результат. В докладе этот вопрос не затрагивается (по понятным причинам, тема другая), но опишу некоторые свои наблюдения. Хорошего контента мало даже там, где люди обязаны своей должностной инструкцией его создавать. Темы, которые затронуты в докладе, вызывают очевидный интерес (см вопрос 3). Кажется, что разумно на этот интерес как-то отвечать. И здесь почва очень зыбкая — помимо того, что вряд ли (говорю как редактор в печали) получится набрать достаточно людей хотя бы с руками из плеч, которые способны генерировать качественный контент, ещё хуже всё обстоит с определением качественный/некачественный. Простой пример — ВИЧ. На волне борьбы за общественную мораль было множество кампаний о профилактике. С замечательным советом про верность одному партнёру. Совет хороший, вот только верность партнёру не помогает в профилактике, если сам партнёр совету не следует. Это типичный «хороший совет», который, по факту делает плохо — люди становятся более уязвимыми — потому что они чувствуют себя в безопасности там, где этой безопасности на деле нет. То есть, говоря прямо, в примере контент некачественный, хотя слова все хорошие.
Все «сложные вопросы», если мы хотим их решать, требуют не просто какого-то «контента» (это деструктивной задаче на пользу любой), а «контента» хорошего, вариативного, в зависимости от аудитории и задачи. Ну и, конечно, качественного, обоснованного, проработанного с точки зрения фактуры и психологии потребителя. А это долго, дорого и непонятно как построить фабрику информации таких масштабов.
Шестой вопрос. Как определить деструктивность и урон? То есть приоритеты регулирования.
Тут долго пояснять не буду. Урон там, где речь идёт о человеческих жизнях — смерти, насилии — очевиден и не требует обсуждения. Но есть зоны, которые в докладе не затронуты, не регулируются никак, а вреда могут нанести и поболе. В сети прекрасно себя чувствуют и процветают коучи, псевдо-психологи, инфоцыгане. Финансовый урон, который они наносят людям, понятен, полагаю. Но есть ведь и скрытый. Человек с депрессией, попав в лапы таких специалистов, ничуть не в меньшей (а то и в большей) опасности, чем забредший в «группы смерти». Хотя делается всё это под «хорошими и конструктивными» лозунгами о терапии, саморазвитии и прочих замечательных вещах. Оценка вреда — дело сложное и тонкое, линейки для изменения не видно, а главное, что такой «позитивный контент», в котором нет очевидных маркеров типа расчленёнки и прочего, может быть куда опаснее обычной чернухи, которую в основном используют, чтобы «пощекотать нервы».
Под лозунги о защите детей цветут движения вакцино-диссидентов (и я не про ковид, бог с ним, с ковидом) и ВИЧ-диссидентов. Под разговоры о морали и борьбе с развратом подросткам наносятся порой психические травмы, несовместимые с жизнью. Не стала бы приводить этот пример (очень уж тенденциозный), но лично столкнулась недавно в довольно дальнем, слава богу, окружении со случаем корректирующего изнасилования — родители нашли рецепт в соцсетях. Я уж не говорю о том, насколько популярны и промоутируются ройзмановские методы лечения наркозависимости.
Игорь Ашманов Сам себе компания
Саша, отвечаю по порядку, но коротко.
На этой стороне — родительские ассоциации, различные группы и движения, которые уже пытаются бороться со всей этой дрянью. Например, есть движение «против пирамид», борющееся против финансовых разводок, таких много.
Их нужно канализировать, отделить от маргиналов и городских сумасшедших, дать им инструмент и канал общения с цифровыми платформами.
На той стороне — цифровые платформы, которые сейчас вообще берегов не видят. Им нужно дать понять, где эти берега, что недостаточно объявить какую угодно внутреннюю «политику», увязанную в основном с прибылью и законом, она должна быть согласована с мнением общества.
«Нежелание иметь детей» в этих группах обсуждалось пять-шесть лет назад, когда они притворялись няшными; сейчас это абсолютная ненависть к детям, их называют исключительно «личинками, «паразитами», делятся рецептами, как заткнуть, ударить, напугать чужую «личинку," мешающую потреблению и отдыху, воспитывают аццкую ненависть к мужчинам, к браку, требование свободы абортов за госсчёт
и т. п.
Радикализация в любой сфере — это зло; распознать эту радикализацию, язык ненависти», вовлечение в криминал — относительно легко.
Я пока не создал методики разметки уровней токсичности, но это нужно будет сделать.
На мой взгляд, это усложнение довольно простой ситуации, по сути неосновательное, пустое умничание. Какая-то версия сказки про Глупую Эльзу и пилу в подвале.
Есть простой закон: концентрация влияет. Плохие сообщества развращают добрые нравы, как говорит Библия.
Наличие массовой, легкодоступной, заразной и аддиктивной дряни в сети само по себе влияет — а не «социальный климат», «плохое материальное положение»
и т. п., как любят врать разные комментаторы школьных расстрелов.
Наибольшая часть негатива — от сытых и благополучных, но развращённых.
Никем не блокируемые бодрые разговорчики с шутками и прибаутками про наркотики — влияют на потребление наркотиков и втягивание в закладки.
Сейчас концентрация всей этой дряни в сети запредельна. Её нужно понижать.
Я, условно говоря, за то, чтобы водопровод, ведущий в квартиру, перестал быть токсичным и вызывать отравления и диарею.
Здесь ты, внезапно исполнившись гражданского негодования, спрашиваешь: а как же, как же, это же интересные вещества, они же кому-то нужны и стали привычны, где же потом желающим купить эти или другие яды, вещества и бактерии?!
Потом будет потом. Ну, не сможешь из-под крана выпить дряни, пойдёшь на обочину, купишь палёный алкоголь, или наоборот, поедешь в супермаркет и купишь ещё более чистую бутилированную воду.
Теории, конечно, есть. Есть исследования. Я в конце концов, заведующий Кафедрой цифровой социологии в МГУ и основатель Крибрума.
Но что за сложная теория нужна для того, чтобы понять, что движение АУЕ с его несколькими миллионами активных пользователей, из которых миллион-два — подростки, вредно, втягивает детей в криминальную культуру, ведёт к реальным криминальным инцидентам в реальной жизни?
Да, мы исследовали, подавали отчёты куда следует, с лета 2020 это движение наконец-то признано экстремистским и запрещено. А до этого бешено росло.
Ну, теперь можно поплакать, попереживать, что вот же образовалась «лакуна» (неплохо бы в этом месте, конечно, предъявить развитую и доказательную Теорию лакун, да?), что теперь эти подростки толпой ломанутся в TOR, искать любимый воровской ход. Но я лично в это не поверю, нет там никакой «лакуны», просто понизилась концентрация дряни.
Что за сложная «теория» нужна для того, чтобы понять, что аниме, в котором сексуализируют детей — прекурсор для более тяжёлого педофильского контента? Да, есть исследования и «теория» тех, кто ловит педофилов. Они говорят ровно то же: есть ненулевая конверсия из тех, кто «просто смотрит», в тех, решается осуществить реальный подход к ребёнку.
Выше масса входного слоя — больше реальных случаев педофилии.
Та же история с суицидными группами, да практически с любыми воронками вовлечения, где на первом слове просто интересненький контент с душком, который ну так же хочется, хочется смотреть и обсуждать, а на нижнем — смрадные преступления.
А за позитивным контентом обращайся в ИРИ и Управление общественных проектов Администрации Президента.
Юрий Синодов Roem.ru
Ну пожалуй.
Кстати, тут показал ссылку один человек незарегистрированный на Roem.ru, как выглядит уже сейчас в Яндекс.Дзене борьба с развратом:
https://www.facebook.com/g.yaltchik/posts/10223746907452371
(по ссылке рассказывается, что рецензий на фильм «Дом в котором я живу», должна быть размечена 18+ (ну и, соответственно, получить «гирю» в продвижении на Дзене), потому что в фильме героиня изменяет своему мужу)
То есть, рецензии фильмы вроде «Любовь и голуби», «Дело было в Пенькове» (где главгерой весь фильм живёт на два дома) — тоже противоречат семейным ценностям уже сейчас.
То ли это итальянская забастовка со стороны платформ, то ли просто какая-то дичь.
pvp
Это не дичь. Это следствие того, что по формулировкам в нашем замечательном законе «О защите детей от информации…" никак нельзя точно и однозначно определить, к какой категории следует отнести материал. Вот народ и завышает категорию, страхуясь, чтоб не прилетело.
А теперь нам к этому вот списку неопределенных критериев из закона планируется добавить целый Греховный Реестр, в котором тоже будет содержаться список неопределенных категорий, но уже другой. Это, несомненно, повысит и расширит, а также углубит, но я пока не понимаю, что…